Gialli, romanzi, saggi, biografie, storie di viaggio. Ecco 10 libri da non perdere quest'estate, selezionati con Matteo Bianchi, 38 anni, libraio per tre anni presso la biblioteca di Misano Adriatico, e da 7 anni presso Incrocio Quarenghi, a Bergamo. Bianchi coordina un gruppo di lettura e consiglia i lettori come facevano i librai di una volta. Per lui suggerire un titolo è un po' come cucire un abito sartoriale. E non importa che ci vogliano ore a scegliere il titolo "giusto", l'importante è non perdere il piacere della lettura. "Con la pandemia - osserva Bianchi - la gente ha riscoperto la voglia di leggere, abbiamo aumentato le vendite del 10-15% circa e anche ora, che si torna a uscire liberamente, i clienti entrano per comprare più libri rispetto al passato".

I libri più richiesti e quelli consigliati? Eccone 10 da non perdere

E' un inno alla libertà, un dirompente invito a rompere gli schemi e vivere la vita che si desidera, a qualunque età, perché non è mai troppo tardi per reinventarsi ed essere felici. Una lettura liberatoria dopo mesi di lockdown e pandemia. Tre ottantenni scelgono di vivere i loro ultimi anni fuori dalle convenzioni e dagli schemi sociali: Charlie rifiuta un destino di cure ospedaliere, Tom ha deciso di voltare le spalle a una vita dissoluta tra alcolismo e assistenti sociali, mentre Boychuck, taciturno, ha un oscuro passato. I tre si trasferiscono nella foresta canadese dell’Ontario settentrionale e ciascuno abita una capanna di legno. Unico contatto con il mondo esterno sono due personaggi ai margini della società: il gestore di un albergo fantasma e un coltivatore di marjuana. L'arrivo inatteso di due donne cambia i piani dei tre ottantenni. Nulla sarà più come prima.

Bestseller internazionale con più di 350mila copie vendute, Piovevano uccelli è una sorprendente meditazione sulla libertà, sulla vecchiaia e sull'autodeterminazione. Una lettura estiva che sembra strizzare l'occhio agli uomini ma piacerà soprattutto alle donne. 210 pagine, 16,50 euro.



Un libro a metà tra narrativa e saggistica che, in modo romanzato, racconta un atroce eccidio di neri durante la Guerra di Secessione. Attraverso il racconto dell'unico testimone sopravvissuto, Dick Stanton, soldato dell'esercito del Sud, pungolato da una giovane studentessa a caccia della verità, Barbera ricostruisce uno spaccato impietoso dell'America profonda, bianca, povera e razzista. Quella stessa che il mondo, impietrito, ha visto irrompere nell'assalto al parlamento di Washington. L'autore va alle radici dell'America suprematista bianca ma la presenta un altro punto di vista, quello di un sudista dell'Alabama sconfitto dalla vita e dalla guerra. Un libro che piacerà soprattutto agli uomini. 272 pagine, 15 euro.



Un saggio contemporaneo che affronta un tema attualissimo come quello del narcisismo, esploso in modo dirompente durante la pandemia che ha privato i moderni "narcisi" del compiacimento legato all'amore di sé. E' il trionfo del selfie, sbandierato sui social, divenuti all'improvviso luogo di libertà e identitario, dove mostrarsi senza maschera. Ma sarà davvero quella l'immagine che specchia i mille narcisi di oggi?

Lingiardi ricorda che "ci sono narcisisti arroganti oppure timidi, con la pelle spessa o sottile. Tutti nuotano in un arcipelago di possibilità: saziati dalla prepotenza, circonfusi dal carisma, baciati dal successo, afflitti dalla depressione, tormentati dall'insoddisfazione, abitati dal vuoto, suicidi per frustrazione. Possono avvelenare una relazione fino al sadismo e manipolare gli altri fino alla psicopatia. Sono braccati da cinque fiere: l'egocentrismo, l'insicurezza, la rabbia, l'invidia e la vergogna". Una lettura assolutamente trasversale che piacerà a tutti, uomini e donne, narcisi e non. 130 pagine che si leggono d'un fiato, 12 euro

Un giallo attualissimo e super estivo, ambientato nell'assolata Grecia, dove la pandemia resta sempre sullo sfondo, a complicare ulteriormente le indagini del commissario Charitos, alle prese con casi apparentemente irrisolvibili e con personaggi surreali. Le restrizioni legate alla pandemia impediscono a Charitos di svolgere le indagini in modo tradizionale e così lui, che ha un pessimo rapporto con le nuove tecnologie, si trova costretto a dare la caccia ad assassini e criminali senza uscire di casa. Lo guiderà nella soluzione del caso il suo fiuto e l'infallibile intuito. Un libro trasversale, non solo per gli amanti del genere giallo. 188 pagine, 19 euro.

In un'autobiografia romanzata Carrere racconta la ricerca di se stesso attraverso la pratica dello yoga e il viaggio nella sua depressione (quella che gli antichi chiamavano melanconia), dal fallimento del secondo matrimonio fino al ricovero in una clinica psichiatrica e alle sedute di elettroshock. Il libro, che in Francia è stato per settimane in cima alle classifiche dei più venduti e candidato al prestigioso premio letterario Goncourt, in Italia è uscito solo a maggio 2021 perché l'ex moglie dell'autore, Hélène Devynck, ha contestato la corrispondenza ai fatti e la versione fornita dall'ex marito e scrittore. Un libro trasversale che piacerà molto agli uomini e non mancherà di far riflettere le donne. 312 pagine, 20 euro

Romanzo storico autobiografico a sfondo sociale e politico, I due Ma, padre e figlio è un libro attualissimo in tempi di migrazioni e di integrazione tra popoli e culture diversi. Siamo nella Londra degli anni Venti. Il signor Ma Zeren e suo figlio Ma Wei ereditano un negozio di antiquariato e decidono di lasciare Pechino per trasferirisi nel vecchio continente e cogliere la possibilità di una nuova vita. Ma Londra non è come se l'aspettavano e i due Ma dovranno imparare a districarsi tra mille (per loro incomprensibili) convenzioni sociali. Ad aiutarli sono un ex missionario e la padrona di casa, assieme alla figlia, che fatalmente fanno innamorare i due Ma.

Un romanzo ironico che trasmette il senso di alienazione e solitudine dell’uomo nella metropoli moderna e la profonda difficoltà di comunicazione tra culture differenti. Una lettura trasversale che divertirà gli uomini e appassionerà le donne. 361 pagine, 14,50 euro

E' un romanzo storico dove realtà e finzione si intrecciano fino a confondersi. Una storia di grandi fallimenti e piccole tenerezze familiari. Andarsene è la storia della famiglia Ertl che va via dall'Europa per ricominciare. Finita la guerra, Hans Ertl esploratore e cineasta tedesco che aveva glorificato l'estetica nazista, si rifugia in Bolivia con la moglie e le tre figlie e sogna di ricominciare con una spedizione archeologica.

Delle figlie solo la più grande, Monika, eredita il carattere anticonformista del padre e abbraccia la rivoluzione fino a passare alla storia come "la vendicatrice di Che Guevara". Sullo sfondo, tra scene familiari e grandi eventi che hanno segnato il Novecento, si stagliano le altre figure femminili, fragili e ribelli. Una lettura che piacerà molto alle donne per la straordinaria capacità di introspezione delle figure femminili. 118 pagine, 15 euro (ristampa)



Un romanzo corale che si interroga sulle difficoltà dell'integrazione e rovescia gli stereotipi dell'accoglienza a tutte le latitudini. Un libro attualissimo che racconta la difficoltà di accettare l'arrivo di un gruppo di migranti in una comunità chiusa come l'entroterra sardo. Sarà un gruppo di donne a scardinare la paura dello straniero radicata nella comunità. Un tempo gentile è la storia di un incontro che prevale sullo scontro, di un dialogo ritrovato con noi stessi e con gli altri. E' l'umanità che si ritrova proprio in quel "tempo gentile" aperto al futuro e scandito dai tempi del "fare, disfare e rifare". Un romanzo che pone la figura femminile al centro delle relazioni. Una lettura che conquisterà le dionne e piacerà anche agli uomini. 195 pagine, 16 euro

E' il sequel del fortunato Pomodori verdi fritti al caffè di Whistle Stop. Ma stavolta protagonista è l'ottantaquattrenne Buddy Threadgoode, figlio di Ruth, che dopo tanti anni di assenza decide di tornare nei luoghi della sua infanzia. Così scappa dalla casa di riposo e parte alla volta di Whistle Stop, in un viaggio carico di avventure e dai risvolti imprevedibili. Con ironia l'autrice riporta il lettore nelle atmosfere senza tempo di Whistle Stop. Un romanzo piacevole, estivo che delizierà chi ha amato Pomodori verdi fritti. 296 pagine, 18 euro

Un resonconto di storie di viaggio tra memoria personale e resoconto di tradizioni, miti, credenze, gusti. "Super Camper" esplora il viaggio come dimensione dell'anima, porta il lettore in giro per il mondo a scoprire i tramonti dell'Egeo e le albe baltiche, le campagne francesi e le luci di New York, ma fa i conti anche con modi diversi di considerare la vita, i figli, l'amore e il lavoro, imparando a confrontarsi con la solitudine e con la folla delle metropoli. Un libro attualissimo e struggente dopo mesi di spostamenti ridotti al minimo, aspettando alla finestra il momento per ripartire davvero. "Viaggiare è assaporare i primi istanti di quando si arriva in una città nuova, in cui tutto sembra ancora possibile. È immaginare dove condurrà la strada di cui non si vede la fine. È esplorare, scoprire punti di vista diversi, confidarsi con gli sconosciuti, lasciarsi sorprendere dal caso" Un libro trasversale che ci fa viaggiare con la fantasia, in attesa di tornare a farlo liberamente. 173 pagine, 16 euro