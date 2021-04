Il ritmo delle vaccinazioni sarà ancora ancora troppo lento in Europa, come sottolinea l'Oms, ma ci sono regioni italiane che corrono veloci e lanciano l'allarme scorte: il Lazio e il Veneto su tutte. Qui il ritmo della campagna vaccinale è sostenuto e il timore di esaurire le dosi conservate nei frigorigeri è tangibile, nonostante il generale Figliuolo, nuovo commissario all'emergenza Covid, abbia assicurato nei prossimi giorni l'arrivo di 1,3 milioni di vaccini sul territorio nazionale. Le incertezze sono legate alle dosi Astrazeneca che si stanno esaurendo. Ieri, da Roma, sottolineavano che ne sono rimaste circa 13mila, quanto basta per un'altra giornata di iniezioni. E poi? "Siamo in attesa di queste preziose 122.000 dosi di AstraZeneca che dovevano arrivare e che non sono arrivate. Queste dosi fanno il giro delle Fiandre: vengono imbottigliate in tutta Europa e qui vicino da noi, ad Anagni, però invece che arrivare subito nel nostro paese vanno prima ad Anversa. Tutto questo circolo dura almeno 5 giorni» ha spiegato l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato, che punta il dito contro l'eccessiva burocrazia delle procedure Ue. Sul possibile stop delle vaccinazioni Astrazeneca D'Amato ha detto: "Con AstraZeneca siamo agli sgoccioli, stiamo utilizzando le dosi del lotto dissequestrato. Facciamo circa 9mila dosi di AstraZeneca al giorno e ne abbiamo circa questo numero. Gli altri vaccini li abbiamo in quantità coerente con le prenotazioni prese".

Il governatore Zingaretti elogia il metodo Lazio: "Stiamo andando bene, siamo a 385mila dosi agli over 80 e il 46% dei prenotati over 80 ha gia' ricevuto le due dosi. Abbiamo preferito il metodo Israele, dando la priorita' a chi rischiava di morire per il Covid. C'e' una certezza gia': avremo nei prossimi giorni un calo sensibile della mortalita', perche' nei mesi passati ha riguardato le persone piu' anziane. C'e' un tema etico, e' eticamente giusto scommettere sul fattore eta'". Ma resta il timore per le scorte in esaurimento. "I vaccini in circolazione prevedono una doppia dose, quando si raggiungono numeri importanti c'e' il problema del richiamo e c'e' il rischio di trovarsi in difficolta'. Noi andiamo avanti con spirito combattivo ma servono flussi certi di arrivi. Mi auguro e sono certo che le cause farmaceutiche garantiscano le dosi come hanno detto".

Il Veneto punta a tornare arancione settimana prossima quando peraltro arriveranno "120mila dosi di vaccino Pfizer da destinare ai richiami, ai soggetti ultra-fragili e ai grandi anziani ancora da vaccinare, che sono 110mila". Lo ha detto il direttore generale della sanità del Veneto, Luciano Flor, facendo il quadro del percorso vaccinale in regione. Flor ha ricordato che va tenuto presente che parte delle dosi in arrivo servono per i richiami "ma - ha aggiunto - abbiamo prospettive abbastanza buone". Secondo il dirigente a rallentare la macchina è proprio la questione degli arrivi delle scorte, "che ieri ha provocato allarme, perchè - ha spiegato - attendevamo ad inizio settimana i vaccini Moderna ed Astrazeneca, che arriveranno rispettivamente domani e sabato".