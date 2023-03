L'avvocato e lo smog: "Quattro anni di odissea, ma Comune e Regione dovranno risarcirmi"

Lo skyline di Porta Nuova a Milano oscurato dallo smog

Milano - ​«Andrò fino in fondo, non mi fermerò fino a quando avrò giustizia". La guerra legale di Silvio Battista (nella foto sotto) contro la Regione e il Comune di Milano per i danni alla salute causati dall’inquinamento fuori dai limiti non si ferma. L’avvocato di origini irpine, il cui caso di malato di bronchite acuta è appena stato rispedito al Tribunale del capoluogo lombardo dalla Cassazione, non rinuncia. "Dopo essermi rivolto nel 2019 al Tribunale, che ha negato la propria giurisdizione sulla materia, ho dovuto affrontare un’odissea giudiziaria, che mi costretto a rivolgermi al Tar della Lombardia fino ad arrivare alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che hanno ribadito che competente in materia è il giudice ordinario. In questi quattro anni, mi sono visto negare il fondamentale diritto di accesso alla giustizia, ho sottratto tempo al mio lavoro, oltre a subire un’ingiusta condanna alle spese legali da parte del giudice ordinario in favore di Regione e Comune per circa 10mila euro. Attualmente, sto valutando la possibilità di adire direttamente la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo".

L'avvocato Silvio Battista

Quando ha cominciato a manifestare i primi problemi di salute?

"Sono arrivato a Milano nel 2009 e a partire dal 2013 ho iniziato ad avere episodi di bronchite acuta, asma, irritazione agli occhi, alla mucosa nasale e faringea soprattutto nel periodo autunnale e invernale. Per questo ho deciso di analizzare gli effetti di una cattiva qualità dell’aria sulla salute umana e l’applicazione e delle misure anti-smog. Regole restrittive rese inefficaci dagli stessi enti che le impongono, a causa numerosissime deroghe e della carenza di controlli. Conferma diretta l’ho avuta periodo 2018-2019 durante il quale mi sono trasferito a Genova: i sintomi incominciavano a scemare progressivamente. Allora ho deciso di presentare il ricorso, con una documentazione ambientale, giuridica e sanitaria raccolte in oltre cento magine di studi".

Quali prove ha portato a sostegno della causa?

"Certificati ed esami medici che provan i danni subiti. Del resto il nesso causale tra l’esposizione a emissioni inquinanti e patologie cardiache, respiratorie e tumorali è stato accertato da decenni. Per buona parte del giudizio mi sono difeso da solo. Poi sono stato affiancato da un collega cassazionista, l’avvocato Giampiero Amorelli. Ho voluto farmi promotore della difesa del diritto fondamentale di tutti i cittadini a vivere in un ambiente salubre, non saturo di particolato fine, biossido di azoto, ozono e altri inquinanti. Nel ricorso ho illustrato puntualmente le responsabilità di Regione e Comune per il superamento dei valori limite fissati per il PM10 e il biossido di azoto nella Comunità Europea sulla qualità dell’aria ambiente".

C’erano già stati dei precedenti su questo tema, entrambi non andati a buon fine.

"Esatto. Ma è la dimostrazione di quanto il problema fosse sentito già più di quindici anni fa. Nel 2006, ci fu il primo caso con 177 cittadini milanesi che proposero un’azione cautelare nei confronti di Comune e Regione, chiedendo l’adozione di misure di contenimento dell’inquinamento a tutela della salute. Nel 2014, invece, furono altri 175 cittadini milanesi, che lamentavano serie conseguenze sulla loro salute, a chiedere il risarcimento.Entrambe le azioni furono rigettate sempre per questioni attinenti alla giurisdizione. Nel secondo caso, in particolare, i ricorrenti, furono condannati a oltre 30mila euro di spese di lite e si astennero da qualsiasi altra azione".

E lei insiste?

"Sono certo che avrò giustizia. Non abbandono".