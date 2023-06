La rivoluzione Pnrr Due miliardi e mezzo per cambiare le scuole lombarde

di Fulvio D’Eri

Ripristinare il modello “pre Delrio“ in materia di enti locali per far sì che i tributi versati dai residenti di una determinata provincia restino sul territorio. Di questo si è parlato nella sala consiglio di Palazzo Muzio a Sondrio nei giorni scorsi, nel corso di un evento organizzato dall’Upl, l’Unione province lombarde, presieduta dal brianzolo Luca Santambrogio. Le Province lombarde sono infatti un ottimo esempio di come si possano usare questi soldi, come nel caso dei fondi del Pnrr per l’edilizia scolastica, che nella sola Lombardia ha già visto appaltato l’87% - dato Upl - di progetti finanziati coi fondi del Pnrr. "Le future province – dice Santambrogio – devono avere risorse e personale operativo capaci di dare quelle risposte che cittadini e imprese pretendono in tempi strettissimi".

Con il Pnrr è più o meno andata così. E i dati sono lì a testimoniarlo, con una pioggia di finanziamenti in miliardi di euro già in buona parte appaltati. Provincia per provincia, infatti, la geografia scolastica (e universitaria) sta cambiando: nella sola Città metropolitana di Milano, stanno per essere messe a terra risorse complessive per 1.4 miliardi di euro, di cui 1.2 grazie al Pnrr e 169.5 milioni grazie ad altre risorse. In tutto il numero di progetti è impressionante: 1.143. Allargando lo sguardo altrove la proporzione dello tsunami cantieristico scolastico che sta investendo la regione non cambia: a Monza le risorse sul piatto sono 98.2 milioni, con 90 in arrivo direttamente dal Pnrr per completare 226 progetti. A Brescia gli stanziamenti valgono 210.3 milioni (190.2 da Pnrr) per 428 progetti. Quasi identica la situazione a Bergamo e nella Bergamasca: lì si interviene grazie 189.4 milioni di risorse complessive (186 da Pnrr) per mettere a terra 406 interventi. Sul Lario, a Como, ecco 78.6 milioni di risorse complessive (78 da Pnrr) per 193 progetti; mentre sulla sponda Lecchese le risorse stanziate arrivano al cento per cento dal Pnrr per 40.7 milioni: qui si interverrà in 118 scuole. In Valtellina stanziati 61.7 milioni, da Pnrr 59.2, per 115 progetti, mentre nel Varesotto le risorse ammontano a 113 milioni (110.7 da Pnrr) per riuscire a intervenire in ben 288 realtà. Nel Pavese i progetti sono invece 279, e per metterli a terra servono 160 milioni (di sui 146.7 da Pnrr), mentre a Lodi con 45.7 milioni del Pnrr si interverrà in 85 scuole. A Cremona le risorse sono 74.5 (72 da Pnrr) per 145 progetti mentre a Mantova con 90.8 milioni (83.5 da Pnrr) si metterà mano a 146 scuole. In totale in regione sono 2.5 i miliardi di risorse complessive a disposizione (2.3 miliardi direttamente da Pnrr) per ben 3.594 progetti.