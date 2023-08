"La formula aveva limiti ma i Comuni di Lodi non bastano"

Andrea Furegato, sindaco di Lodi, non ha mai amato il reddito di cittadinanza, per via della sua formula, ma adesso che è stato tolto "in modo imprudente", avrebbe voluto, come molti suoi colleghi, uno strumento alternativo. "Nasceva con un giusto fine, cioè aiutare chi non riesce ad andare avanti, cercando contemporaneamente di inserirlo nel lavoro. Ma era complessivamente sbagliato, perché usava una misura unica per dare risposte sia a chi era in difficoltà economica, sia a chi lo era a livello lavorativo - ragiona Furegato -. Spesso le due cose coincidono, ma tante altre volte no".

E se ora "è stata data una carta per la spesa, una tantum", per Furegato "togliere uno strumento che nei fatti dava una risposta alle fragilità sociali, senza inserire alternative" fa sì che "alla fine tanti si rivolgono a chi è più prossimo, cioè ai Comuni. Che possono mettere in campo una serie di misure, ma non possono avere le stesse capacità del Governo centrale". Per il sindaco di Lodi l’addio al “reddito” è la punta di un problema più ampio perché "si somma all’eliminazione del fondo per il sostegno alla morosità degli affitti, a dicembre, che per la nostra città e Sant’Angelo Lodigiano in particolare, ovvero i centri più grossi, voleva dire l’arrivo di maggiori risorse per il territorio. È una situazione di grande difficoltà sociale, in un anno in cui ci sono già l’aumento dei tassi di interesse e l’inflazione".

Sul lato pratico, per quanto riguarda Lodi "in campo mettiamo da tempo contributi economici diretti - sottolinea Furegato -, borse lavoro e Attivalo (ex Fondo anticrisi, simile al reddito di cittadinanza, ndr). Ora sulla base dei bisogni, che andremo a monitorare, integreremo i sostegni. Non solo, il nostro ufficio casa è diventato l’Agenzia lodigiana per l’abitare. Garantisce una interlocuzione importante e possibilità che derivano da strumenti comunali e non solo. Mettendo a disposizione anche alloggi e misure nell’ambito dei servizi sociali". E conclude: "La fortuna di Lodi e del territorio è un terzo settore molto forte sul tema delle necessità".

Paola Arensi