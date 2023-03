Irene, anni di abusi in famiglia: "Da piccola non mi hanno creduto. Ora il reato non è perseguibile"

Irene Cane

Milano – “Ho iniziato a subire abusi sessuali da parte di uno zio quando ero una bambina. Ho dei ricordi molto vividi dei momenti in cui lui mi toccava. Gli abusi sono continuati per molto tempo e, nonostante avessi trovato il coraggio di dirlo a mia madre, non sono stata subito creduta". L’incubo di Irene Cane è proseguito fino all’età di 12 anni, quando è avvenuto l’ultimo episodio. Lei ora è una donna che ha lottato per costruirsi una vita e, grazie al suo lavoro da psicologa, può aiutare altre vittime. L’autore degli abusi non è mai stato perseguito, e frequenta ancora la famiglia. "Mia mamma non ha avuto la forza per denunciare – racconta Irene – c’è voluto molto tempo per diventare consapevole e far emergere un trauma che era stato minimizzato sia dai familiari che dal personale ospedaliero. Il reato è andato in prescrizione e il mio carnefice non solo non è mai stato processato ma in tutti questi anni è rimasto libero di poter compiere gli stessi gesti su altre vittime". Irene, durante l’infanzia e l’adolescenza, ha sofferto di anoressia. All’epoca si era confidata con la neuropsichiatra infantile che la stava seguendo ma "lei ha minimizzato l’accaduto e così, per anni, mi sono trovata a soffrire senza saperne il motivo".

"Soffrivo e basta – prosegue – passavo le mie giornate nell’angoscia, sentendomi estraniata da un corpo che non riconoscevo più mio e da una famiglia e una società che mi avevano distrutto. Ho passato lunghi periodi di solitudine e ancora oggi mi chiedo dove abbia trovato la forza per farcela: spesso ho pensato che ad aiutarmi da lassù ci sia stata la mia nonna paterna, l’unica che mi avrebbe difeso ma che è andata in cielo proprio quando il problema stava emergendo in famiglia". Irene ora ha superato il trauma, e ha deciso di impegnarsi per i bambini vittime di abusi promuovendo anche una petizione su Change.org, che ha già ottenuto 65mila firme, per abolire la prescrizione per i reati di abuso sessuale sui minori e proteggere le vittime di un "vero e proprio omicidio psichico".