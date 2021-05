Peschiera Borromeo (Milano) - E’ ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Humanitas di Rozzano il giovane centauro di 22 anni rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto ieri sera, sabato 29 maggio, pochi minuti dopo le 23 sul tratto urbano della provinciale 16.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia locale di Peschiera e i mezzi di soccorso inviati dalla centrale operativa Areu Lombardia fra cui un’eliambulanza partita da Como. Il giovane, dopo essere stato rianimato sul luogo dello schianto, è stato trasportato a nosocomio rozzanese, dove è attualmente ricoverato in Rianimazione. Le sue condizioni sarebbero critiche.

L'incidente è avvenuto in località San Bovio, all'altezza dell'incrocio fra la provinciale e via Trieste per cause ancora in fase di accertamento. La moto si è scontrata con un'auto e l'impatto è stato molto violento, verosimilmente a causa della velocità elevate dei mezzi coinvolti. Per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza è stato necessario deviare il traffico su percorsi alternativi.