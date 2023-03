Rho, incendio sul tetto di un palazzina in centro

Incendio tetto in una palazzina di Rho

Rho (Milano) – Incendio in una palazzina di via Livello, ieri sera, a Rho. E' successo intorno alle 18 al civico 9 della via che si trova proprio nel centro cittadino.

Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che sono intervenuti sul posto, le fiamme si sarebbero sviluppate dal solaio della palazzina di tre piani. A dare l'allarme è stata una signora che abita nel palazzo di fronte. In pochi minuti le fiamme hanno distrutto il tetto. Sul posto sono intervenuti anche i pompieri del distaccamento cittadino con diversi mezzi, le famiglie che vivono nello stabile sono state evacuate e hanno atteso in strada che il rogo venisse domato. In via Dante è arrivata anche un'ambulanza del 118, ma fortunatamente non ci sono state persone ferite o intossicate.

Ancora da chiarire la causa del rogo, molto probabilmente accidentale. L'incendio ha devastato il tetto e il solaio ma non ha causato danni agli appartamenti e completati gli accertamenti, i residenti sono rientrati nelle loro abitazioni.