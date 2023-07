Incendio nella casa di riposo: aperto fascicolo per omicidio colposo. Il rogo partito dalla stanza numero 605

Milano, 7 luglio 2023 – “In una situazione come questa ovviamente c’è un’ipotesi di scuola, il fascicolo viene aperto come omicidio colposo. È un’ipotesi di partenza, essendoci sei persone defunte si apre un fascicolo per omicidio colposo plurimo”. Sono le prime parole del procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano, titolare dell’inchiesta sull’incendio alla Casa di riposo di via dei Cinquecento, a Milano, che questa notte ha causato la morte di sei persone e il ferimento di altre 81.

Poco prima Marcello Viola, procuratore capo di Milano, aveva spiegato che “non ci sono elementi per pensare al dolo. C’è un fascicolo aperto. Le indagini sono in corso. Ci vorrà tempo per ricostruire le cause e fare chiarezza su quello che è accaduto”.

Intanto dopo l’arrivo dei soccorsi, l’area attorno alla struttura è stata subito transennata per consentire agli inquirenti di raccogliere tutti gli elementi utili a risalire alle cause del rogo e ad eventuali responsabilità.

Dai primi rilievi sembrerebbe che l’incendio sia partito quasi certamente da uno dei letti dell’unica stanza 605 del primo piano coinvolta dalle fiamme. L'ipotesi è generata dal fatto che proprio in quel punto sono stati notati dai vigili del fuoco i segni più evidenti di combustione.