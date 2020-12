Milano, 26 dicembre 2020- Riapertura degli impianti il 7 gennaio? Non è detto. Il Comitato tecnico scientifico ha presentato una serie di osservazioni al protocollo messo a punto a fine novembre dalle Regioni, chiedendo che venga rivisto e reso più aderente al sistema della divisione in fasce previsto dall'attuale normativa. In ogni caso, il Cts ricorda che è ancora necessaria la "massima cautela" e che per ogni decisione che verrà presa sarà fondamentale l'analisi degli indici epidemiologici. Una nuova riunione è prevista per la settimana prossima.

In Lombardia lo stop forzato allo sci ha bloccato un’industria da 700 milioni di euro l’anno (10 miliardi in Italia) considerato anche l’indotto della ristorazione, degli alberghi e del commercio al dettaglio. Dopo settimane in cui la neve non è certo mancata sulla regione e, anzi, per i giorni in arrivo sono previste nuove imbiancate.

Le misure anti-Covid 19 hanno impedito l’avvio della stagione sciistica come tradizionalmente avviene nel primo weekend di dicembre. Per funivie e seggiovie era predisposta la chiusura almeno fino all’Epifania nei 40 Comuni dello sci in Lombardia, dove le società impiegano 1.200 dipendenti e fatturano circa 100 milioni (più della metà nel periodo natalizio). Fermi anche gli oltre 2mila maestri di sci delle 68 scuole presenti nella regione. Ma potrebbe non bastare.