Hanno ucciso l’uomo ragno, ciak si gira: Borgo Ticino diventa irraggiungibile

Pavia, 8 luglio 2023 – Borgo Ticino isolato dal resto della città oggi per consentire le riprese della serie tv “Hanno ucciso l’uomo ragno” che sarà trasmessa nel 2024 da Sky.

Impossibile passare sul ponte coperto in auto, ma anche utilizzare la pista ciclabile o andare in barca tra il ponte della Libertà e la tangenziale. Fin dalle 13 dei bodyguard stazionavano ai due ingressi del ponte e nei pressi della rotonda e indirizzavano i pedoni in via Milazzo, impedendo di raggiungere via XXV aprile che costeggia il Vul.

La troupe doveva poter lavorare tranquilla. Per questo motivo i bus delle linee 1, 21 e 22. sono stati deviati. Uno stop imposto per il secondo sabato consecutivo, che alcuni pavesi hanno giudicato troppo eccessivo, soprattutto perché arrivava nel primo sabato di saldi rischiando di paralizzare il traffico. Ma altri hanno consigliato di portare pazienza per questo momento di notorietà.

“Gli 883 sono partiti da Pavia – è stato il commento – ed è bello che il capoluogo pavese faccia da sfondo alla loro storia”