Gropello Cairoli, rissa al bar con un ferito: quattro denunciati

Gropello Cairoli (Pavia) - Quattro persone, tutte residenti a Gropello, tre dei quali di origine tunisina ma tutti con nazionalità italiana, sono stati denunciati dai carabinieri della locale stazione per lesioni personali aggravate in concorso in relazione ad un episodio avvenuto nella tarda serata dello scorso 27 maggio in un bar del centro lomellino, dove un uomo di 48 anni aveva riportato un forte trauma cranico a seguito di calci e pugni ricevuti da parte di alcuni individui con i quali aveva avuto una lite scaturita per futili motivi. Trasportato al policlinico di Pavia, era stato dimesso con una prognosi di 30 giorni.

I militari del maggiore Paolo Banzatti dopo alcune settimane di indagini sono riusciti a risalire all'identità dei quattro e a denunciarli. Il locale dove sono avvenuti i fatti è stato chiuso, per disposizione del questore, per otto giorni.