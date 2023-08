Graffignana, coppia di anziani scippata fuori dal cimitero: rubati gli orologi e un bracciale

Graffignana (Lodi), 20 agosto 2023 – Coppia di pensionati scippata fuori dal cimitero. I carabinieri della compagnia di Lodi stanno dando la caccia ai due rapinatori che hanno agito ai danni di una coppia, lui di 83 anni e lei di 77 anni, fuori dal cimitero di Graffignana.

I coniugi camminavano per strada, lungo via Roma, quando sono stati avvicinati dai due banditi che, a volto coperto, hanno annunciato la rapina. I malfattori hanno portato via un orologio al pensionato e un orologio e un bracciale a sua moglie, poi sono fuggiti indisturbati col bottino tra le mani. I carabinieri, avvertiti dalle vittime, si sono subito messi sulle loro tracce, nella speranza di assicurarli alla giustizia.

Alla fine l’uomo, che è stato anche spintonato ed è caduto a terra, si è sentito male ed è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi. Lo hanno soccorso gli operatori della Croce azzurra di Chignolo Po. Fortunatamente non era in gravi condizioni.