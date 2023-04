Gorgonzola, incidente con il monopattino. Scivola e picchia la testa: grave 16enne

Gorgonzola (Milano), 23 aprile 2023 – Slitta sull'asfalto con il monopattino elettrico, cade e sbatte violentemente la testa, sedicenne grave in ospedale. E' accaduto domenica mattina a Gorgonzola, in località Villa Pompea, al confine con Cassina de’ Pecchi.

La dinamica

Il ragazzo, che abita a Gorgonzola, stava - secondo la ricostruzione – percorrendo con il mezzo elettrico la via Lazzaretto, il lungo naviglio che porta verso il centro gorgonzolese. All'altezza di una svolta verso l'abitato ha probabilmente slittato sull'asfalto in alcuni tratti ghiaioso, finendo a terra.

I soccorsi

Sul posto sono corsi i soccorritori e i carabinieri mentre si alzava in volo l'elisoccorso. Il ragazzo è stato soccorso e poi trasferito in elicottero a Niguarda, in codice rosso. Le sue condizioni sarebbero critiche. I militari di Gorgonzola e Pioltello, a lungo sul posto per i rilievi, stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica del fatto. In questo senso potrebbero essere utili i filmati di alcune telecamere di videosorveglianza collocate lungo il tragitto percorso dal giovane prima della caduta.