Giulio Maltempi, pellegrino per la pace, fa tappa a Pavia: accolto dal sindaco

Pavia, 14 agosto 2023 – Il pellegrino per la pace ha fatto tappa a Pavia. Giulio Maltempi, ex assistente capo coordinatore della Polizia di Stato e veterano dell'Anps (Associazione nazionale poliziotti in pensione), è arrivato ieri pomeriggio in piazza del Duomo accolto dal questore Alessio Cesareo. Il 56enne originario di Fano è partito lo scorso 23 giugno da Canterbury con un unico obiettivo: portare a Roma un messaggio di pace. Raggiungerà la capitale ai primi di settembre dopo aver percorso 2.200 chilometri, tra i 30 e i 40 al giorno in 80 tappe.

“Oggi è stato un giorno molto significativo, uno di quelli che sa lasciare il segno – ha commentato il consigliere comunale Luca Bianchini incontrando il pellegrino a nome dl Comune -. Abbiamo conosciuto Giuliano Maltempi, è stato bello parlare con lui e ascoltare la sua storia. È un uomo molto profondo e ricco di voglia di conoscenza del mondo e in particolare di se stesso. Mi ha consigliato di provare un cammino, perché soltanto uscendo dalla nostra comfort zone riusciamo a crescere noi stessi”.