Giulia, studentessa a Pavia: “Spenderò 180 euro per tornare in Calabria”

Pavia, 18 dicembre 2023 – Ha lavorato durante l’estate guadagnando 500 euro al mese per potersi permettere di tornare a casa durante le vacanze di Natale. Giulia Papandrea, studentessa al secondo anno di Biotecnologie a Pavia, domani prenderà un volo per tornare nella sua Gioiosa Ionica, 40 chilometri da Reggio Calabria, dove vive la famiglia. "Ho i nonni anziani – dice – non me la sento di rinunciare a passare il Natale con loro. Per trovare la soluzione più economica ho acquistato il biglietto tre mesi fa rischiando di perdere 180 euro, perché a settembre ancora non sapevo quali impegni di studio avrei potuto avere, alcuni laboratori sono obbligatori e i biglietti non sono rimborsabili".

È andata bene, domani partirà e rientrerà tra un mese. "Tornare attorno all’Epifania è troppo costoso. Per risparmiare, e spendere solo 60 euro, rientrerò il 19 gennaio, anche se dovrò comunque pagare l’affitto della mia stanza e le bollette per il mese in cui non ne usufruirò. Anche per l’estate pago pur non vivendo a Pavia, altrimenti perderei il diritto alla stanza". Più di un terzo degli oltre 26mila universitari pavesi proviene da fuori regione.

E chi non ha acquistato con largo anticipo i biglietti? Rinuncia al viaggio a casa oppure fa una toccata e fuga cercando sconti last minute o ancora, se può permetterselo, spende fino a 400 euro. "Un mio amico partirà la mattina del 25 e tornerà alle 4 del 26. Altri passeranno da soli le feste perché le tariffe agevolate dei treni vanno a ruba in un attimo. Così raggiungere Puglia, Sicilia o Calabria diventa difficilissimo".

Giulia prenderà il volo domani, ma senza regali da portare in famiglia. "Con quello che ho speso per l’aereo, il regalo sarò io", dice con un sorriso amaro.