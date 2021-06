Torino - Lutto nel mondo del aclcio: nella notte è morto a Torino per una insufficienza cardiaca Giampiero Boniperti, presidente onorario della Juventus, di cui è stato una bandiera prima come calciatore e poi come dirigente. Con i bianconeri disputo' 469 partite totali segnando 178 gol dal 1946 al 1961, con la nazionale 38 presenze e 8 reti. Fu anche europarlamentare dal 1994 al 1999 con Forza Italia. Boniperti, che negli ultimi anni si era ritirato a vita privata, avrebbe compiuto 93 anni il prossimo 4 luglio. Lascia la moglie e tre figli: Giampaolo, Alessandro e Federica. I funerali si svolgeranno nei prossimi giorni in forma privata per volere della famiglia.

Torino, è morto Giampiero Boniperti: storico presidente della Juventus

"Conta solo vincere"

"Alla Juve posso fare solo un augurio: continuare a vincere perché, come sapete, rimane sempre l'unica cosa che conta...", aveva raccontato Boniperti all'Ansa, con una lettera scritta di suo pugno per i suoi novant'anni. Quella frase, "vincere non è importante, è l'unica cosa che conta" è il marchio di fabbrica della Juventus, un mantra e un monito, allo stesso tempo, per chiunque indossi la maglia bianconera. Giampiero Boniperti quella casacca l'ha portata per 444 partite.

Juventus: "Buon viaggio Presidentissimo"

"E' la notizia che non avremmo mai voluto darvi. Oggi, 18 giugno 2021, salutiamo per sempre Giampiero Boniperti, che si e' spento a Torino, all'eta' di 92 anni: ne avrebbe compiuti 93 fra pochi giorni, il prossimo 4 luglio". Cosi' la Juventus sul suo sito ha detto addio a Giampiero Boniperti. "La commozione che in questo momento tutti noi stiamo provando non ci impedisce di pensare con forza a lui - si legge - a tutto cio' che il Presidentissimo e' stato e sara' per sempre nella vita della Juventus". "Una figura indelebile - ha aggiunto la societa' - che da oggi si consegna al ricordo, perche' sui libri di storia del calcio ci e' finita gia' da tempo. Perche' quando esprimi un pensiero, e quel pensiero diventa parte del DNA della societa' a cui hai dedicato la vita, vuol dire che il tuo carattere ne e' diventato identita' e modo di essere. Per sempre". "Lassu', ora - ha concluso la Juve - c'e' un'altra stella nel firmamento bianconero che brilla a mostrarci la rotta: quella di Giampiero Boniperti, che ha speso una vita con la Juventus, per la Juventus, e che ha saputo sempre indicarle la via. Grazie di tutto. Buon viaggio, Presidentissimo" . E sul profilo Facebook ufficiale della società, è stata condivisa fotografia di Boniperti con accanto la didascalia: "Addio, Presidentissimo".

Trapattoni: "Era un padre, un colpo al cuore"

"Giampiero Boniperti per me è stato come un padre: nel calcio a lui devo molto, se non tutto, e la notizia della sua morte per me è un colpo al cuore": Giovanni Trapattoni, al telefono con l'Ansa, ha raccontato il suo dolore per la scomparsa del presidente degli anni d'oro Juve. "'Alla Juve vincere non è la cosa importante ma l'unica cosa che contà è la frase che lo descrive perfettamente - ha detto, trattenendo la commozione, Trap - Ma dietro quell'apparenza di durezza, che poiera solo rigore etico e un voler esser esigente con gli altri e con se stesso, c'era un presidente pronto a insegnare e a sostenerti, anche nelle sconfitte".

Messaggi di cordoglio

"Ha incarnato i piu' alti valori del calcio, dentro e fuori dal campo". Così la sindaca di Torino Chiara Appendino, in un tweet, ha ricordato Giampiero Boniperti scomparso la notte scorsa. "Pilastro della Juventus e della Nazionale, capace di vestire la maglia granata in onore del Grande Torino. Giampiero Boniperti continuera' ad essere un modello. Ciao Presidente", ha concluso lil primo cittadino. "Piango un amico, per tanti anni eurodeputato di Forza Italia. Con lui se ne va un grande campione, la bandiera della Juventus, una persona perbene. Ciao Giampiero! Da lassu' canterai con noi: #inoallafine forza Juventus", ha twittato Antonio Tajani, coordinatore nazionale FI. Mentre, la Sottosegretaria di Stato con delega allo Sport, Valentina Vezzali, ha scritto "Addio a Giampiero Boniperti. Protagonista e testimone di un calcio che traino' la rinascita del nostro Paese nel dopoguerra. Grazie per quanto ha dato in campo per la maglia azzurra e per il grande contributo offerto allo sport italiano come dirigente. 'I miti non muoiono mai'".

Ricordi e affetto corrono sui social: "Sarai sempre la Juve"

Immediato il cordoglio sui social. Tanti tifosi juventini hanno voluto ricordare e omaggiare il loro presidente tra messaggi e fotografie. "Giocatore sublime, con la Juventus nell’anima, ma anche simbolo della Nazionale. Poi dirigente, presidente. Una vita tutta in bianconero. Alla Juve ha dato tutto, incluso il famoso motto 'Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta'", ha scritto Enrico su Twitter. Seguito da Alby: "Non sei stato parte della Juve, sei stato la Juve in tutta la sua essenza. Il nostro motto, il tuo motto, risuonerà per sempre" e Paolo: "Eri, sei e sarai sempre La Juventus. Fai buon viaggio Presidente". Un ringraziamento da Roberto: "Se oggi un vecchio signore, un giovane ragazzo ed un piccolo infante sono uniti da un sogno comune chiamato Juventus, lo dobbiamo principalmente a te". E un pensiero da Massimo: "Per anni Boniperti e Trapattoni dono stati la Juventus per me, bambino. Era come se non potesse esistere la Juventus senza di loro. E in un certo senso è ancora così". Frost ha scritto: "Chiaro esempio di chi gioca a calcio per amore di quella squadra non per il business forse tanti dovrebbero prendere esempio da lui".

L'ex calciatore Aldo Serena ha invece voluto condividere un ricordo: "Convocato in sede: 'Aldo, solo per dirti che se giochi tutte le partite con quella grinta e non fai goal, a me va benissimo lo stesso'.Mi sarei buttato nel fuoco per lui. Aveva compreso il mio momento di difficoltà e mi era stato vicino. Boniperti, un uomo che sapeva capire". Su Twitter, l'Inter ha scritto: "FC Internazionale si stringe attorno alla famiglia Boniperti per la scomparsa di Giampiero, grande uomo di sport e nobile avversario in tantissime leggendarie pagine di calcio". Poi, la Fiorentina: "Profondo cordoglio per la scomparsa di Giampiero Boniperti, bandiera della Juventus e presidente onorario del club".