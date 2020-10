Milano, 7 ottobre 2020 - C'è anche uno spicchio (o meglio sei) di Lombardia nella guida 'Pizzerie d'Italia 2021' del Gambero Rosso che premia i locali delle nostre regioni. La pubblicazione gourmet, in collaborazione con il Consorzio di Tutela dei Vini del Sannio e Acqua Panna-Sanpellegrino, segnala oltre 650 esercizi, con un`appendice dedicata delle migliori pizzerie italiane nel mondo, 14 nuovi ingressi nella vetta della classifica premiati (Premio Consorzio di Tutela dei Vini del Sannio e Goeldlin Chef) con i Tre spicchi e 2 nuovi Tre Rotelle. La Campania è al vertice con 19 locali premiati, seguita dalla Toscana con 18, Lazio con 17, Veneto con 8; Piemonte con 7; Lombardia con 6; Sicilia con 4; Abruzzo, Sardegna, ed Emilia - Romagna con 3; Liguria, Basilicata, Marche, Friuli-Venezia Giulia e Calabria con 1.

Vediamo nel dettaglio i locali lombardi prescelti. Tre spicchi - pizza napoletana se lo aggiudicano La Filiale a L’Albereta di Erbusco nel Bresciano; Montegrigna Tric Trac a Legnano in provincia di Milano e l' Enosteria Lipen di Triuggio nel Monzese. Tre spicchi - pizza a degustazione, invece, per Sirani a Bagnolo Mella nel Bresciano, per Crosta e Dry Milano nel capoluog lombardo. Premio Speciali I Maestri dell’impasto a Simone Lombardi di Crosta.