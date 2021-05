Verbania, 27 maggio 2021 -

Nel quarto giorno dopo la tragedia sulla funivia Stresa-Mottarone, il procuratore della Repubblica di Verbania, Olimpia Bossi, con il sostituto Laura Carrera stanno completando la richiesta di convalida del fermo dei tre indagati. La richiesta deve essere depositata entro 48 ore dal fermo, che scadono nella notte di oggi. Non è ancora certo quando si terrà l'udienza di convalida davanti al Gip, con l'interrogatorio dei fermati, ma molto probabilmente verrà fissata per il pomeriggio di domani, venerdì 28 maggio: in quella sede si capirà quale condotta, almeno nella fase iniziale del procedimento, decideranno di tenere gli indagati - Luigi Nerini, proprietario della societa' di gestione, il direttore dell'esercizio Enrico Perocchio e il capo servizio Gabriele Tadini - che si trovano attualmente in carcere a Verbania. A proposito dell'ipotesi di nuovi indagati, il procuratore Bossi parlando ieri pomeriggio ai giornalisti ha detto che "a questa domanda al momento non esiste una risposta", anche se ha confermato l'intenzione di approfondire le posizioni di diversi soggetti a vario titolo coinvolti. Ieri sera intanto, nella chiesa parrocchiale di Stresa, il parroco don Gianluca Villa ha presieduto una affollata messa in suffragio delle vittime.

Tragedia in funivia: chi sono gli indagati

Ieri sera, nella chiesa parrocchiale di Stresa, il parroco don Gianluca Villa ha presieduto una affollata messa in suffragio delle vittime. Intanto respira da solo ma non è ancora completamente cosciente Eitan, il bimbo unico sopravvissuto della strage. Oggi in Israele i funerali dei genitori Amit Biran, Tal Peleg e del fratellino Tom. Nel primo pomeriggio a Varese quelli di altre due delle 14 vittime, la coppia di giovani fidanzati Alessandro Merlo e Silvia Malnati. E' previsto in serata, invece, l'arrivo a Triggiano (Bari) delle salme di Roberta Pistolato, 40 anni, e Angelo Vito Gasparro, 45 anni. Lo ha confermato all'Ansa il sindaco di Triggiano, Antonio Donatelli. Pistolato e Gasparro sono originari del comune alle porte di Bari, si erano trasferiti in Lombardia nel 2012 per completare gli studi e permotivi professionali. Le due salme saranno portate direttamente nel cimitero comunale di Triggiano e domattina si svolgerà il rito funebre secondo i canoni dei Testimoni di Geova. Non è prevista una cerimonia pubblica e il sindaco Donatelli ha proclamato il lutto cittadino.

Si è svegliato Eitan, il bambino sopravvissuto

L’inserimento dei forchettoni anche a funivia funzionante non è stato frutto di un errore umano ma di "una scelta consapevole, condivisa e non limitata a domenica". Una scelta dettata dalla volontà di evitare il vulnus economico che la sospensione del servizio della funivia Stresa-Mottarone avrebbe inevitabilmente comportato. Questo è quanto ha ricostruito Olimpia Bossi, procuratore di Verbania, titolare delle indagini sul gravissimo incidente verificatosi proprio domenica sull’impianto di risalita che unisce lago e montagna e costato la vita a 14 persone. Parole, le sue, rilasciate dopo una notte di interrogatori e ammissioni alla caserma dei carabinieri di Stresa. E dopo aver emesso tre provvedimenti di fermo.

Tre fermati in carcere: tutte le accuse a loro carico

Il forchettone: cos'è e quando serve

Ad aver condiviso la scelta di lasciare i forchettoni sulla parte alta del carrello della cabina della funivia sono stati, secondo gli inquirenti, Luigi Nerini, proprietario ed amministratore unico della Ferrovie del Mottarone, la società che gestisce l’impianto di risalita, e due suoi collaboratori: Enrico Perocchio e Gabriele Tadini, nell’ordine direttore e capo operativo del servizio. Il legale del primo, però, smentisce: "Perocchio nega di aver autorizzato l’utilizzo della cabinovia con i forchettoni inseriti e di aver avuto contezza di simile pratica, che definisce suicida". E, precisa ancora il legale, è in stato di fermo "senza essere neppure stato sentito". Da Tadini sono invece arrivate ammissioni relative alla presenza dei forchettoni. Ad ogni modo pare che quei forchettoni fossero inseriti anche nei giorni precedenti a domenica. Perché una simile decisione? Perché i malfunzionamenti di cui l’impianto dava segno si sarebbero potuti risolvere solo interrompendo le corse e quindi rinunciando agli incassi dei biglietti, una rinuncia che si è evitato di fare per non mettere a rischio l’incasso della domenica, un incasso che di questi tempi, nella più ottimistica delle ipotesi, non va oltre i 12.600 euro al giorno se si considera che le 4 cabine, due per ogni direzione, devono effettuare le 21 corse, per tratta, dell’orario estivo viaggiando a capienza ridotta (15 persone anziché 40) per effetto delle norme anti-Covid e il biglietto di andata e ritorno per gli adulti costa 20 euro.

Dopo i racconti dei tre fermati, resta da capire perché si sia rotta la fune della cabinovia. La rosa di ipotesi che, senza entrare nel merito della vicenda, è possibile esplorare è ristretta: la ridotta resistenza oppure la sollecitazione eccessiva sono le due categorie di possibili cause della rottura della fune della funivia del Mottarone, ma sicuramente i primi indizi importanti possono arrivare dall'esame diagnostico delle estremità rotte. "A un occhio esperto la diagnostica permette di avere già un'idea chiara sulle possibili cause della rottura della fune", ha detto all'Ansa Gianpaolo Rosati, docente di Tecnica delle costruzioni del Politecnico di Milano. "Dall'esame diagnostico delle estremità rotte della fune - ha proseguito l'esperto - si può risalire facilmente e con ragionevole certezza a come sia avvenuta la rottura". È dello stesso avviso Giovanni Molinari, emerito della facoltà di Ingegneria dell'Università Sapienza di Roma e membro della Commissione funicolari aeree e terrestri del ministero dei Trasporti. Sarebbe importante sapere, se la fune della funivia del Mottarone "si sia rotta nel senso della lunghezza oppure all'attacco della sospensione che traina il veicolo". Bisogna poi considerare, ha proseguito, che "contrariamente alla fune portante, che è fissa, quella di trazione gira intorno alle pulegge ed è mossa dal vento perché è più sottile". Per resistere a queste sollecitazioni "è un complesso di fili intorno a un'anima tessile o di plastica: questo consente le curvature intorno alle pulegge". Tutte queste ripetute sollecitazioni possono quindi ridurre la resistenza, insieme a "fenomeni di corrosione, in quanto la fune è esposta ad agenti atmosferici, variazioni di temperatura e umidità", ha concluso Rosati. La resistenza può essere compromessa anche dalle sollecitazioni dovute ai cambi di direzione, oppure nei punti in cui la fune viene stretta da morsetti. Anche la mancanza di lubrificazione, ha detto Molinari, può provocare la corrosione dei fili interni. Altre possibili cause sono dovute all'aumentata sollecitazione, in quanto in alcune situazioni una fune può essere sottoposta a una forza maggiore rispetto a quella per cui è stata progettata. Questo può accadere se la fine resta bloccata in qualche punto perché esce dalla sua sede, ha osservato Rosati. "Per esempio - ha aggiunto - se l'argano continua a tirarla, potrebbe romperla per trazione. Non si può escludere a priori l'evenienza che la fune venga tagliata da qualche organo meccanico".

"Fa schifo pensare che siano morti per i soldi, sempre i soldi che stanno dietro a tutto". È un urlo di dolore e delusione quello di Corrado Guzzetti, lo zio del piccolo Mattia, 5 anni, morto nello schianto di Stresa insieme al papà, Vittorio, e alla sua nuova compagna, Elisabetta. Dentro le sue parole lo sconcerto e una dura accusa alle istituzioni. "Ci hanno detto che si sarebbero fatti i funerali di Stato e che avrebbero pensato a tutto loro, poi si sono rimangiati tutto, negandosi al telefono", attacca. "Sono amareggiato per me e per i miei nipoti e voglio smascherare a nome di tutte le vittime queste promesse da marinaio fatte dalla politica". Poi, pensando ai sacrifici dei suoi nipoti, a un funerale promesso e poi negato, ha aggiunto: "Dove sono gli aiuti delle belle parole dette per tenere buoni quelli che ancora ci credono? L’unica vicinanza sincera è stata quella dell’arma dei carabinieri, soprattutto di Stresa e Verbania, il resto è stata la solita politica dello scaricabarile". C’è chi grida di rabbia e chi si chiude nel silenzio, davanti a una morte senza spiegazioni se non la ricerca disperata e inumana di profitto, fra i familiari delle vittime della funivia di Mottarone. I tre fermi dell’altra notte sono sale su una ferita fresca. "Me li avete ammazzati, non vi perdonerò mai", scrive, lapidaria, sul proprio profilo Instagram Angelica Zorloni, figlia di Vittorio, pensando al fratellino di 5 anni e alla donna di 37 con cui il padre, con cui aveva un rapporto travagliato, stava per rifarsi una vita.

Manutenzione? Se ne parla sempre dopo i drammi