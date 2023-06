Finge di essere stato travolto da un’auto ma il pensionato al volante non ci casca

Carate Brianza (Monza e Brianza), 24 giugno 2023 – Fermato nel parcheggio del supermercato di via Marengo un truffatore che si era “tuffato sul cofano di un'auto” guidata da un 70enne simulando l'incidente. E’ avvenuto nella zona del supermercato Iperal di Carate Brianza.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, un 70enne di origini pugliesi, ma da anni residente in Brianza, era alla guida della sua Toyota Yaris con a bordo anche la moglie e mentre stava uscendo dal parcheggio del supermercato, dopo avere percorso via Marengo, giunto all’incrocio con via Milano, mentre era fermo in coda per svoltare a sinistra, ha visto improvvisamente un uomo gettarsi sul cofano dell'auto e poi cadere a terra e continuare a rotolare.

Gli anziani coniugi, spaventati ma anche interdetti dal gesto sembrato alquanto plateale, subito sono scesi dall’auto per sincerarsi delle condizioni di salute dell’uomo che intanto si era rialzato in piedi, anche se con andatura piuttosto claudicante.

Lo hanno invitato a sedersi dicendogli che nel frattempo avrebbe chiamato i soccorsi e i carabinieri. A quel punto l’uomo ha cominciato ad agitarsi e imprecare dicendo che non c’era bisogno di chiamare nessuno perché non si era fatto nulla e proposto al settantenne di chiudere la faccenda e dargli 50 euro come “risarcimento per l’inconveniente”.

Compreso che si stava trattando di un tentativo di truffa, l’anziano, con lunghi trascorsi nell’Arma di cui gli ultimi tra le fila del Nas di Milano, ha risposto di non avere contanti ma a quel punto il truffatore gli ha strappato il cellulare dalle mani per comporre per effettuare una chiamata sul proprio telefono, ememorizzare il numero dell’anziano. Poi, prima di allontanarsi, ha dato appuntamento alle successive alle 14 nel parcheggio del supermercato “per sistemare il risarcimento”.

A quel punto l’anziano è andato nella vicina caserma dei carabinieri di Carate Brianza, distante appena un chilometro dal luogo dell’evento raccontando loro quanto accaduto e fornendo una dettagliata descrizione del truffatore: alto circa 1,70 m, di corporatura robusta, con capelli corti neri, occhiali da vista, maglietta a maniche corte e jeans.

Allo scoccare delle 14, due carabinieri in borghese sono arrivati nel parcheggio e, individuato il truffatore, lo hanno bloccato e portato in caserma per le attività di identificazione e redazione degli atti del caso che hanno portato alla sua denuncia in stato di libertà. Ora l’uomo, identificato in un 50enne caratese, convivente, disoccupato con svariati precedenti per guida sotto l’effetto di alcol e stupefacenti, è indagato per tentata truffa.