Festività e ponti 2024 in Lombardia: il calendario completo

Abbiamo già iniziato l’anno nuovo con due giornate festive: il 1° gennaio, appunto, capodanno, e il 6 gennaio, festa dell’Epifania, che si porta via tutte le feste scolastiche del periodo natalizio ma che in realtà si annovera già sul calendario come seconda giornata festiva del 2024.

Ecco le altre festività del 2024 in Lombardia, quelle istituzionali e quelle solo solo scolastiche, legate a particolarità come il carnevale ambrosiano o alla festa del patrono.

In Lombardia il carnevale, che è festa solo per le scuole e la cui data varia a seconda del periodo Pasquale, si festeggia, nel 2024, lunedì 12 febbraio e martedì ‘grasso’, 13 febbraio, consentendo così un weekend molto più lungo, di cui in genere, se possibile, approfittano anche le famiglie.

Diverso invece il Carnevale Ambrosiano, legato appunto a Sant’Ambrogio e dunque solo alla realtà milanese, che si celebra alla fine anziché all’inizio della settimana, ma sempre come weekend allungato. In questo caso venerdì 16 e sabato 17 febbraio 2024.

La Pasqua nel 2024 cade nel giorno di domenica 31 marzo. Il Lunedì dell’Angelo, o giorno di Pasquetta, anch’esso festivo e tradizionalmente dedicato alle gite fuori porta, è dunque il 1° aprile. Le relative festività pasquali secondo il calendario scolastico regionale, invece, si svolgono da giovedì 28 marzo fino a martedì 2 aprile 2024.

La prossima festa infrasettimanale è l’Anniversario della Liberazione del 25 aprile che, quest’anno, cade di giovedì: la possibilità che scuole o aziende facciano il ponte è dietro l’angolo. In ogni caso si può programmare di prendere una giornata di ferie, venerdì 26, per avere 4 giorni vacanzieri.

Meno bene il 1° maggio, Festa dei lavoratori, che cade di mercoledì: più difficile, dunque, fare un ponte ma, almeno, è occasione per spezzare la settimana di lavoro o di scuola con una pausa.

Il 2 giugno, Festa della Repubblica, è domenica per cui non sarà un giorno in più da aggiungere alle vacanze e da togliere al lavoro.

Il 15 agosto, Festa dell’Assunzione (della Vergine in cielo), invece, cade di giovedì. Per cui il tradizionale Ferragosto promette un lungo ponte vacanziero con rientro al lavoro lunedì 19: 4 giorni di relax a meno che non si sia già in ferie.

La festa di Tutti i Santi, il 1° novembre, dopo aver celebrato Halloween la sera prima, sarà di venerdì per cui il week end lungo è assicurato, 3 giorni, senza bisogno di ponti: si rientra al lavoro il 4.

Il 7 dicembre i milanesi festeggiano il Patrono Sant’Ambrogio che cade però di sabato, giorno in cui già molte attività, al di fuori del settore commercio, sono chiuse. È vacanza soprattutto per chi va a scuola anche di sabato. Ciascun comune lombardo celebra il proprio Santo Patrono nel giorno in cui è di ricorrenza nel calendario, per cui questa giornata di vacanza ‘extra’ cambia di città in città: per lo stesso motivo, a seconda della data, può creare dei week end lunghi se cade di lunedì o venerdì ma difficilmente si lega a ponti.

L’8 dicembre, Festa dell’Immacolata, come il 2 giugno, quest’anno sarà di domenica. Quella che è considerata a tutti gli effetti la data che dà il via alle celebrazioni dell’Avvento fino alla vigilia di Natale, dunque, non produce effetti ricreativi e vacanzieri.

Dicembre, però, è sempre il mese festivo per eccellenza. Basterà attendere il 25 e 26 dicembre, Natale e Santo Stefano, che sono rispettivamente, nel 2024, di mercoledì e giovedì. Il ‘ponte’ di venerdì 27 dicembre, per scuole e fabbriche, può dirsi assicurato; diversamente chi lavora può puntare a chiedere un giorno di ferie e dunque rientrare al lavoro, se necessario, il 30 dicembre.

Sempre che anche questo non diventi un ponte per la festa del 31 dicembre dedicata a San Silvestro e ai preparativi per il Capodannoche cade di martedì. Con relativo 1° gennaio 2025 già festivo.

Le scuole godono oggi di autonomia per cui spetterà ai singoli istituti valutare se dare inizio alle vacanze di Natale inglobando già lunedì 23 e martedì 24 dicembre. Le vacanze scolastiche di norma si protraggono all’Epifania (6 gennaio 2025).