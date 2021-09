Monza - Ferrari chiama Ferrari. Le Cantine Ferrari, storica azienda vinicola produttrice di spumanti, scelgono il Gran Premio d'Italia, in programma a Monza il 12 settembre, per presentare la nuova 'Ferrari F1 Limited Edition', una speciale cuvée Blanc de Blancs che celebra quattro Gran Premi iconici del campionato di Formula 1, di cui la casa trentina è brindisi ufficiale.

Questa speciale bottiglia saràdeclinata in quattro versioni, dedicate ad altrettanti circuiti che sono nel cuore degli appassionati dei motori: oltre a Monza, anche Silverstone, Suzuka e Sochi avranno infatti una propria etichetta e un astuccio personalizzati, dal design accattivante e di forte impatto. La Ferrari F1 Limited Edition è una cuvée Blanc de Blancs, espressione di quello Chardonnay di montagna che la cantina del Gruppo Lunelli ha fatto apprezzare in tutto il mondo. Affinato sui lieviti per 38 mesi, questo Trentodoc regala al naso una grande intensità, con note di frutta matura, in cui si riconoscono sentori di crosta di pane e nocciola; in bocca il sorso è invitante e appagante, grazie alla freschezza e alla finezza delle sue bollicine, con un finale che unisce sensazioni minerali a sfumature agrumate.

La Ferrari F1 Limited Edition rappresenta dunque una bottiglia imperdibile per appassionati e collezionisti, che potranno acquistarla, nelle sue quattro versioni, nelle migliori enoteche e anche online, oltre che presso le Cantine Ferrari.