Ha messo l'Italia in ginocchio con temeprature record, prima al Sud, dove in Sicilia si sono toccati i 48 gradi e ora al Nord. Ma l'anticiclone Lucifero dovrebbe avere i giorni contati. Se per il giorno di Ferragosto il caldo torrido dovrebbe raggiungere il suo apice, già da lunedì 16 le cose inizieranno a cambiare con l'anticiclone che lentamente inizierà ad abbandonare lo Stivale.

Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che Ferragosto sarà bollente, con una domenica soleggiata ma anche afosa. Soltanto alcuni temporali refrigeranti potranno interessare l'arco alpino centro-orientale, specie a ridosso dei confini. Il caldo si sentirà un po' ovunque ma si confermano temperature intorno ai 37-39 C a Firenze, Roma, Bologna, Pavia, Mantova, Verona, Rovigo, Macerata, Caserta, Taranto e su tante altre città.

Da lunedì però secondo i meteorologi la situazione cambierà. Merito del flusso più fresco Nordeuropeo prenderà vigore e comincerà gradualmente a scendere di latitudine contrastando la cupola anticiclonica africana. I primi temporali non tarderanno a colpire gran parte delle Alpi, quindi delle Prealpi e localmente pure le alte pianure lombarde e venete, permettendo un primo calo termico. Da martedì temporali a macchia di leopardo, ma piuttosto intensi, colpiranno il Nordest e le Marche, spinti dal vento di Maestrale che farà calare le temperature anche di 10-12 C, soprattutto al Centro-Nord.

Il refigerio sarà più generalizzato però a partire da giovedì quando anche al Sud i valori termici massimi saliranno soltanto di pochi gradi sopra i 30 diminuiti grazie al soffiare del Maestrale.