Milano, 14 agosto - Sarà un ferragosto tricolore per l'Italia alle prese con il rosso dei bollini previsti per l'esodo in autostrada e per le città roventi, dove gli incendi si aggiungono al flagello del caldo insostenibile. Il bianco uniforme delle regioni (Sicilia e Sardegna in testa) che hanno evitato per ora la zona gialla e il verde dominante del Green pass, necessario per spostarsi ma anche per frequentare luoghi e zone a rischio affollamento. La festa che in passato rappresentava il culmine della Bella stagione anche nel 2021 deve fare i conti con la Pandemia e il rischio contagi.

Una stretta è in arrivo, quindi, nelle prossime ore per scongiurare il rischio che si creino pericolosi assembramenti. Addio, quindi, al classico falò in spiaggia, allo spettacolo dei fuochi d'artificio e alla sagre. Sono già tante le ordinanze comunali che vietano di recarsi in riva al mare la notte di domenica e in alcune zone, come ad esempio Ponza o San Felice al Circeo dove già da settimane è stato disposto l'obbligo di mascherine anche all'aperto, i controlli saranno potenziati. E anche in Sicilia dal 14 al 16 agosto i sindaci provvedono anche a disporre l'obbligo di mascherine nei luoghi turistici particolarmente frequentati.

Le forze dell'ordine saranno impegnate, quindi, sia nelle località di mare ma anche nelle grandi città dove verranno impiegati anche droni. Parte dell'attività sarà affidata anche a personale in borghese in modo da potere svolgere le verifiche in modo non invasivo soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo del Green pass nelle zone della movida e dei locali: non si escludono controlli a campione. Intanto dopo le prime sanzioni registrate ieri a Milano e Treviso, oggi a Genova un ristoratore è stato multato per non avere chiesto ad un cliente, che ne era sprovvisto, il certificato verde. Sempre nel capoluogo ligure sarà possibile accedere al concerto di Enrico Ruggeri senza mostrare il Pass. L'artista annuncia, infatti, che domani al Porto Antico sarà possibile accedere all'evento anche senza il

documento: all'ingresso ci sarà personale della Croce Bianca che effettuerà tamponi gratuiti ai possessori del biglietto. Nella sola città di Roma saranno circa mille gli agenti in campo tra sabato e domenica.

Sotto la lente nel weekend litorale, parchi, laghi e altre località della provincia come anche il centro storico. In questa prima fase le forze dell'ordine sono anche a

disposizione degli esercenti per dare informazioni sulla modalità di verifica e chiarire i dubbi sulle modalità di verifica del certificato verde. Anche dal punto di vista

strettamente religioso sarà una festa dell'Assunta diversa. Il giorno dedicato alla Madonna, infatti, viene celebrato in molte diocesi con delle processioni e per partecipare non è necessario il Green pass ma solo l'osservanza delle norme di distanziamento. Non tutte le diocesi, però, festeggeranno nel modo pre-covid.

L'arcidiocesi di Spoleto-Norcia, per esempio, ha stabilito che "a causa delle limitazioni che caratterizzano lo stato di emergenza nazionale causato dalla pandemia da Covid-19 non si terrà, per il secondo anno consecutivo, la tradizionale processione con la Santissima Icone dalla basilica di S. Gregorio a quella cattedrale". Una processione si terrà nella vicina di Città di Castello così come a Grosseto e Fiumicino (Roma) sono in programma le suggestive processioni a mare. La

diocesi di Cremona riprende, dopo lo stop dello scorso anno, la processione con la statua della Madonna sul Po chiedendo ai fedeli, che assisteranno all'evento dagli argini del fiume, di mantenere il distanziamento e indossare le mascherine. Processioni dell'Assunta rinviate al 2022 a Modena, come anche sono state sospese in molti Comuni della Campania.

Chi sceglierà un 15 agosto all'insegna della cultura non resterà deluso. Gran parte dei musei e dei parchi archeologici statali resteranno aperti nel fine settimana. Sono oltre duecento i luoghi della cultura statali visitabili domani e domenica. Naturalmente sempre col Green Pass. Il week end, comunque, non fermerà la campagna vaccinale che punta a consolidare i numeri soprattutto per la fascia compresa tra i 12 e i 19 anni. Nell'ultima settimana in mezzo milione hanno completato il ciclo vaccinale e altri 275mila hanno fatto la prima dose.