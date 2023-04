Effetto Bergamo, i familiari delle vittime Covid alle Procure: "Riaprite le inchieste"

Le denunce, presentate nel 2020 dai parenti di anziani morti durante la prima drammatica fase della pandemia in Lombardia, sono sfociate in richieste di archiviazione motivate dal fatto che, secondo le Procure di Brescia e Pavia, di fronte alle mancanze di conoscenze sul Covid in quel periodo non possono essere rilevate responsabilità penali. Una linea seguita anche da altre Procure italiane, che hanno ricevuto gli esposti su contagi e decessi in ospedali e case di cura per anziani. Indagini che ora i familiari delle vittime puntano a far riaprire - con una battaglia giudiziaria fra aprile e giugno a Pavia e Brescia - alla luce di quanto è emerso dagli accertamenti della Procura di Bergamo sulla gestione della pandemia e sulla mancata istituzione della zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro.

L’inchiesta bergamasca ha messo sotto la lente le misure prese da Governo e Regione Lombardia (tra gli indagati l’ex premier Giuseppe Conte, l’ex ministro Roberto Speranza e il presidente della Regione Attilio Fontana, oltre ai membri del Cts), evidenziando ritardi, carenze e omissioni di provvedimenti che, secondo la relazione del consulente della Procura, il microbiologo Andrea Crisanti, avrebbero potuto evitare migliaia di morti. A metà aprile si discuterà, davanti al gip di Pavia, l’opposizione alla richiesta di archiviazione presentata dai familiari delle vittime. Poi, a giugno, sarà la volta di Brescia, con un ricorso “gemello“ contro l’istanza della Procura. L’obiettivo finale è ottenere nuove indagini e l’apertura di processi.

"Nella nostra istanza facciamo riferimento a quanto ha rilevato la Procura di Bergamo – spiega l’avvocato Consuelo Locati, dell’associazione #Serenisempreuniti – in particolare alla comunicazione del 5 gennaio 2020 da parte dell’Oms e ad altri atti. Il piano pandemico del 2006 avrebbe dovuto essere attuato, perché avrebbe risparmiato vite umane. E il mancato adeguamento del piano pandemico nazionale è responsabilità del Governo e delle Regioni, a seconda delle specifiche competenze. Rifiutiamo l’idea che, per quello che è successo, non ci sia un colpevole". Al centro della battaglia legale procedimenti, aperti dalle Procure di Brescia e Pavia ed entrambi sfociati in richieste di archiviazione con motivazioni simili. L’indagine a carico di ignoti, per il reato ipotizzato di omicidio colposo, è stata aperta a Brescia dopo la denuncia presentata dai parenti di un uomo classe 1934, ricoverato il 27 marzo del 2020 all’ospedale di Desenzano del Garda e morto il 4 aprile, positivo al Covid. Una richiesta di valutare eventuali responsabilità penali alla quale la Procura ha risposto disponendo una consulenza tecnica che ha escluso violazioni delle regole e delle linee guida.

I magistrati hanno evidenziato, nella richiesta di archiviazione, il "contesto del tutto eccezionale" dei primi mesi del 2020, quando il sistema sanitario nazionale si è trovato ad affrontare la diffusione della malattia. Sottolineano le scarse conoscenze dell’epoca anche sulle modalità di trasmissione del virus, la carenza di mascherine e altri Dispositivi di protezione individuali. Non è possibile quindi individuare responsabilità da parte della struttura sanitaria, anche perché "il rimprovero colposo non può mai prescindere dalla valutazione della specifica situazione concreta". Un altro ricorso è sfociato in un’istanza analoga: nessun colpevole per la morte di un uomo del 1947.

Anche a Pavia è stata chiesta l’archiviazione dell’indagine, sempre a carico di ignoti, aperta dopo la denuncia della figlia di un anziano morto il 26 marzo 2020 all’ospedale di Stradella. I familiari avevano chiesto, sulla stessa linea degli esposti presentati a Bergamo e finiti al centro dell’indagine, di allargare l’indagine alla gestione della pandemia su scala nazionale e regionale. Non sono gli unici fronti aperti, perché è in corso a Roma anche la causa civile contro Governo e Regione Lombardia. Intanto l’ultimo bollettino parla di 45.736 decessi, solo in Lombardia, dall’inizio della pandemia. E, attualmente, restano tre persone positive al Covid e ricoverate in terapia intensiva negli ospedali della regione. I ricoverati con sintomi sono invece 213.