Pavia, il sindaco Fabrizio Fracassi dimesso dall’ospedale: “Grazie a medici e infermieri”

Pavia, 2 maggio 2023 – Ha lasciato l’ospedale dopo 18 giorni di ricovero il sindaco di Pavia Fabrizio Fracassi. È stato dimesso oggi dal San Matteo e ha potuto fare ritorno a casa.

È stato lo stesso primo cittadino a comunicarlo ringraziando con grande affetto e stima “tutto il personale del nostro San Matteo: i medici, gli infermieri e tutti colori che vi lavorano. Altissime la professionalità e la competenza di tutti. Non erano certo necessarie testimonianze aggiuntive, ma Pavia ha davvero la fortuna di possedere strutture sanitarie di elevatissimo profilo”.

Ricoverato dallo scorso 14 aprile in seguito a un improvviso malore, dalla fine della scorsa settimana si sapeva che le condizioni di Fracassi erano buone e stabili. Una condizione che faceva presupporre imminenti dimissioni.

"Grazie alla professionalità dei medici e di tutto il personale sanitario - ha riferito una nota di palazzo Mezzabarba - il sindaco ha potuto superare l’embolia polmonare da cui era stato colpito. In occasione del Consiglio comunale, Fracassi aveva fatto appello al senso di responsabilità e al senso del dovere di tutti per proseguire nello svolgimento delle attività programmate".

E il senso di responsabilità non è mancato, anzi a questo si sono aggiunti vicinanza e affetto dimostrati al sindaco e alla sua famiglia da colleghi amministratori, autorità religiose, civili e militari, i rappresentanti dei diversi partiti e cittadini. "Proprio questa grande vicinanza mi è stata davvero di conforto e ha certamente contribuito a un recupero più rapido”, ha aggiunto Fabrizio Fracassi.

Non appena terminato il necessario periodo di convalescenza, di circa una decina di giorni, il sindaco tornerà al lavoro a palazzo Mezzabarba. “Sarà necessario tornare agli impegni quotidiani in modo progressivo e graduale”, ha sottolineato rivolgendo un grazie anche al vice sindaco Bobbio Pallavicini, alla sua giunta e al Consiglio comunale per l’attività svolta in questo periodo.