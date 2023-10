Monza: diventa maggiorenne e l’egiziano irregolare viene espulso

Monza, 22 Ottobre 2023 - Diventa maggiorenne, egiziano irregolare viene accompagnato al Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Milo in provincia di Trapani. A disporre il provvedimento il Questore della provincia di Monza e della Brianza, Marco Odorisio.

Il giovane, nato nel 2005 giunto in Italia a ottobre del 2022, sbarcando a Lampedusa ancora minorenne, ben presto si era allontanato dal Centro di Accoglienza per minori non accompagnati dove era stato assegnato. Un mese dopo si era presentato al Commissariato di Cinisello Balsamo, dando un nominativo diverso, dicendo di non avere un alloggio dove dormire e di trovarsi in Italia senza nessun familiare o conoscente, per cui era stato nuovamente affidato ai servizi sociali. Qualche settimana più tardi il ragazzino era finito ancora nei controlli sul territorio di Cinisello dopo essersi presentato nell'aula di un istituto scolastico senza essere iscritto.

Poi era stato affidato a un presunto zio, che dichiarava che il ragazzo era maggiorenne e si presentava presso gli uffici esibendo un certificato di nascita che ne attestava la maggiore età. Invece, lo scorso febbraio, si era presentato alla Questura di Piacenza ancora con un nome diverso spacciandosi ancora per minorenne: anche qui veniva affidato a un centro, ma si allontanava.

Nei primi giorni di ottobre di quest’anno è stato denunciato dalla Questura di Monza e della Brianza per porto abusivo di un coltello, false attestazioni sulle proprie generalità e violazione delle norme in materia di immigrazione. Accompagnato presso l’Ufficio Immigrazione, gli veniva notificato il provvedimento di espulsione con contestuale ordine di lasciare entro sette giorni il territorio nazionale.

Invece il ragazzo pochi giorni è stato denunciato dalla Polizia ferroviaria di Milano perché, a bordo di un treno, ha spruzzato dello spray al peperoncino verso un gruppo di ragazze per poi nascondersi in un treno che ha dovuto essere fermato causando l’interruzione di un pubblico servizio. Il 19 ottobre il 18enne è stato rintracciato alla stazione di Monza per una lite con un cittadino nigeriano e nuovamente accompagnato in Questura, dove è scattato il provvedimento in vista dell'espulsione.