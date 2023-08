Due giorni di ricerche ma ancora nessuna traccia Marinella, la pensionata scomparsa a Zelo

Zelo Buon Persico (Lodi), 21 agosto 2023- Due giorni di ricerche ma, della pensionata di Zelo Buon Persico, scomparsa sotto il sol leone del 20 agosto 2023, non c’è ancora traccia.

La signora Marinella C., di 71 anni, proprio non si trova. Parenti amici stanno divulgando continui appelli sui social, mentre le squadre di emergenza scandagliano Zelo Buon Persico e in particolare la frazione Casolate. Durante la notte tra il 21 e il 22 agosto 2023 è rimasta attiva l’Ucl ( Unità di comando locale), mentre dalla mattina, tutti i nuclei impegnati dall’inizio, sono tornati sul posto, per continuare la ricerca, avvantaggiati dalla luce.

La scomparsa è stata segnalata ai carabinieri della compagnia di Lodi quando la donna, moglie e madre di famiglia, è partita in bicicletta, alle 13.30, per andare a trovare la figlia a casa sua. Purtroppo, infatti, congiunta la donna non è mai arrivata. E non è ancora stata trovata nemmeno la sua bicicletta. I familiari, molto preoccupati, vista anche la calura, si sono subito messi alla ricerca della signora, ma purtroppo, al momento, tutto è stato inutile.

I vigili del fuoco stanno lavorando, nella speranza di risolvere la dolorosa situazione al meglio, con un gommone da rafting e personale Sfa e Sa ( Soccorritore fluviale alluvionale e Soccorso acquatico ), UCL Unità di Comando Locale e due jeep campagnole, oltre al nucleo cinofili , ai sommozzatori, al nucleo elicotteri di Malpensa. Paola Arensi