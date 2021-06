"Serve un'Italia unita per crescere". Il messaggio che Mario Draghi manda al Paese dal distretto ceramico di Modena è un inno all'ottimismo. "E' la prima volta che esco da Roma da quando la pandemia si è cominciata ad attenuare - spiega il presidente del Consiglio - e quello che si percepisce è un sollievo, un entusiasmo, una voglia di sprigionare le proprie energie produttive, la propria visione del mondo che dà conforto e questo avviene in un territorio che era un'eccellenza anche prima della pandemia". Un messaggio di positività che rischia però di scontrarsi con i timori dei sindacati che già minacciano battaglia.

"Grazie all'accelerazione della campagna vaccinale abbiamo avanti una fase nuova, di ripresa e fiducia su cui costruire un paese più giusto e più moderno", ha continuato il premier. "E liberare le energie contratte in questi anni. Questa opportunità che ci è data oggi non è tornare a una costruzione istituzionale prevalente prima della pandemia. Perché noi prima della pandemia crescevamo molto poco e il grande timore è che finita la pandemia la ripresa non sia duratura".

"Come ha detto ieri il Governatore della Banca d'Italia, l'attività produttiva nel Paese si rafforza. Gli indici di fiducia delle imprese sono ai massimi da oltre tre anni", ha continuato Draghi che ha plaudito agli imprenditori che "pianificano investimenti, segno che sono tornati a essere ottimisti. Le famiglie sono per ora un po' più caute, ma anche qui ci sono forti segnali di miglioramento. Tutti gli enti internazionali stanno rivendendo al rialzo le previsioni sulla crescita".

Il premier è tornato anche sul Decreto legge sulle semplificazioni approvato la settimana scorsa in Consiglio dei Ministri. "Rappresenta un cambio di passo essenziale per l'Italia. E' vasto e complesso. Riduce le incertezze e i tempi delle burocrazie. Semplifica il lavoro dell'imprenditore e la vita del cittadino, senza indebolire i presidi di tutela dell'ambiente, del lavoro, della legalita'" "In particolare, il diritto alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, fondamentali in una fase di ripartenza. Ha avuto il sostegno e il contributo di tutte le forze politiche, sociali e sindacali, che vorrei qui ringraziare". Un assist che però non sembra colto dai sindacati.

"Non si cambia il Paese senza il mondo del lavoro". E' l'avvertimento lanciato al governo Draghi dal segretario della Cgil, Maurizio Landini, intervistato dal direttore della Stampa Massimo Giannini. "Il governo accetti di confrontarsi con noi su tutte le riforme, il coinvolgimento preventivo delle parti sociali deve diventare un vincolo, il lavoro delle persone deve essere una priorita' della politica o sara' rottura sociale", ha aggiunto. Dal fisco alle pensioni, dagli ammortizzatori sociali alla pubblica amministrazione, "abbiamo le nostre proposte e devono tenerne conto". Landini ha sottolineato che "nessuno pensa di restare a regime con un'economia assistita, ma non possiamo tornare semplicemente a come stavamo prima della pandemia". Lo sblocco dei licenziamenti per il leader della Cgil "deve essere parte di un processo complessivo: va anche bene l'idea di riconvertire i lavoratori, ma non bisogna lasciare sole le persone". "Se, in un momento come quello che stiamo vivendo, si mandano via i lavoratori dalla sera alla mattina, c'e' il rischio di generare rabbia sociale. Prima discutiamo bene le scelte, diamoci gli strumenti per affrontare la situazione, definiamo percorsi di politiche attive: con quali forme assumiamo questi lavoratori?".