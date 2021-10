Le immagini più suggestive sono quelle che portano l'Expo di Dubai nel Salone delle feste della Villa Reale. Il futuro ha fatto capolino negli spazi neoclassici della residenza voluta per il figlio Ferdinando da Maria Teresa d'Asburgo nella seconda metà del Settecento.

Su Expo e i contenuti chiave del Padiglione Italia si sono accesi ieri mattina i riflettori dell'evento "Dietro le quinte", due giorni di confronto sul post Covid sui temi del turismo, dell'arte, dello spettacolo e della cultura voluti dal Gruppo Monrif per cominciare a definire le strategie della ripartenza.

Nel "pensatoio" della Villa Reale si sono avvicendati amministratori, addetti ai lavori, artisti, intervistati dai direttori di QN e Resto del Carlino, Michele Brambilla; La Nazione, Agnese Pini; il Giorno, Sandro Neri. Un'occasione anche per lanciare un appello alla riapertura completa e reale. Anche perché non basta riaprire, hanno ricordato i direttori dei teatri. "Il pubblico è cauto", ha detto Marco Giorgetti, direttore generale del Teatro della Toscana. "C’è chi teme di perdere denaro - ha aggiunto Gianmario Longoni, direttore del Teatro Arcimboldi di Milano - come è accaduto nei mesi scorsi, quando è bastato un tac per far saltare tutto".

Pressante l'esigenza di fare tesoro dell'esperienza della pandemia. "Durante il lockdown il mondo dello spettacolo e della cultura ci ha tenuti vivi. Adesso questo mondo, così come il suo pubblico, reclama attenzione", ha spiegato Michele Brambilla, riassumendo così il significato dell’evento voluto dal Gruppo Monrif con il patrocinio della Camera dei Deputati, il ministero del Turismo e il Comune di Monza e il sostegno di numerosi partner (Generali, Bracco, Vivaticket, Blastness, Safe digital company Italia, King sport&style, Med Store, Movement, Reggia di Monza, Sport e Salute).

Il tema è quello della cultura come motore della ripresa del Paese, in un filo diretto che ha collegato borghi di 358 anime come quello di Fortunago, nel Pavese, alle prese con la costruzione di un teatro da mille posti, con il Padiglione Italia, dove il Bel Paese mette in mostra la sua cultura e la sua arte con il Teatro della memoria e il David di Michelangelo, ma anche il suo saper fare con il Belvedere, le regioni e un film in bianco e nero di Gabriele Salvatores.

Bellezza ingrediente fondamentale del made in Italy, come è emerso nella tavola rotonda dedicata al turismo e alla riscoperta delle città e della provincia italiana, moderata dalla direttrice de “La Nazione“, Agnese Pini. Dal nostro padiglione a Dubai, ha spiegato il Commissario generale Paolo Glisenti, in collegamento con il direttore del “Giorno“ Sandro Neri, passano 10mila visitatori al giorno, una generazione di trentenni dell’area del Sud Est Asiatico, Cina e Medio Oriente che rappresenta una grande opportunità per il nostro turismo. Giovani che chiedono relazioni, università, ma soprattutto esperienze, ricerca, lavoro. A loro l’Italia si prepara a proporre un turismo diverso. Spiega Armando Peres, vicepresidente del Comitato turismo dell’Ocse di Parigi e membro del Comitato permanente del Turismo presso il Mibact: "Come Italia abbiamo perso tra il 75 e l’80 per cento del giro d’affari, ma il turismo è un settore resiliente e pensiamo di chiudere il 2022 sui livelli del 2019. Ma è giusto accontentarsi dei numeri del passato, oppure dobbiamo pensare a un futuro diverso?".

Risposte che arrivano per esempio dai borghi, luoghi riscoperti proprio durante la pandemia, con la fuga dalle città e il recupero del turismo di prossimità. Una soluzione non solo romantica, ma funzionale, ricorda Roberta Garibaldi, consigliera del ministro del Turismo per il turismo enogastronomico e da ieri amministratrice delegata di Enit, che ripensa le città come "hub per portare verso i territori". Piccoli esempi di questa voglia di fuga alla scoperta dei valori più autentici sono nascosti già tra i nostri palazzi, dalla Vigna della Regina a Torino a quella di Leonardo a Milano, fino all'olio di Roma.

Infine le province, in Brianza come in Romagna, con i casi di Monza e di Riccione. Entrambe nel 2022 avranno un centenario da festeggiare: quello dell'autodromo la prima e quello della nascita del Comune la seconda.