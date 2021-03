Obbligo di vaccinazione per medici e infermieri. L'Italia in zona rossa o arancione fino al 30 aprile e scudo penale per chi somministra i vaccini. Sono queste le principali novità della bozza del Decreto Legge Covid in discussione al Consiglio dei Ministri.

E' giunta l'ora del Decreto legge Covid. Oggi approda in Consiglio dei Ministri il provvedimento che deciderà come dovranno vivere gli italiani da dopo Pasqua a fine aprile.

C'è una norma che prevede la possibilita' di introdurre provvedimenti in corso d'opera qualora si registrassero significativi miglioramenti sui dati relativi al contagio, ai ricoveri e alle terapie intensive. Magari con delle ordinanze ad hoc per delle riaperture che possa, per esempio, coinvolgere i ristoranti a pranzo. Nessun automatismo ma nel nuovo decreto legge anti-Covid che domani approda sul tavolo del Consiglio dei ministri ci sara' uno spiraglio cosi' come chiesto da FI e Lega. E' soprattutto il partito di via Bellerio che spinge. Anche perche' il timore e' che alzando le aspettative si vada incontro ad un boomerang. "Stiamo facendo una battaglia a favore delle categorie danneggiate, dobbiamo portare dei risultati, altrimenti il rischio e' che se la prendano anche con noi", spiegano i leghisti.

Sarà comunque un Italia in lockodown per un altro mese. E' quanto era emerso dalla cabina di regia convocata dal presidente del consiglio Mario Draghi nei gironi scorsi per studiare le misure per contenere il Covid-19 che saranno inserite in un nuovo decreto in vigore dal 7 aprile. L'ipotesi è infatti quella che fino al 30 aprile (data in cui scadrà lo stato d'emergenza che è destinato ad essere prorogato) nessuna regione o provincia possa tornare alla zona gialla. Ci saranno solo zone rosse o arancioni.

Asili nidi, elementari e prima media aperte anche in zona rossa dopo Pasqua. Attualmente invece nelle zone arancioni è prevista già la possibilità di tenere aperte le scuole, alle superiori con il 50 per cento degli studenti in presenza. Si torna in classe fino alla prima media in tutta Italia, zone rosse comprese, e i governatori non potranno emanare ordinanze più restrittive per sospendere l'attività in presenza. «Dal 7 aprile al 30 aprile è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi» fino alla prima media, si legge nella bozza. Una disposizione che «non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle Regioni e, delle Province autonome». In zona arancione e gialla la presenza è fino alla terza media e con un minimo del 50% alle superiori​.

Senza zone gialle, ma solo con quelle rosse e arancioni, è stato prorogato anche il divieto di spostamento tra le regioni (in scadenza ieri, 27 marzo). Si potranno varcare i confini soltanto per "comprovate esigenze" - motivi di lavoro, salute e urgenza - con l’autocertificazione.

Fino al 30 aprile nelle zone rosse non sarà consentito andare a trovare parenti o amici una volta al giorno e in massimo due persone (oltre ai minori di 14 anni conviventi) come invece sarà permesso nel weekend di Pasqua quando tutta Italia sarà in rosso. Le visite, sempre una sola volta al giorno e sempre in non più di due persone, saranno invece consentite in zona arancione, all'interno del comune di residenza.

Rimane la possibilità di andare nelle seconde case anche se si trovano nelle regioni in fascia rossa, soltanto un nucleo familiare e a condizione che non ci siano altre persone. Alcuni governatori — Toscana, Valle d’Aosta, Puglia, Alto Adige e Campania — hanno però deciso di impedire i trasferimenti e hanno firmato ordinanze che vietano l’ingresso da altre regioni a chi ha una seconda abitazione.

Una stretta potrebbe arrivare nel fine settimana del 25 aprile e del 1° maggio. Per evitare gli spostamenti tutta Italia dovrebbe tornare in zona rossa, come accade a Pasqua.

L’apertura di bar e ristoranti fino alle 18, prevista appunto nella fascia gialla, non è stata presa in considerazione neanche con un orario ridotto (fino alle 15 o alle 16, in modo da evitare l'orario dell'aperitivo): i locali quindi resteranno chiusi – con solo asporto e consegna a domicilio consentiti – per almeno un altro mese. Anche se la nuova norma dal 20 aprile si potrebbe valutare la possibilità di riaprire i ristoranti a pranzo.

La riapertura di barbieri e parrucchieri potrebbe essere consentita anche in zona rossa, proprio come accadeva prima dell'ultimo decreto. L'allentamento, però, anche qui potrebbe non riguardare il sabato e la domenica. Potrebbe essere ripristinato per un altro mese il meccanismo già utilizzato durante le vacanze natalizie che riportava tutta Italia in arancione e rosso nel fine settimana. Le restrizioni prevederebbero poi misure più severe per sabato 1 e domenica 2 maggio.

Per quanto riguarda palestre e piscine dovrebbe essere prolungata la chiusura.

Salta la riapertura dei cinema e teatri che era stata prevista per il 27 marzo. La ripresa sarebbe stata consentita solo nelle zone gialle ma, alle luce delle decisioni emerse nella cabina di regia di oggi con lo stop del giallo fino al 30 aprile, slitta di conseguenza anche la riapertura di cinema e teatri. Anche la cultura dovrebbe restare ferma: musei e mostre chiusi.

"Dal 3 maggio 2021 e' consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni". Lo prevede una bozza del Dl con le nuove misure anti Covid, che sara' esaminato dal Consiglio dei ministri, convocato alle 17,30. Via libera alla prova scritta del concorso magistrati.Via libera a "modalità semplificate di svolgimento delle prove" per i concorsi pubblici. Lo prevede la bozza del Dl Covid all'esame del Cdm di oggi. Nel dettaglio, si legge nel testo, tra l'altro si prevede "nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale". Poi "l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, in particolare, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale" e "una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali".

Slittano di cinque mese le elezioni per i consigli nazionali degli ordini professionali. "I consigli nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia che non hanno provveduto a svolgere le procedure per le elezioni dei relativi organi rappresentativi territoriali e nazionali - si legge infatti nel testo - possono disporre, al solo fine di consentire il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento con modalità telematica delle procedure" di "unulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque entro un termine non superiore a centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Tutti questi provvedimenti dovrebbero andare a braccetto con un incremento del numero delle vaccinazioni. L'obiettivo è quello di arrivare a 500 mila somministrazioni gioirnaliere. E proprio ieri è stato raggiunto un importante accordo che permetterà di somministrare i vaccini anche in farmacia.

Avranno l'obbligo di vaccinarsi «gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, farmacie, parafarmacie e studi professionali». È quanto prevede la bozza del decreto che il Cdm deve approvare oggi. La vaccinazione sarà «requisito essenziale» per l'esercizio della professione. Per chi rifiuta è previsto lo spostamento a «mansioni, anche inferiori» con il «trattamento corrispondente alle mansioni esercitate». Se ciò non è possibile, «per il periodo di sospensione non è dovuta retribuzione».

Per omicidio colposo e lesioni personali colpose «verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del Piano» nazionale, «la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione». Lo prevede la bozza di decreto legge Covid atteso in Cdm nel pomeriggio.

Tiene banco anche la polemica sulle vacanze di Pasqua. Mentre sarà impossibile spostarsi fra regioni in Italia (per la rabbia degli albergatori) è invece possibile prendere un aereo e andare in qualche isola esotica. Per questo il Governo ha deciso di imporre norme che prevedono un tampone (prima della partenza) per chi rientrerà in Italia e 5 giorni di quarantena. Il provvedimenti riferito al rientro dal periodo delle vacanze pasquali dovrebbe essere inserito nel decreto in approvazione oggi.