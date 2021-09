Strasburgo - "Mercoledì 15 settembre il presidente del Parlamento europeo David Sassoli è stato portato all'Hôpital Civil di Strasburgo. Dopo le necessarie visite mediche, gli è stata diagnosticata una polmonite ed è stato immediatamente curato. È in buone condizioni". Lo annuncia il suo portavoce Roberto Cuillo. Sssoli ha 65 anni ed è a capo dell'assemblea dell'Unione Europea dal luglio 2019. E' stato eletto al Parlamento Europeo per il Partito Democratico nella VII legislatura, nel 2009, dopo una lunga carriera come giornalista. Dal 2014 al 2019 è stato vicepresidente del Parlamento Europeo.

Mercoledì scorso, giorno del discorso sullo Stato dell'Unione della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, lo stesso portavoce aveva fatto sapere che Sassoli non avrebbe presieduto la plenaria del Parlamento a Strasburgo a causa di un'indisposizione. Nel pomeriggio del 15 era poi stata diffusa una nota nella quale si riferiva che il presidente dell'Europarlamento era stato sottoposto al tampone ed era risultato negativo al Covid.

A quanto si apprende, il presidente del Parlamento, che è ancora ricoverato a Strasburgo, è tuttora negativo al test Covid. Ha una polmonite che non è stata provocata dal coronavirus Sars-CoV-2. "Rimettiti presto, caro Davide - scrive via social il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel - ti auguro una pronta guarigione. Abbi cura di te".