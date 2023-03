Crolla portico cascina a Sant’Angelo: auto schiacciata

I vigili del fuoco (foto archivio)

Sant’Angelo Lodigiano (Lodi), 4 marzo 2023 – Crolla il porticato di una cascina privata e schiaccia la vettura parcheggiata sotto. L’incidente ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco volontari di Sant'Angelo Lodigiano che hanno lavorato per mettere in sicurezza la struttura e il mezzo danneggiato.

E’ accaduto in via Fratelli Cairoli ma, per fortuna, non ci sono persone coinvolte, ma soltanto danni. I presenti hanno avvertito anche la Polizia Locale e il funzionario di guardia del Comando Provinciale dei vigili del fuoco di Lodi è arrivato sul posto per eseguire i dovuti accertamenti sulla stabilità della restante parte dell’edificio. Tutto per evitare nuovi crolli.

L’auto finita sotto le macerie è di proprietà di un locatario. La cascina è privata e quindi, in attesa dell’intervento di una ditta specializzata, i vigili del fuoco hanno interdetto al passaggio la zona interessata. Invece il proprietario della cascina provvederà al più presto a mettere in sicurezza la zona pericolante e successivamente a rimuovere l'autovettura.