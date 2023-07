Crisi idrica, la Lombardia e l’inverno senza neve: non bastano le piogge per la riserva d’acqua

Milano, 1 luglio 2023 – Le piogge di maggio, in alcuni casi disastrose, e giugno hanno messo fine allo stato di grave siccità che perdurava dalla scorsa estate, ma sulle riserve idriche lombarde continua a pesare l’assenza di neve dell’inverno scorso. Secondo il bollettino pubblicato ieri da Arpa Lombardia, rispetto alla media del periodo 2006-2020, punto di riferimento per le analisi, al 25 giugno nei diversi bacini mancava il 25% delle riserve idriche. In particolare, il totale della riserva idrica invasata nei grandi laghi, negli invasi artificiali e sotto forma di equivalente idrico della neve (Swe) degli ultimi 7 giorni è diminuito del 18,6% rispetto alla settimana precedente e risulta inferiore alla media del periodo 2006-2020 (24,3%).

Proprio lo Swe presenta valori residuali, ormai trascurabili, mentre la media del 2006-2020 era di 287,6 milioni di metri cubi. Entrando nel dettaglio dei diversi bacini, tra i laghi, quelli di Iseo, Como e di Garda presentazione le variazioni peggiori rispetto alla media del periodo (rispettivamente -15,7%, -13,7% e -13,2%). Anche per gli altri laghi i valori dei volumi sono sotto la media: -3,7% il lago Maggiore (ma sopra i valori minimi del periodo di riferimento del +290%); -2,7% il lago d’Idro. I dati peggiori riguardano, però, gli invasi, soprattutto nel bacino del Serio, dove il volume è inferiore alla media del periodo 2006-2020 (-72,6%) e sotto i minimi dello stesso periodo (-63.5%). Soffre anche il bacino del Brembo, con -35,2% rispetto alla media, ma quanto meno superiore ai valori minimi (+14,2%). C’è anche chi è già dovuto correre ai ripari: a Muscoline, nel Bresciano, è entrata in vigore l’ordinanza sindacale per limitare l’uso di acqua potabile ai soli scopi alimentari, domestici, igienici. I residenti potranno innaffiare gli orti solo dalle 5 alle 7 del mattino (fino al 30 settembre, sanzioni da 250 a 1.500 euro).

Secondo Anbi Lombardia, l’associazione regionale dei consorzi per la gestione e la tutela del territorio e delle acque irrigue, le piogge tra maggio e giugno hanno permesso di avviare la stagione irrigua in condizioni meno preoccupanti del 2022, ma con questo trend delle riserve idriche, l’attenzione resta alta, tanto che è stato prima della fine di luglio verrà convocato un nuovo tavolo regionale sulla gestione della risorsa. "Il deflusso è da una decina di giorni di 77 mc/s – spiega Pierlucio Ceresa (nella foto), segretario Comunità del Garda, in merito al Benaco – il livello odierno è di 97 cm sullo zero idrometrico di Peschiera. Si sta pienamente rispettando quanto concordato nell’incontro interregionale del 30 maggio scorso, con una derivazione media in giugno di circa 54 mc/s, meno dei 58 richiesti dal Consorzio Mincio e assentiti. Inoltre si era ipotizzato un livello a fine giugno di 70/75 cm, mentre invece, come detto, siamo a 97cm".