Milano - La variante Delta non accenna ad allentare la sua presa sull'Europa, dove si sta verificando con una nuova impennata dei contagi. I Paesi europei e non solo sono alle prese con le nuove ondate della pandemia in un periodo delicato come quello dell'estate, con la sua stagione turistica importante per molte economia, messe a dura prova dalle dalle conseguenze dell'emergenza. Oggi in Italia sono Italia 2.153 i casi e 23 i decessi registrati nelle ultime 24 ore: contagi rappoppiati rispetto a settimana scorsa. Al momento la situazione dei ricoveri fa registrare ancora numeri con il segno meno: in calo ricoveri e terapie intensive. In queste ore il Paese si sta interrogando sulla possibilità di estendere l'uso del green pass, sulla scia di quanto avvenuto in Francia, mentre dalla Farnesina è arrivato un monito riguardante i viaggi all'estero.

"Da gennaio 2020, perdura in tutto il mondo l'emergenza sanitaria causata da Covid-19 - spiega il Ministero deglo Esteri -. Tutti coloro che intendano recarsi all'estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, devono considerare che qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio di carattere sanitario". In particolare, nel caso in cui sia necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico per l'ingresso in Italia o per il rientro nel nostro Paese da una destinazione estera, si rammenta che i viaggiatori devono prendere in considerazione la possibilità che il test dia un risultato positivo. In questo caso, non è possibile viaggiare con mezzi commerciali e si è soggetti alle procedure di quarantena e contenimento previste dal Paese in cui ci si trova, ricorda ancora la Farnesina. Tali procedure interessano, con alcune possibili differenze dovute alle diverse normative locali, anche i cosiddetti 'contatti' con il soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti a quarantena/isolamento dalle autorità locali del Paese in cui ci si trova e che, a tutela della salute pubblica, potranno far rientro in Italia al termine del periodo di isolamento previsto".

Ecco dunque alcune raccomandazioni da tenere a mente in vista di eventuali spostamenti fuori Italia: "Si raccomanda di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all'estero, nonché di dotarsi di un'assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a Covid-19, conclude la Farnesina.