Sono stati diffusi i dati settimanali relativi alla campagna vaccinale nazionale: in totale, dall'inizio della campagna, sono state somministate 74,8 milioni di dosi. Ma i numeri più interessanti riguardano chi non si è vaccinato. In particolar modo, nella popolazione over 50, sono ancora 4.058.000 gli over 50 che non si sono ancora vaccinati contro il Covid 19 (la scorsa settimana era 150.867 in piu') e che non hanno fatto neppure la prima dose. Tra gli over 80, sono 279.834 pari al 6,14%.

Sanità

Oltre 35mila sanitari in Italia non sono vaccinati. In particolare, è di 35.691 la popolazione del personale sanitario che ancora non ha fatto neanche una prima dose di vaccino, pari all'1,82% del totale. Su un notale di 1.958.461 persone, sono 1.849.242 i sanitari che hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 94,42%.

Scuola

È di 186.571 la popolazione del personale scolastico non ancora vaccinata, pari al 12,82%. Il dato emerge dalle rilevazioni presenti nel report settimanale sulla campagna di vaccinazione svolto dalla Struttura commissariale. Ad oggi su una popolazione complessiva del comparto di 1.455.308 persone sono 1.190.932 quelle che hanno completato il ciclo pari all' 81,83%. Il report è stato aggiornato con i numeri richiesti da Figliuolo e le Regioni stanno man mano inviando i dati che dovranno essere, quindi, elaborati. Il dato nazionale è per questo ancora variabile. Per quanto riguarda la Lombardia la percentuale del 10% del totale del personale scolastico regionale che comprende 232mila docenti, non docenti e personale Ata. L'assessorato al Welfare spiega che l'86% del personale scolastico residente in Lombardia ha ricevuto almeno una dose di vaccino; il 78% ha completato il ciclo. Il personale scolastico non vaccinato risulta di 23.809 persone

Giovani

Nella fascia di età 16-19 il 60,52% dei ragazzi in Italia ha ricevuto almeno una dose di vaccino e se si aggiunge a questi numeri il siero monodose, il dato arriva al 63,58%. I ragazzi che in questa categoria hanno completato il ciclo vaccinale sono il 40,50% mentre il 36,42% non è ancora vaccinato con alcuna dose. Sono invece 298.942 gli adolescenti della fascia 12-15 anni che hanno completato il ciclo. Si tratta dell'12,97% del totale di questa fascia di eta'.