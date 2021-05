Milano - "La Lombardia si adeguerà alle altre Regioni italiane, impegnandosi affinche' sia fissato un prezzo calmierato per i tamponi antigenici rapidi effettuati in farmacia". E' quanto ha riferito Massimo De Rosa, capogruppo del M5S a Palazzo Pirelli, che ha commentato l'approvazione da parte del Consiglio regionale di una mozione a sua prima firma sul tema. Approvata la mozione, ora il pentastellato auspica che le farmacie collaborino "in modo da raggiungere un'intesa nel piu' breve tempo possibile".

Approvando il testo presentato, la Regione si e' impegnata dunque a fissare "un tetto massimo" per il prezzo dei test antigenici. Secondo De Rosa, "questo tipo di intervento e' indispensabile per consentire ai lombardi di accedere al servizio". D'altronde, "incentivare screening e prevenzione, insieme al proseguo della campagna vaccinale, sono gli strumenti piu' efficaci a nostra disposizione, per lasciarci al piu' presto alle spalle questa pandemia", ha chiosato l'esponente M5S.