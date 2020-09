Cinisello Balsamo (Milano), 10 settembre 2020 - Da settimane i nuovi contagi sono in lenta ascesa in Lombardia e anche nel Milanese, ma per fortuna gli ospedali del Nord Milano fino a ora non hanno assistito a una nuova emergenza e possono continuare il progressivo ritorno alle attività ordinarie. I due ospedali di Sesto e Cinisello rimangono “Covid free”, da quando a inizio estate hanno dimesso gli ultimi pazienti ricoverati. Da allora, la Regione ha deciso di inviare tutti i pazienti con sintomi da coronavirus in specifici hub, ossia nosocomi dotati di reparti di Pneumatologia e Malattie Infettive.

"Da quel momento, la nostra Asst non ha più ricoverato pazienti Covid – spiega il direttore sanitario dell’azienda, Anna Lisa Fumagalli -. In caso di arrivo di pazienti con sintomi sospetti, sono stati allestiti due reparti filtro negli ospedali, dove i pazienti possono essere assistiti in attesa che venga accertata la positività. In un secondo momento verranno trasferiti agli hub per le cure necessarie". Al Bassini sono presenti 14 posti letto isolati, in camera singola, mentre a Sesto sono 5. Tuttavia, da luglio a oggi sono stati solamente tre i pazienti risultati positivi al Covid e dunque assistiti prima del trasferimento. Al pronto soccorso è presente un servizio di “pre triage”, nel quale gli operatori filtrano l’acceso tra pazienti con sintomi respiratori o con altre patologie non associabili al Covid. Gli ospedali stanno però conducendo una intensa attività di esecuzione di tamponi e di test sierologici, sia per il personale sanitario sia per i pazienti, oltre che per le persone rientrate dalle ferie in luoghi a rischio. Fino a metà di settembre proseguirà anche l’attività di screening per gli insegnanti del Nord Milano.

«Stiamo progressivamente lavorando per il ritorno alla normalità – spiega ancora Fumagalli -. Le attività degli ambulatori sono prenotabili sia ai Cup sia online, ma naturalmente noi consigliamo di farlo sul web. Inoltre ai pazienti viene illustrata la procedura da seguire per l’accesso in ospedale per visite ed esami diagnostici". L’attività delle sale operatorie ha ripreso proprio in questi giorni a funzionare a pieno regime, secondo gli standard dello scorso anno. L’accesso ai reparti è ancora ristretto. Avviene solo con mascherina e previa misurazione della temperatura e sanificazione delle mani. Inoltre, è vietato accedere agli ambulatori molti minuti prima della visita prenotata e non è consentito l’accesso di accompagnatori. "Vengono adottate tutte le prescrizioni per fare in modo che l’ospedale rimanga un luogo sicuro per tutti, operatori e pazienti", conclude Fumagalli.