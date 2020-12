Milano, 17 dicembre 2020 - Un marcatore di danno cardiaco, la troponina T, si associa a una maggiore mortalità quando aumenta anziché calare durante l'ospedalizzazione del malato di Covid 19 e quindi può essere usato per identificare i pazienti a maggior rischio. Questi, in estrema sintesi, i risultati di uno studio condotto da Enrico Ammirati, cardiologo del Cardio Center dell'Asst Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, supportato dalla Fondazione De Gasperis, e i colleghi dell'ospedale Tongji di Wuhan in Cina.

In particolare, nello studio si è osservato che questo marcatore di danno cardiaco si associa ad un'aumentata mortalità qualora i suoi livelli circolanti nel sangue aumentino dopo 3 giorni dall'ospedalizzazione anziché decrescere, in particolare nei pazienti con condizioni più gravi. Su un campione di 2.068 pazienti ricoverati all'ospedale Tongji di Wuhan nel febbraio-marzo 2020 di un'età media di 63 anni, costituito da circa la metà da donne, il 23% dei pazienti erano stati ricoverati in gravi condizioni cliniche, infatti avevano necessità di cure in terapia intensiva. All'ingresso, di questi il 30% aveva evidenza di un'elevazione della troponina T.