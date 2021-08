Il vaccino è un'ottima arma contro il SARS-CoV-2. L'ultima conferma arriva dal report dell'Istituto Superiore della Sanità (Iss) sui ricoveri in terapia intensiva del mese di luglio 2021: delle 83 persone di età compresa tra i 12 e i 60 anni, 79 non erano vaccinate e solo 4 lo erano. Ancora più netto il divario sul fronte dei decessi: nessuna delle 28 vittime era vaccinata.

La campagna vaccinale in Italia è iniziata il 27 dicembre 2020. Al 5agosto 2021, sono state somministrate 70.136.508 delle 73.985.193 dosi di vaccino finora consegnate (36.643.600prime dosi e 33.492.908seconde-uniche dosi). Il 90,9% degli ultraottantenni ha completato il ciclo vaccinale. In tutte le Regioni e Province a statuto speciale la copertura vaccinale per questa fascia d’età è maggiore dell’80%, ad esclusione della Calabria e della Sicilia, dove solo il 76,3% e il 75,6% rispettivamente hanno completato il ciclo vaccinale. Nelle fasce di età 70-79 anni e 60-69 anni la copertura vaccinale completa con due dosi si attesta rispettivamente intorno al 85,8% e 78,1%. La maggior parte dei casi segnalati in Italia sono stati identificati negli ultimi 30 giorni in soggetti non vaccinati. Nello specifico l'Iss rileva come il 27,3% delle diagnosi di SARS-COV-2, il 43,3% delle ospedalizzazioni, il 70% dei ricoveri in terapia intensiva e il 59,3% dei decessi negli over 80 siano avvenuti tra coloro che non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino. Valutando il tasso di ospedalizzazione negli ultimi 30 giorni, si riscontra come questo per i non vaccinati sia circa otto volte più alto rispetto ai vaccinati con ciclo completo: (37 contro 5 ricoveri ogni 100mila abitanti.

Efficacia vaccinale

Le stime di efficacia vaccinale complessiva nel periodo dal 4 aprile (approssimativamente la data in cui la vaccinazione è stata estesa alla popolazione generale) all’8 agosto 2021 (le stime sono state calcolate usando il modello di Poisson, con il numero di eventi per giorno come variabile dipendente e lo stato vaccinale come variabile indipendente) aggiustata per età, è pari al 65% nel prevenire l’infezione in vaccinati con ciclo incompleto e all’85% per i vaccinati con ciclo completo. L’efficacia nel prevenire l’ospedalizzazione, sale all’81,7% con ciclo incompleto e al 94,9% con ciclo completo. L’efficacia nel prevenire i ricoveri in terapia intensiva è pari all’89,2% con ciclo incompleto e 97,1% con ciclo completo. Infine, l’efficacia nel prevenire il decesso è pari all’80,7% con ciclo incompleto e a 96,6% con ciclo completo. Un altro effetto della campagna vaccinale è la diminuzione nell’età mediana dei casi di COVID-19, dato che le categorie vaccinate prioritariamente sono state le fasce di età più avanzate. L’età mediana dei casi al primo ricovero è leggermente aumentata nell’ultima settimana (52anni), così come l’età dei casi al decesso (82anni). L’età mediana all’ingresso in terapia intensiva è risultata pari a 61 anni.

Conferme dalla "prima linea"

"I responsabili delle terapie intensive ci dicono che quasi tutti i loro pazienti affetti da Covid non sono vaccinati, il 90%. E ciò conferma che il vaccino è l'arma più efficace a nostra disposizione per contrastare la pandemia e i suoi effetti peggiori". A dirlo Giovanni Migliore, presidente della Federazione italiana delle aziende sanitarie ed ospedaliere (Fiaso) commentando i dati sulla ripresa dei contagi e dei ricoveri per Covid-19. "Le aziende sanitarie pubbliche - ha proseguito Migliore - sono impegnate in questi giorni a vaccinare le fasce di popolazione ancora non immunizzate, ricorrendo alle iniziative più varie per raggiungere gli italiani anche nei luoghi nei quali trascorrono le vacanze. Il lavoro intenso del management della sanità italiana ad agosto ci metterà al riparo, grazie a soluzioni organizzative e gestionali innovative, da scenari peggiori nel prossimo autunno. L'allarme lanciato da più parti sulla ripresa dei ricoveri, alcuni gravi, tanto da richiedere il ricorso alla rianimazione, conferma la necessità di non abbassare la guardia e di proseguire con determinazione nella campagna di vaccinazione".