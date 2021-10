Mentre l'Italia si prepara alla rivoluzione del Green pass, che dal 15 ottobre diventerà obbligatorio sui luoghi di lavoro, è inevitabile guardare alla curva pandemica. I dati degli ulimi giorni mostrano un calo nei contagi. Ieri erano "solo" 1.612: un dato dovuto sicuramente al minor numero di tamponi processati nel weekend (122.214), ma comunque più basso anche dei 1.772 casi del lunedì precedente. Intanto la Lombardia dà il via al doppio vaccino: da giovedì 6 ottobre per gli over 80 sarà possibile, negli hub vaccinali, farsi inoculare il siero anti Covid e quello antinfluenzale. Sulla terza dose del vaccino, il coordinatore ella campagna vaccinale in reigone, Guido Bertolaso, annuncia che "il 22 novembre, e se non sarà in quella data sarà nel giro di pochi giorni, ma insomma, prima di Natale cominceremo a vaccinare con la terza dose tutti gli italiani come è giusto e saggio che sia. La terza fase della campagna vaccinale si chiuderà entro il mese di maggio del 2022".

Si conferma un trend di "stabilizzazione" della pandemia nel Paese, anche se ieri il tassodi positività era in leggera risalita, all'1,3%. Per quanto riguarda la situazione degli ospedali, ieri nelle Terapie intenisve si sono registrati 22 nuoi ingressi per un totale di 437 pazienti (+ 6 di occupazione posti letto), mentre i ricoveri ordinari erano aumentati di 41 unità, 3.032 in tutto.

La Lombardia "con la copertura vaccinale raggiunta si avvicina al quarto mese di zona bianca". Lo ricorda il governatore Attilio Fontana che sottolinea anche "dati incoraggianti come quello che vede scendere il tasso di occupazione dei posti letto in area medica dal 7 al 5% e l'indice dei contagi per 100mila abitanti a 24, la metà del limite fissato a 50". I nuovi casi in Lombardia lunedì erano 106 con 6 decessi. I tamponi processati sono stati 15.695, con un indice di positività di 0,67% Nei reparti ordinari si contano 347 degenti, mentre i ricoverati in terapia intensiva sono 56 con 2 nuovi ingressi.

ALTO ADIGE Sono 93 casi di positività al coronavirus accertati dai laboratori dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige nelle ultime 24 ore. In particolare, 43 sono stati rilevati sulla base di 990 tamponi pcr (271 dei quali nuovi test) e 50 sulla base di 7.601 test antigenici. Non ci sono nuovi decessi. Diminuisce il numero totale dei pazienti Covid ricoverati, che sono 33, ma aumenta di uno quello dei pazienti assistiti in Terapia intensiva che ora sono 6. Nei normali reparti ospedalieri vengono curati 27 pazienti (4 in meno). Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.798 (5 in meno), mentre i guariti totali sono 77.112 (107 in più).

TRENTINO Un nuovo lutto in Trentino di una persona con infezione da Covid: si tratta di un uomo sui novant'anni, non vaccinato. In Rianimazione è stato ricoverato un quinto paziente e salgono a 21 i malati Covid ricoverati in ospedale dove ieri si sono registrati 2 nuovi ingressi e nessuno è stato dimesso. Sono stati analizzati 1.037 tamponi rapidi, 3 dei quali sono risultati positivi. Pochi i molecolari, appena 54, dai quali è emerso 1 solo caso positivo al quale si aggiungono 2 positività confermate fra quelle intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Restano 2 le classi in quarantena nelle scuole della provincia.

FRIULI VENEZIA GIULIA In Friuli Venezia Giulia su 6.088 tamponi molecolari sono stati rilevati 36 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,59%. Sono inoltre 7.128 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 10 casi (0,14%). Nella giornata odierna si registra un decesso (3.825 il totale da inizio emergenza); scendono a 9 le persone ricoverate in Terapia intensiva mentre i pazienti in altri reparti restano 37. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 114.038 persone.

VENETO Sono 363 i nuovi contagi da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Veneto, che portano il totale a 470.839. L'incidenza su 52.791 tamponi effettuati è dello 0,69%. Lo ha riferito il presidente regionale Luca Zaia. Si contano due decessi, con il totale a 11.780. Gli attuali positivi sono 10.136. Prosegue la discesa dei ricoverati, che in tutto sono 253 (-16), di cui 199 (-16) in area non critica e 54, invariati, in terapia intensiva.

PIEMONTE Sono 137 i nuovi casi Covid in Piemonte, con un tasso dello 0,6% di positivi rispetto ai 23.215 tamponi processati (di cui 17.006 antigenici) con una quota di asintomatici del 61,3%. I decessi riportati nel bollettino dell'Unità di crisi della Regione sono 4, di cui uno solo relativo a oggi; il totale delle vittime da inizio pandemia ammonta a 11.769. I ricoverati in terapia intensiva sono 24 (+1 rispetto a ieri), negli altri reparti 182 con un calo di 9 unità. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.212, i nuovi guariti 239.

TOSCANA Sono 283.289 i casi di positività in Toscana, 154 in più rispetto a ieri. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 269.797 (95,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.210 tamponi molecolari e 12.474 tamponi antigenici rapidi, di questi

lo 0,8% è risultato positivo. Sono invece 6.147 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 2,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 6.305, -2,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 268 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 32 in terapia intensiva (2 in meno). Oggi si registrano 3 nuovi decessi.

UMBRIA È stabile, nelle ultime 24 ore, il numero dei ricoveri Covid in Umbria: 50, di cui sei in terapia intensiva. I nuovi casi di posititivà accertati sono 31 e i guariti 24. Non si registrano vittime e gli attualmente positivi salgono dai 770 di lunedì a 777. Sono stati analizzati 5.827 test antigenici e 2.134 tamponi molecolari. Il tasso di positività sul totale è pari allo 0,38 per cento (0,59 lunedì).

LAZIO Sono 9.110 le persone attualmente positivE nel Lazio, di cui 368 ricoverate, 57 in Terapia intensiva e 8.685 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 368.140 e i morti 8.671, su un totale di 385.921 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.

ABRUZZO Sono 35 i nuovi casi positivi al Covid registrati in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 81.415. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a a 2.546. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 77.235 dimessi/guariti (+73 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1.634 (-38). In ospedale sono ricoverati 49 pazienti in area medica (-5) e 6 in Rianimazione (+1 rispetto a ieri). Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.202 tamponi molecolari e 5.002 test antigenici per un tasso di positività pari allo 0.48 per cento.

BASILICATA Processati in Basilicata 880 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 32 positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 64 guarigioni, e si è verificato 1 decesso.

PUGLIA Oggi sono stati registrati 12.743 test per l'infezione da Covid e 126 casi positivi. Inoltre è stato registrato un decesso. Attualmente sono 2.559 le persone positive, 151 sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 269.228 a fronte di 3.738.242 test eseguiti, 259.872 sono le persone guarite e 6.797 quelle decedute.

SARDEGNA Si registra un nuovo morto in Sardegna, nelle ultime 24 ore, per coronavirus: si tratta di un uomo di 88 anni. I nuovi positivi sono 51, sulla base di 2.310 persone testate e 10.374 test processati, tra molecolari e antigenici. I pazienti ricoverati nei reparti di Terapia intensiva sono 18 (1 in più rispetto a ieri), quelli in area medica sono 107 (3 in meno). In isolamento domiciliare si trovano 1.790 persone (48 in meno rispetto a ieri). Un focolaio, con 34 persone positive, ha costretto Debora Porrà, la sindaca di Villamassargia, 3.500 abitanti nel Sud dell'isola, a imporre il lockdown. Villamassargia entra dunque in zona rossa: non si entra né si esce dal paese, coprifuoco dalle 22 alle 5. E gli spostamenti all'interno del territorio comunale potranno avvenire solo per comprovati motivi di necessità.

Se una persona risulta positiva al Covid, è possibile verificare quanto sia effettivamente infetticva? Sì, secondo lo studio di un team dell'Istituto di biomembrane, bioenergetica e biotecnologie molecolari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibiom) di Bari, dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", dell'Università Statale di Milano, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata e del Laboratorio Covid dell'Ospedale "Di Venere" di Bari, con il supporto della piattaforma genomica e bioinformatica messa a disposizione dal nodo italiano dell'Infrastruttura di ricerca europea Elixir per le scienze della vita: sono stati presi in considerazione 166 soggetti affetti da Covid 19 con differente grado di carica virale ed è stata messa a punto una metodologia per ì determinare il numero assoluto di molecole di RNA virale contenute nei tamponi molecolari utilizzati per individuare la positività. La ricerca pubblicata su Communications Biology permette di individuare il grado di infettività.

Un richiamo di vaccino anche per l'unico (attualmente) monodose in circolazione, ovvero Johnson&Johnson? E' in fase di valutazione secondo Ema, l'agenzia europea del farmaco. "Siamo in contatto con l'azienda per capire quando ci sarà un pacchetto di dati clinici che possa supportare una potenziale autorizzazione di una seconda dose", dice Marco Cavaleri, responsabil Vaccini e Prodotti terapeutici Covid 19 di Ema. Questo perché dal colosso farmaceutico "sono recentemente stati diffus i dati di un ampio studio su sicurezza ed efficacia delle due dosi, ma con un intervallo di 2 mesi" tra le due. L'azienda recentemente ha reso noti dati di fase 3 su una dose booster somministrata dopo 2 mesi, ma anche quelli di fase 1/2a sul richiamo dato 6 mesi dopo la dose primaria. Johnson & Johnson ha annunciato anche di aver inviato i dati all'agenziaa statunitense Fda per ottenere l'ok alla somministrazione del richiamo dai 18 anni in su.