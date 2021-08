Milano - L'Italia non sarà più tutta bianca. Come preannunciato da lunedì 30 agosto la Sicilia passerà in zona gialla. "È la conferma che il virus non è ancora sconfitto e che la priorità è continuare ad investire sulla campagna di vaccinazione e sui comportamenti prudenti e corretti di ciascuno di noi" ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza. A pesare sul passaggio, il superamento degli indicatori che regolano l'ingresso nelle zone a rischio. Intanto ieri i dati del monitoraggio dell'Iss

La curva del contagio in Italia

Stabile la curva dei contagi nelle ultime 24 ore così come quella dei decessi: 7.826 i positivi ai test Covid, giovedì erano stati 7.221. Le vittime in un giorno erano 45 rispetto alle 43 del giorno prima. I test effettuati sono stati 265.480 tra molecolari e antigenici contro 220.872. Il tasso di positività in calo, 2,95%, su 3,27% del giovedì. Le persone decedute per Covid dall'inizio della pandemia sono 129.002. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 511, otto in più rispetto a giovedì nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri 42 mentre i ricoverati con sintomi nei reparti ordinari erano 4.114, 55 in più rispetto al giorno prima. A preoccupare continua ad essere la velocità di diffusione della variante Delta, spiegano gli scienziati. "È più aggressiva e infetterà anche molti vaccinati. Avremo un numero che aumenta di persone da seguire a casa e le corsie piene di non vaccinati, gravi, e dovremo ancora una volta riconvertire interi reparti e rimandare le cure ad altri pazienti che aspettano da due anni" ha affermato il microbiologo ed ex direttore dell'Ema Guido Rasi.

Le regioni

I numeri del resto parlano da soli: in Sardegna è occupato l'11,2% delle terapie intensive e il 14% dell'area medica, con 148,5 di incidenza. In Calabria 15,2% nei reparti e 5,9% intensive con incidenza di 101,5. Le Regioni e Province autonome che risultano classificate a rischio moderato nel monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sono Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Piemonte, Trento, Puglia, e Valle d'Aosta. Le restanti 11 Regioni sono a rischio basso. Intanto si conferma la dicotomia, spiegata più volte negli ultimi giorni dagli esperti, tra numero di contagi e numero di ricoveri. Come nel caso della Sardegna dove calano i nuovi contagiati ma continuano a salire i ricoverati: oggi si registrano infatti 343 ulteriori casi confermati di positività su 2946 persone testate. I pazienti nei reparti di terapia intensiva sono scesi a 24 ( uno in meno rispetto a ieri), mentre crescono di cinque unità quelli in area medica che ora sono 233, con un saldo comunque positivo. Alta l'attenzione sull'isola, dove il sindaco di Villasimius ha imposto la mascherina anche all'aperto, e pure in spiaggia, quando non è possibile il distanziamento.

Iss: con più vaccinati incidenza cala

Dal report esteso dell'Iss che completa il monitoraggio settimanale sull'epidemia di Covid in Italia emerge che all'aumentare della copertura vaccinale, l'incidenza per 100.000 abitanti tende in media a diminuire. L'Iss ricostruisce la relazione in base alla proporzione di persone vaccinate con la doppia dose, sottolinea anche che è necessario però evidenziare che i risultati riportati non considerano diversi fattori che potrebbero avere un'influenza sull'effetto della copertura vaccinale sull'incidenza dei contagi in quanto non sono distribuiti omogeneamente sul territorio italiano, come ad esempio la mobilità dovuta alle vacanze estive. "Verosimilmente, regioni come la Sicilia e la Sardegna sono caratterizzate da una maggiore affluenza turistica rispetto a Lazio e Lombardia, dove, al contrario, nelle aree metropolitane la popolazione si riduce nei mesi estivi per spostarsi verso luoghi di villeggiatura", si legge nel rapporto. Il grafico evidenzia che è la Sicilia la regione con l'incidenza più alta e la più bassa copertura vaccinale, seguita dalla Sardegna e dalla Toscana. Nel gruppo delle regioni con l'incidenza più bassa e le quote maggiori di vaccinati c'è il Molise e la Lombardia.

Bollettino Covid Lombardia

Ieri in Lombardia erano 601 i nuovi casi di Covid-19, a fronte di 35.889 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo l'1,6%. Nelle ultime 24 ore morte 3 persone, per un totale di 33.901 decessi nella regione da inizio pandemia. In terapia intensiva ci 44 pazienti, 2 più; mentre calano i ricoverati nei reparti Covid ordinari: 333, 6 meno di giovedì. Nel dettaglio: 172 i nuovi casi di Covid-19 nel Milanese, di cui 73 nella città capoluogo. Seguono la provincia di Varese, con 87 contagi e quella di Brescia, a +70. I nuovi positivi erano 42 a Monza e Brianza, 37 in provincia di Mantova, 35 a Bergamo, 33 a Como e 30 a Pavia. Seguono Cremona (+22), Lecco (+20), Lodi (+13) e Sondrio.

Contagi e decessi regione per regione

VENETO

Nuova crescita dei positivi al Covid in Veneto. Secondo i dati forniti dalla Regione, nelle ultime 24 ore si registrano 864 nuovi casi. Sono 5 i decessi. A crescere e' anche il numero delle persone attualmente positive, +129 e che determina un numero totale di 12.809. Sul fronte ospedaliero si evidenzia un lieve calo dei posti letto nei reparti ordinari, 220 (-3), crescono al contrario le terapie intensive, 51 (+4).

FRIULI VENEZIA GIULIA

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.756 tamponi molecolari sono stati rilevati 97 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,58%. Sono inoltre 4.745 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 17 casi (0,36%). Oggi si registra il decesso di una donna, di 76 anni, ricoverata all'Ospedale di Trieste con patologie pregresse; sono 11 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre sono 40 gli ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.799, con la seguente suddivisione territoriale: 814 a Trieste, 2.017 a Udine, 675 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 105.544, i clinicamente guariti 75 mentre le persone in isolamento ammontano a 1.112. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono stati registrati 110.581 contagi (il dato è stato ridotto di due unità a seguito di revisione dei casi) con la seguente suddivisione territoriale: 21.977 a Trieste, 51.516 a Udine, 22.198 a Pordenone, 13.362 a Gorizia e 1.528 da fuori regione. Per quanto riguarda il Sistema sanitario regionale sono state rilevate le positività di un tecnico, un infermiere e un operatore socio-sanitario dell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Relativamente alle strutture residenziali per anziani si registra il contagio di due operatori. Infine, sono stati registrati due casi positivi al rientro dall'estero (Costa d'Avorio e Stati Uniti).

PIEMONTE

VALLE D'AOSTA

P.A. TRENTO

P.A. BOLZANO

LIGURIA

TOSCANA

I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore sono 601 su 14.511 test di cui 8.653 tamponi molecolari e 5.858 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,14% (9,7% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente Eugenio Giani usando i social. I dati di oggi costituiscono una nuova frenata nell'andamento della pandemia in regione negli ultimi tempi: infatti ieri i nuovi contagi rilevati erano stati di più (752) su 14.332 test di cui 8.615 tamponi molecolari e 5.717 test rapidi. Anche il tasso dei nuovi positivi era stato più alto: 5,25%.

EMILIA ROMAGNA

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 410.293 casi di positività, 686 in più rispetto a ieri, su un totale di 32.920 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,1%. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 10.656 tamponi molecolari, per un totale di 5.499.199. A questi si aggiungono anche 22.264. tamponi rapidi. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 399 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 381.199. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 15.747 (+284 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 15.298 (+306), il 97,1% del totale dei casi attivi. Purtroppo, si registrano tre decessi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 46 (-5 rispetto a ieri), 403 quelli negli altri reparti Covid (-17).

MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 255 nuovi casi di 'Covid-19', il 14,6% rispetto ai 1.751 tamponi processati all'interno del percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato del 16,9% con 222 casi su 1.311 tamponi); per il quarto giorno consecutivo e' cresciuto il tasso d'incidenza cumulativo su 100 mila abitanti e ora e' a 85,32 (ieri era a 81,52). Lo si apprende dal bollettino quotidiano del Servizio sanitario regionale. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi e' salito a 110.222. Sono 85 i pazienti assistiti nei reparti ospedalieri, 4 piu' di ieri, e 13 nei pronto soccorso (+3), in attesa di un posto nei reparti 'Covid-19'. Nelle terapie intensive ci sono 16 pazienti (+4). Nelle Marche ci sono anche 3.439 persone in isolamento domiciliare (+144), mentre sono diventati complessivamente 103.652 i dimessi-guariti (+107). Nelle ultime 24 ore non ci sono state vittime: il bilancio dall'inizio della crisi pandemica resta fermo a 3.046 morti.

UMBRIA

LAZIO

CAMPANIA

ABRUZZO

MOLISE

PUGLIA

Oggi in Puglia sono stati registrati 15.321 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e 304 casi positivi: 77 in provincia di Bari, 45 nella provincia di Barletta, Andria, Trani, 35 in provincia di Brindisi, 51 in provincia di Foggia, 68 in provincia di Lecce, 20 in provincia di Taranto, 9 di provincia in via di definizione. Inoltre e' stato registrato un decesso.

BASILICATA

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, sono state effettuate 2.479 vaccinazioni. A ieri sono 395.633 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (71,5 per cento) e 315.348 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (57,0 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 711.011 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane). Sempre nella giornata di ieri sono stati processati 1.101 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 57 (e di questi 47 relativi a residenti in Basilicata e 8 domiciliati) sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 47 guarigioni.

CALABRIA

In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1.073.989 (+3.529). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 77.084 (+358) rispetto a ieri. Questi sono i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.PP. della Regione Calabria.

SICILIA

SARDEGNA

