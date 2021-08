Milano - Sospiro di sollievo per la Sicilia che resterà bianca, dopo essere stata in bilico sulla zona gialla. Con il monitoraggio settimanale dell'Iss di ieri è stata sancita una mappa delle zone Covid (non scontata) che vede l'Italia tutta nella fascia di rischio puù bassa (almeno) per la prossima settimana. Sicilia, Sardegna e Calabria restano "sorvegliate" speciali ma fino al 30 agosto il Paese resterà di un solo colore: il bianco. Anche sa parte del Paese è quindi rimandata ai prossimi sette giorni. In base al report di ieri dell'Istituto superiore di sanità, dall'indice Rt arrivano buone notizie: il parametro è in discesa, attestandosi a 1,1 mentre la scorsa settimana era ad 1,27. A preoccupare è però il fronte dei ricoveri. Per Gianni Rezza, direttore della prevenzione del ministero della Salute, si tratta di "un aumento rispetto alla scorsa settimana particolarmente sensibile in alcune regioni e soprattutto riguarda persone non vaccinate". Sebbene nessuna regione superi la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica i tassi salgono: in intensiva c'è un aumento al 4,9%, da 322 ricoverati del 10 agosto ai 423 del 17 dello stesso mese. In aree mediche la quota raggiunta è invece 6,2% (da 2.880 a 3.472), con allerte di resilienza in 12 Regioni. Ieri erano 7.224 i nuovi contagi da Covid in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Registrati altri 49 morti (ieri 55) per un totale di 128.683 vittime da inizio emergenza. Eseguiti 220.656 tamponi, con un tasso positività in calo al 3,3%. In aumento le persone ricoverate in ospedale con sintomi che hanno raggiunto quota 3.692, con un aumento di 65 persone mentre sono calati a 455 i ricoverati in terapia intensiva (-5 ), con 26 ingressi in 24 ore. 4.211.080 i guariti (+6.211 ) e 131.462 gli attualmente positivi (+960).

"Data la situazione epidemiologica è sempre bene continuare a tenere dei comportamenti prudenti, soprattutto laddove si creino delle aggregazioni e, naturalmente, correre a vaccinarsi" ha detto il direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, dopo la diffusione dei dati del monitoraggio Covid-19. Le parole fanno eco al messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che ieri, nel suo intervento al Meeting di Rimini, ha ribadito che "vaccinarsi è un dovere non in obbedienza a un principio astratto, ma perché nasce dalla realtà concreta che dimostra che il vaccino è lo strumento più efficace di cui disponiamo per difenderci e per tutelare i più deboli". Oggi in Italia sono state superate le 75 milioni di somministrazioni di vaccini anti Covid: secondo il report del governo, a questa mattina sono state raggiunte 75.040.135 somministrazioni. Il totale persone vaccinate (persone che hanno completato il ciclo vaccinale) è di 36.204.826, il 67,03% della popolazione over 12.

Bollettino Covid Lombardia

A fronte di 34.547 tamponi effettuati in Lombardia, ieri erano 504 i nuovi positivi (1,4%), in Lombardia. I morti erano invece 3, il che ha portato il numero totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 33.875. In flessione i ricoverati nelle terapie intensive: 41 (-1), mentre i ricoverati non in terapia intensiva ieri erano 314 (+5). Nessun nuovo caso di Covid nelle province di Lecco e Monza Brianza. Nel dettaglio i nuovi casi nelle restanti province: Milano 136 di cui 46 a Milano città; Bergamo 32; Brescia 63; Como 17; Cremona 21; Lodi 10; Mantova 61; Pavia 36; Sondrio 12 e Varese: 96.

Contagi e decessi regione per regione

VENETO

Impennata dei nuovi casi di Covid-19 nelle ultime 24 ore in Veneto: il bollettino regionale segnala 744 nuovi contagi, che portano il totale a 449.043, e 3 decessi, con il totale a 11.666. Aumentano (+30) anche gli attuali positivi in cura e isolamento, che sono 12.694. Lieve la crescita nelle strutture ospedaliere, con 226 pazienti nei reparti non critici (+2) e 49 (+1) nelle terapie intensive.

FRIULI VENEZIA GIULIA

In aggiornamento

PIEMONTE

In aggiornamento

VALLE D'AOSTA

In aggiornamento

P.A. TRENTO

In aggiornamento

P.A. BOLZANO

Nessun decesso per Covid in Alto Adige, dove i laboratori dell'Azienda sanitaria, nelle ultime 24 ore, hanno effettuato 836 tamponi molecolari pcr e registrato 57 nuovi casi positivi. Sono inoltre 23 i test antigenici positivi (su 8.309 tamponi rapidi somministrati). I pazienti Covid ricoverati nei normali reparti ospedalieri sono 17, quelli in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes 4, mentre 1 paziente è ricoverato in terapia intensiva.

LIGURIA

In aggiorno

TOSCANA

Oggi in Puglia sono stati individuati 364 nuovi casi di contagio su 16.853 test per l'infezione da Coronavirus. Un decesso è stato inoltre registrato. Oggi il tasso di 'positività' è del 2,15%, mentre ieri era del 2,45%. Dei 4.505 attualmente positivi, 163 sono ricoverati in area non critica (7 in più di ieri) mentre 24 sono in terapia intensiva (2 in più di ieri). I nuovi casi odierni sono 79 in provincia di Bari, 118 nella provincia Bat, 16 in provincia di Brindisi, 49 in provincia di Foggia, 82 in provincia di Lecce, 19 in provincia di Taranto.

EMILIA ROMAGNA

In aggiornamento

MARCHE

In aggiornamento

UMBRIA

In aggiornamento

LAZIO

''Oggi si registrano 553 nuovi casi positivi compresi i recuperi (-108), 8 i decessi (+1) compresi i recuperi. I ricoverati sono 528 ( = ), le terapie intensive sono 68 (+1), i guariti sono 601. I casi a Roma città sono a quota 234". Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato, al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19, ricordando che il "Lazio è rischio basso".

CAMPANIA

In aggiornamento

ABRUZZO

In aggiornamento

MOLISE

In aggiornamento

PUGLIA

In aggiornamento

BASILICATA

Cinquantuno dei 751 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi: lo ha reso noto la task force regionale, in un bollettino che registra anche 29 nuove guarigioni (sono in totale 25.868). Le persone ricoverate in ospedale sono 40, due delle quali sono curate in terapia intensiva. I positivi in isolamento domiciliare sono 1.211. Dal punto di vista delle vaccinazioni, ieri ne sono state eseguite 3.155. I lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 386.153 (69,8 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 304.791 (55,1 per cento).

CALABRIA

In aggiornamento

SICILIA

In aggiornamento

SARDEGNA

In aggiornamento

Contagi in crescita tra over 40, calano in fascia 10-29 anni

Come si sta muovendo la curva dei contagi in Italia? Nell'ultima settimana, sebbene il dato non sia ancora consolidato, si registra un "rallentamento della crescita dei casi Covid nelle fascia 10-29 anni, mentre continuano a crescere i casi in tutte le fasce di età sopra i 40 anni". Si osserva in particolare che "l'incidenza nella fascia 50-59 per la prima volta da inizio maggio è superiore a 50 casi per 100.000 abitanti". Da ciò un lento aumento anche del tasso di ospedalizzazione. A rilevarlo l'Istituto superiore di Sanità nel documento esteso del monitoraggio settimanale oggi sul sito Epicentro. Aumenta poi l'età mediana dei soggetti che hanno contratto l'infezione (32 anni).

Le altre notizie sul Covid

Guarita, vaccinata e senza Green pass: l’odissea di una farmacista monzese

Covid, Bassetti: "Tutti i vaccinabili siano immunizzati con le buone o con le cattive"

Mattarella al Meeting di Rimini: "Vaccinarsi è un dovere, un atto di responsabilità"