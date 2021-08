Milano - Ferragosto tra nuove regole, divieti, controlli e applicazione del green pass, come da dedreto del governo Dragho. Una giornata di festa che - anche quest'anno - ha fatto i conti con il Covid e con i numeri del contagio. Ieri erano 7.188 i nuovi casi di coronavirus registrati in 24 ore in Italia e 34 le vittime, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. In totale 4.435.008 i contagiati e 128.413 i morti dall'inizio dell'emergenza. 4.931 i guariti in 24 ore per un totale di 4.180.129 persone che hanno superato il virus. Non si arresta la crescita dei ricoveri negli ospedali. Nello specifico nei reparti ordinari ieri si trovavano 3.101 pazienti (+68), mentre nelle terapie intensive segnalati 372 degenti, con un incremento di 3 unità nel rapporto ingressi/uscite e 37 nuovi ingressi. La Sicilia con 1.013 nuovi casi ieri si è confermata la regione dove si registra un incremento più significativo dei contagi, seguita da Campania (711) e Toscana (683). Al contrario le regioni dove si evidenzia una minore crescita sono Molise (6) e Valle d'Aosta (8). "Non sarà un Ferragosto in allarme. Gli ultimi dati confermano che la curva cresce ma rallenta" ha detto Silvio Brusaferro, portavoce del Comitato tecnico scientifico e presidente dell'Istituto superiore di sanità.

Bollettino Covid Lombardia

Ieri in Lombardia lieve crescita dei casi Covid: 676 i nuovi casi, con un incremento di 15 unità a fronte di 39.438 tamponi processati e che ha determinato un tasso di positività dell'1,78%. Lievissimo calo dei decessi, 4 (-1). I guariti 774, gli attualmente positivi in flessione di 102 unità attestandosi su un totale di 13.220. Sul fronte ospedaliero incremento dei ricoverati nei reparti ordinari con 317 pazienti (+18), in 36 nelle terapie intensive con 3 nuovi ingressi. 12.867 le persone in isolamento domiciliare.

Green pass, arriva la circolare per le esenzioni al vaccino: quello che c'è da sapere

Green pass, tamponi a prezzo calmierato: ecco le cifre e chi potrà farli

Contagi e decessi regione per regione

VENETO

In aggiornamento

FRIULI VENEZIA GIULIA

In aggiornamento

PIEMONTE

In aggiornamento

VALLE D'AOSTA

In aggiornamento

P.A. TRENTO

In aggiornamento

P.A. BOLZANO

In Alto Adige sono 32 i nuovi casi di Covid-19 su 5.608 tamponi processati nella giornata di ieri. Dall'1 agosto scorso non si registrano decessi. Dall'11 marzo 2020, data del primo decesso in provincia di Bolzano collegato al coronavirus, il numero di vittime complessivo è di 1.184. Le nuove positività sono 19 su 379 tamponi molecolari esaminati e 13 su 5.229 test antigenici eseguiti. Su 231.444 persone sottoposte a tampone molecolare, 49.265 sono risultate positive. Le persone positive al test antigenico sono 26.730. I guariti totali sono 74.252. In lieve aumento il numero dei pazienti covid ricoverati negli ospedali: dei 19 (+3 rispetto a ieri), uno si trova in terapia intensiva.

LIGURIA

In aggiornamento

TOSCANA

Sono 725 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle 24 ore in Toscana su 12.231 test di cui 8.637 tamponi molecolari e 3.594 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 5,93% (13,8% sulle prime diagnosi). Lo rende noto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Rispetto a ieri i contagi sono in aumento, a fronte di un minor numero di test, e il tasso di positività è in crescita: ieri i casi erano 683 su 14.378 test con un tasso del 4,75%. Giani sottolinea che i vaccini attualmente somministrati nella regione sono 4.507.251.

EMILIA ROMAGNA

In Emilia-Romagna sono 551 i nuovi positivi al Covid-19 su 19.816 tamponi eseguiti (2,7%). Continua intanto la campagna vaccinale, estesa a tutti i cittadini sopra i 12 anni di età: alle 14 sono state somministrate complessivamente 5.475.370 dosi; sul totale sono 2.518.487 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Prosegue l'attivita' di controllo e prevenzione: dei 551 nuovi contagiati, 186 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attivita' di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 103 erano gia' in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 206 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L'età media dei nuovi positivi di oggi è 34,4 anni. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 382 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 376.702. I casi attivi, cioe' i malati effettivi, a oggi sono 13.148 (+168 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 12.787 (+160), il 97% del totale dei casi attivi. Purtroppo, si è registrato un nuovo decesso: si tratta di una donna di 86 anni della provincia di Reggio Emilia. In totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi in regione sono stati 13.300. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 35 (-3 rispetto a ieri), 326 quelli negli altri reparti Covid (+11).

MARCHE

Nelle ultime 24 ore sono stati individuati nelle Marche 160 nuovi casi di 'Covid-19', il 12,7% rispetto ai 1.259 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi (ieri il rapporto era stato dell'11,8% con 199 casi su 1.680 tamponi); il tasso di incidenza su 100 mila abitanti, dopo due giorni in discesa, è tornato a salire ed ora è a 75,19 (ieri era a 74,59). Lo si apprende dal bollettino quotidiano del Servizio sanitario regionale. Il totale dei positivi individuati dall'inizio della crisi è salito a 108.004. Sono 45 i pazienti 'Covid-19' assistiti nei reparti ospedalieri delle Marche, 5 più di ieri, e 7 nei pronto soccorso. Nelle terapie intensive ci sono 6 pazienti: 3 a Pesaro, 1 a Torrette e 2 a San Benedetto del Tronto; sono 3 (+1) i pazienti ricoverati nella semi-intensiva di Pesaro e 2 a San Benedetto del Tronto. Nei reparti non intensivi sono in 34 (+4): 6 a Pesaro, 15 (+2) a malattie infettive, 2 in pediatria e 1 in ostetricia a Torrette e 10 (+2) a malattie infettive di Fermo.

UMBRIA

In aggiornamento

LAZIO

Oggi si registrano 467 nuovi casi positivi, compresi i recuperi (-116), 1 decesso, compresi i recuperi (-4). I ricoverati sono 456 (+2), le terapie intensive sono 67 ( =). I casi a Roma città sono a quota 217.

CAMPANIA

In aggiornamento

ABRUZZO

In aggiornamento

MOLISE

In aggiornamento

PUGLIA

Su 11.910 tamponi eseguiti in Puglia per il Covid-19 sono risultati positivi in 184, una persona è morta. Il tasso di positività è dell'1,5% (ieri 1,98%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 22 (+1 rispetto a ieri), in area non critica 128. I casi attualmente positivi sono 4.208. (ANSA). BU

BASILICATA

In Basilicata, ieri, sono stati processati 653 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 64 sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 11 guarigioni. Sono 34 le persone ricoverate, di cui due in terapia intensiva. Al momento nessun decesso segnalato. Lo rende noto la task force regionale.

CALABRIA

In aggiornamento

SICILIA

In aggiornamento

SARDEGNA

In Sardegna si registrano oggi 275 ulteriori casi confermati di positività al Covid, sulla base di 2.231 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.741 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 21 (lo stesso numero di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 134 (+3 rispetto a ieri). Inoltre, 7.135 sono i casi di isolamento domiciliare (+34 rispetto a ieri). Si registrano 5 decessi: un uomo di 50 anni, residente nella provincia di Oristano; 4 uomini residenti nella Citta' Metropolitana di Cagliari, rispettivamente di 69, 77, 84 e 90 anni.

Le altre notizie sul Covid

Scuola, il Ministero degli Interni: "No tamponi gratis agli insegnanti no vax"

Covid Israele, 500 ricoveri gravi: prevalentemente over 60 non vaccinati

Green pass obbligatorio: ecco i luoghi dove non serve