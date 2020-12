Milano, 28 dicembre 2020 - La Lombardia si è svegliata sotto la neve. Ma il bianco non è l'unico colore di oggi, la regione è rientrata nella zona arancione dopo i giorni festivi in zona rossa e dopo il Vaccine-Day, con la consegna delle prime dosi di vacccino anti-coronavirus a Milano e la distribuzione nelle province lombarde.

Lombardia in zona arancione: cosa si può fare e cosa no

Oggi, gli occhi sono tutti puntati sull'andamento della curva epidemiologica e c'è attesa per il bollettino odierno di Regione Lombardia, che sarà reso pubblico entro le 18. Ieri, domenica 27 dicembre, in Italia si sono registrati 8.913 i nuovi positivi al tampone (su 59.879 test processati). Le vittime sono state 305. Preoccupa il costante incremento del tasso di posititività a livello nazionale: il dato è schizzato al 14,88%, in forte aumento rispetto al 12,8% di sabarto (+2%). Con quelli di oggi diventano 2.047.696 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 581.760 (+819), 555.609 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 23.571 (+259), di cui 2.580 (0) in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 1.394.011, con un incremento di 7.813 unità nelle ultime 24 ore. Per quanto concerne la Lombardia ieri si è registrato un netto calo dei contagi: "solo" 466 (22 dei quali ‘debolmente positivi). Numeri così bassi non si vedevano da tempo ma - anche in questo caso - pesa il basso numero di tamponi processati, 4.901 nelle ultime 24 ore. La buona notizia - in controtendenza rispetto a quanto accade a livello nazionale - arriva dal calo del tasso di positività, sceso al 9,5%, contro il 10,4% di sabato. I decessi nella regione più colpita dalla pandemia sono stati 49 (sabato 36), per un totale di 24.867 da inizio emergenza. Come sempre molto attesi i numeri dal fronte ospedaliero: ancora in flessione le terapie intensive (-5 in un giorno, per un totale di 508 posti letto occupati) e gli altri ricoveri, scesi di altre 38 unità, per 3.801 pazienti ricoverati in totale. Sono stato 712 i nuovi guariti/dimessi, nel complesso 387.761 (di cui 383.849 dimessi e 3.912 guariti).

Domenica, prima per nuovi casi la provincia di Milano, con 124 contagi, di cui 44 a Milano città. Seconda, a stretto giro, la provincia di Brescia, con un incremento di 111. A seguire Mantova (+56), Como (+55) e Sondrio (+45). A Bergamo aumento giornaliero di 17 casi, a Lodi di 16, a Monza e Brianza di 13 e a Pavia di 10. Aumenti a una sola cifra a Varese (7), Lecco (6) e Cremona (4). Numeri molto bassi, ma da leggere sempre alla luce dei tamponi processati: un terzo di quelli di ieri. Qui pubblicheremo i dati e la tabella con i numeri delle province appena sarà disponibile.

Bollettino Covid in Italia di lunedì 28 dicembre / Pdf

Domenica, in Italia si sono registrati 8.913 i nuovi positivi al tampone (su 59.879 test processati). Le vittime sono state 305. Preoccupa il costante incremento del tasso di posititività a livello nazionale: il dato è schizzato al 14,88%, in forte aumento rispetto al 12,8% di sabarto (+2%). Con quelli di oggi diventano 2.047.696 i casi totali di Covid in Italia. Attualmente i positivi sono 581.760 (+819), 555.609 le persone in isolamento domiciliare. I ricoverati in ospedale con sintomi sono 23.571 (+259), di cui 2.580 (0) in terapia intensiva. I dimessi/guariti sono 1.394.011, con un incremento di 7.813 unità nelle ultime 24 ore. Osservati speciali degli ultimi giorni sono Veneto ed Emilia Romagna. Non accenna infatti a fermarsi il dato dei positivi in Veneto: 3.337 nuovi casi, dato che porta il totale a 240.652. I decessi sono 52 (6.038 le morti complessive); il totale dei ricoverati positivi lievita di 37 pazienti e quello dei malati attualmente in terapia intensiva di 5. In Emilia-Romagna 1.283 nuovi casi, su un totale di 6.066 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Si sono registrati 69 nuovi decessi. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 21,1%. Le regioni che registrano il maggior numero di tamponi positivi necondo i dati del ministero della Salute, sono stati Veneto 3.337, Emilia Romagna 1.283, Lazio 977, Sicilia 682, Piemonte 470, Lombardia 466. Il Molise registra un solo caso. Qui pubblicheremo i dati e la tabella con i numeri delle regioni appena sarà disponibile.

Vaccino Covid, l'arrivo e la distribuzione in Lombardia

In un saliscendi di contagi, ieri la Lombardia ha vissuto una data simbolo nella lotta al Covid-19, iniziata il 20 febbraio scorso a Codogno, dove si scoprì il "paziente 1" della pandemia in Italia. A distanza di dieci mesi nella regione del Nord Italia, come nel resto d'Europa, è scattato il Vaccine-Day, con la consegna delle prime dosi di vacccino anti-coronavirus. Sono 1.620, "simboliche ma reali", atterrate già scongelate a Linate sabato sera, che dalla base Nato di Solbiate Olona ieri alle 8 sono arrivate al Niguarda, dove i farmacisti guidati da Massimo Medaglia hanno fatto la spartizione. Le razioni sono ripartite prima delle 11 per altri 12 ospedali in tutte le province (due nella Bergamasca) e il Trivulzio in rappresentanza delle Rsa: 50 ciascuno tranne il Civile di Brescia (cento per ragioni demografiche); la prima automedica andava a Codogno, la seconda ad Alzano. Al Niguarda sono rimasti 920 vaccini da iniettare in quattro giorni, dandone 200 al Sacco; 89 sono stati fatti ieri in un’ora e mezza a sanitari provenienti da tutti gli ospedali della provincia, e solo due dirigenti: Alberto Zoli per l’Areu e Barbara Mangiacavalli, non in quanto direttrice sociosanitaria dell’Asst Nord Milano ma come presidente della Federazione degli Ordini degli infermieri.

Garattini: "Mi sono vaccinato, fatelo anche voi"

Tra i primi ad essere vaccinati contro il Covid c'è il farmacologo 92enne Silvio Garattini, presidente dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri Irccs. "Mi sono vaccinato contro il Covid-19, è andato tutto bene. L’ho fatto per spirito di servizio, perché è importante rassicurare le persone sul fatto che non ci sono problemi e che si tratta di un vaccino sicuro. Anche se non sappiamo molte cose ancora, le impareremo per la strada", ha detto Garattini. E ha spiegato: "È importante che la gente sappia che questa è una delle modalità con cui speriamo di uscire dalla situazione attuale e avvicinarci pian piano verso la normalità. Però bisogna continuare a dire che per il momento le sole cose che funzionano sono ancora le misure "anti contagio", dalle mascherine al distanziamento sociale."Dobbiamo stare molto attenti, perché il virus è ancora molto in circolazione e fa molti morti. E soprattutto dobbiamo fare in modo che non riprenda a correre".

Il virologo Baldanti: "In corsia si vincono le battaglie nei laboratori le guerre"

Un'altra dose di vaccino è andata a Fausto Baldanti, direttore dell’unità di virologia molecolare del San Matteo di Pavia che ha trovato un test specifico per l’individuazione del virus. "Sto bene , non ho neppure la dolenzia al braccio"., ha detto Baldanti. "Dopo la somministrazione – ha aggiunto – si devono attendere 15 minuti, li abbiamo trascorsi parlando; c’era un’atmosfera di liberazione. Il vaccino è un grande risultato per la scienza: le battaglie si vincono in corsia, le guerre nei laboratori". È quasi un anno che il San Matteo, in cui è stato curato il “paziente 1” è in prima linea nella lotta contro il virus. "È una giornata epocale, che troveremo nei libri – ha aggiunto Raffaele Bruno, il medico che ha curato Mattia, il paziente uno tra i primi 50 ad essersi vaccinato – perché grazie a questa scoperta, frutto della ricerca scientifica, in futuro nel giro di non più di due mesi potremo contare su vaccini in grado di contrastare altre eventuali pandemie e anche malattie oncologiche".