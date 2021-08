"Oggi in Italia superiamo il 70 per cento di persone vaccinabili che hanno avuto almeno la prima dose. È un risultato molto incoraggiante. Dobbiamo continuare su questa strada perché i vaccini sono lo strumento migliore per aprire una stagione diversa". Lo scrive sulla sua pagina Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza che ringrazia "tutta la squadra che lavora ogni giorno a questo obiettivo in ogni angolo del Paese". La struttura coordinata dal generale Figliuolo rivela che oggi in Italia si raggiungeranno 73 milioni di dosi somministrate pari al 70% di persone raggiunte con prima dose, considerando la popolazione vaccinabile over 12 anni, e oltre il 65% di quelle completamente vaccinate. Il numero dei vaccinati raggiunge oltre il 91% nella fascia over 80, oltre l'86% nella fascia 70-79, oltre 80% nella fascia 60-69, e oltre il 71% nella fascia 50-59. Vaccini come unica strada, dunque, per uscire dal tunnel della pandemia, mentre le polemiche sull'uso e sui controlli del Green pass obbligatorio in molti luoghi tengono ancora banco. D'altra parte i dati dell'Istituto superiore di sanità rilevano come la quasi totalità (79 su 83) delle persone ricoverate a luglio nei reparti di Terapia intensiva per Covid non fossero vaccinate. I contagi Covid da settimane sono in ripresa. Oggi sono stati superati i 7mila casi: sono 7.270 a fronte dei 6.968 di ieri. E ancora 30 morti legate la virus.

I dati dell'impatto complessivo della pandemia sui bambini e ragazzi in età pediatrica sono particolarmente crudi: il 5,5% dei contagi ( 240.105 casi) riguarda bambini tra 0 e 9 anni, in questa fascia d'età si registrano 14 decessi. Mentre il 10%, pari a 436.938 positivi, riguarda ragazzi tra i 10 e i 19 anni e i morti sono 16. Per questo molti nel mondo della sanità chiedono un'estensione dell'uso del vaccino. E intanto il generale Figliuolo ha dato indicazione alle regioni di permettere la vaccinazione dei ragazzi dai 12 ai 18 anni senza prenotazione dopo Ferragosto.

Ieri in Lombardia si sono registrati 768 casi di coronavirus e 2 morti. Dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono stati 33.845. I tamponi processati sono stati 36.816, con un indice di positività del 2%.

Sono in salita i casi Covid registrati in Toscana nelle 24 ore: 876 su 13.691 test di cui 9.109 tamponi molecolari e 4.582 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 6,40% (13,6% sulle prime diagnosi). Due i decessi registrati. Rispetto a ieri i nuovi contagi rilevati si mantengono in numero consistente e proseguono la risalita per il terzo giorno consecutivo in regione. Anche in Alto Adige continuano a crescere i dati giornalieri da Covid-19. Nelle ultime 24 ore i nuovi casi riscontrati sono stati 78 su 5.438 tamponi esaminati. Non risultano nuovi decessi (1.184 le vittime complessive dall'11 marzo 2020). I pazienti covid ricoverati in ospedale sono 14, uno di essi si trova in terapia intensiva. In Trentino sono ormai 38 i giorni in cui non si sono registrate morti legate al Covid, salgono però di due unità i ricoverati in ospedale, che diventano 16, di cui 1 in rianimazione. Analizzati 381 tamponi molecolari, risultati positivi in 8 casi, ma ci sono state le conferme di 13 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Questi ultimi sono stati 2.345

dai quali sono emersi 25 nuovi casi positivi. Sono invece 583 i positivi al Covid accertati in Veneto, l'1,36 % dei 42mila tamponi effettuati. Scende il numero dei ricoverati: sono 206 (12 in meno rispetto a ieri), dato in controtendenza rispetto all'aumento dei registrato negli ultimi giorni. Un nuovo decesso. Da domani in Veneto sarà possibile l'accesso diretto per la vaccinazione anti-Covid per la fascia d'età 12-25, senza prenotazione. E, ha annunciato il governatore Zaia, "chi vuole anticipare la seconda dose, avendo maturato il tempo minimo dalla prima dose, può presentarsi in un centro vaccinale e chiederne l'anticipo". Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.373 tamponi molecolari sono stati rilevati 87 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,62%, tra i quali rientrano anche 4 migranti individuati a Trieste. Sono inoltre 1.043 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 14 casi (1,34%). Anche qui nessun nuovo decesso. In Piemonte l'Unità di Crisi della Regione ha comunicato 301 nuovi casi di positivi, pari all'1,9 % di 15.557 tamponi eseguiti. Una persona deceduta. I ricoverati in terapia intensiva sono 5 (+ 1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 114 (+3 rispetto a ieri).

Nessun decesso oggi in Puglia, dove sono stati registrati 12.229 test per l'infezione da Covid e 281 casi positivi. Sono 3.862 le persone positive, 126 sono ricoverate e 22 in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 258.803, 6.677 le persone decedute. Anche l'Abruzzo non registra ulteriori decessi legati all'infezione: qui sono stati eseguiti 2.573 tamponi molecolari e 3.388 test antigenici che hanno rilevato 140 contagi. Il tasso di positività è pari a 2,34%. Sono stati 66 su 793 eseguiti i tamponi che hanno dato esito positivo in Basilicata. Sono 26 le persone ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera (uno solo in terapia intensiva). In Emilia Romagna da inizio epidemia si sono registrati 401.195 casi di positività, 632 in più rispetto a ieri, su un totale di 23.563 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore (2,7%). Un decesso nella regione. Nelle Marche sono stati individuati 188 nuovi casi di Covid, il 13,2% rispetto ai 1.513 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi. Ieri il rapporto era stato del 12,8% ; il tasso di incidenza su 100mila abitanti è tornato a salire a 79,12 (ieri era a 78,99). Oggi nel Lazio si registrano 567 nuovi casi positivi e 3 decessi. I ricoverati sono 466 (+3), i posti occupati nelle terapie intensive sono 66 (+1). Non si arresta la crescita della curva dei contagi in Sardegna dove aumenta anche la pressione sugli ospedali. Nell'isola, che conta due nuove vittime, si registrano 435 casi sulla base di 3.105 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva restano 22, ma sono dieci in più rispetto a ieri quelli in area medica per un totale di 129. In Calabria sono stati eseguiti 2.881 test che hanno rilevato 299 nuove positività. Rispetto a ieri sale il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 6,78 al 10,38%). Ancora un morto.

Salgono a cinque le regioni italiane rosse nelle mappe dell'Ecdc, il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie: oltre a Sicilia, Sardegna, Toscana e Marche, tornate rosse nelle scorse settimane, nell'ultimo aggiornamento si aggiunge anche la Calabria. Tutto il resto dell'Italia è in giallo, ad eccezione del Molise e della Provincia autonoma di Bolzano, che restano in verde. Nel resto d'Europa la Spagna è quasi interamente in rosso scuro così come Cipro, la Corsica, parte dell'Irlanda e la Francia meridionale, dove si contano più di 500 casi di Covid ogni 100mila abitanti. Rosse (tra 200 e 500 casi ogni 100mila abitanti) anche la maggior parte di Grecia, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Danimarca e Svezia, tutto il Portogallo e Malta. Restano in verde la maggior parte della Germania (ad eccezione della Renania settentrionale-Vestfalia, in giallo) e dell'Austria, così come la Polonia e tutti Paesi dell'Europa dell'Est, mentre si conferma in giallo la Croazia.

Secondo il bollettino emesso dall'Oms, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nell'ultima settimana in casi di Covid registrati nel mondo sono aumentati del 4%, ma sono diminuiti in Europa e nel Sud dell'Asia. Negli Stati Uniti la Food and Drug Administration

(Fda) potrebbe già autorizzare la somministrazione della terza dose dei vaccini Pfizer e Moderna per le persone immunodepresse. Il New York Time cita fonti a conoscenza delle decisioni che stanno per essere annunciate nelle prossime ore. La rapidità con la quale l'agenzia sta procedendo è un segnale crescente preoccupazione per la diffusione della variante Delta in tutti gli Stati Uniti, con conseguenti rischi per le persone con un sistema immunitario debole. Contromosse anche in Australia: da oggi la capitale Canberra è in lockdown, dopo aver registrato il primo caso di contagio da Covid-19 in oltre un anno. La diffusione della variante Delta aveva già costretto le autorità australiane ad imporre il lockdown alle due principali città del Paese, Sydney e Melbourne.