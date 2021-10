Con l'indice Rt in leggero rialzo ieri, così come il tasso di positività (0,8%), l'Italia cerca di arginare il pericolo di una nuova ondata Covid, visto quanto sta accadendo, anche per il diffondersi della cosiddetta variante Delta Plus, in altri Paesi, a partire dalla Gran Bretagna che dopo aver dato il via per prima a una campagna vaccinale massiccia si trova ora ad affrontare decine di migliaia di nuovi contagi giornalieri, ma senza restrizioni. Si guarda così, anche nel nostro Paese, ai vaccini che ieri sera vedeva il dato delle somministrazioni totali arrivato a quota 88.509.971. Le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino sono 46.424.403, l'85,96% della popolazione over 12, mentre quelle che hanno completato il ciclo vaccinale sono 44.262.785, l'81,95% della popolazione over 12. Le persone che hanno ricevuto la terza dose addizionale sono 202.621, il 23,08% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale, mentre sono 741.687 (il 24,82% della platea potenziale, ovvero chi ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi) quelle oggetto di dose booster.

Ieri erano 3.882 i nuovi casi di coronavirus, con 39 decessi. Dall'inizio dell'epidemia, il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 sono state 4.557.247, mentre da febbraio 2020 le persone decedute sono in tutto 131.763.

In Lombardia ieri erano 381 i nuovi casi di positività a fronte di 97.653 tamponi effettuati, con un tasso dello 0,3%, stabile. E nessun contagio in provincia di Como.

ALTO ADIGE Sono 92 i nuovi casi Covid in Alto Adige: 43 individuati tramite 868 tamponi pcr e 49 tramite 10.173 test antigenici. Continua a salire in numero dei ricoveri nei normale reparti ospedalieri che ora sono 38 (+3). Stabile invece la situazione in terapia intensiva con 6 ricoveri. Nesun decesso. Sono stati dichiarati guariti 69 altoatesini, mentre 1.899 si trovano in quarantena.

VENETO Sono 457 i nuovi casi di Covid-19 trovati in Veneto nelle ultime 24 ore. A dirlo è il report della Regione Veneto che conferma un leggero aumento dei casi, sia nella media quotidiana che nel totale degli attualmente positivi che torna a superare quota 9mila (9.146). Calo invece dei posti letto occupati negli ospedali: sia nelle terapie intensive (meno uno) che nelle aree mediche (meno due). Nessun decesso.

FRIULI VENEZIA GIULIA In Friuli Venezia Giulia su 4.838 tamponi molecolari sono stati rilevati 133 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,75%. Sono inoltre 17.464 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 17 casi (0,10%). Si registrano 4 decessi (tra gli 80 e i 100 anni), che portano il totale a 3.845; sono 8 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre rimangono 50 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 115.549 persone.

TOSCANA In Toscana sono 285 i nuovi casi Covid, i guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 274.903. Oggi sono stati eseguiti 7.942 tamponi molecolari e 23.145 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,9% è risultato positivo. Sono invece 8.615 i soggetti testati di cui il 3,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.078, +0,3% rispetto a ieri. I ricoverati sono 241 (6 in più), di cui 21 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi si registrano 5 nuovi decessi.

MOLISE In Molise l'indice Rt risale a 0,33 (era 0 la scorsa settimana) ma resta comunque il più basso d'Italia. In leggero rialzo anche l'incidenza dei casi ogni 100mila abitanti che passa da 9,8 a 11,5 (molto al di sotto comunque della media nazionale che è 34). Per quanto riguarda infine la situazione ospedaliera, in terapia intensiva i posti letto occupati sono il 3 per cento, in area medica il 2.

BASILICATA Dieci dei 487 tamponi molecolari esaminati in Basilicata sono risultati positivi al Covid-19. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che sono state registrate anche le guarigioni di 44 persone residenti in regione. Le persone ricoverate sono 23 (come ieri), nessuna delle quali in terapia intensiva. I lucani attualmente positivi sono 860 (24 in meno di ieri), dei quali 837 in isolamento domiciliare. In totale le vittime lucane della pandemia sono 601, i guariti 28.319. Sempre ieri sono state effettuate 956 vaccinazioni.

PUGLIA Oggi in Puglia sono stati registrati 19.415 test per l'infezione da Covid-19 e 203 casi positivi. Inoltre non sono stati registrati decessi. Attualmente sono 2.219 le persone positive, 129 sono ricoverate in area non critica e 16 in terapia intensiva. Complessivamente dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono stati 271.329 a fronte di 4.033.613 test eseguiti, 262.285 sono le persone guarite e 6.825

quelle decedute.

CALABRIA Sono 152 le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 4.072 tamponi eseguiti (1.270.405 i test da inizio emergenza per 86.344 contagi totali). Rispetto a ieri sale il rapporto tra tamponi fatti e tamponi positivi (dal 2,79% al 3,73%). Dall'inizio dell'emergenza i decessi sono 1.440 (+3 rispetto a ieri), i guariti sono 82.059 (+128 rispetto a ieri), attualmente i ricoveri sono 83 (-2 rispetto a ieri), di cui 8 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 2.845 (+21).

Ancora un nuovo record di casi e vittime in Russia: secondo gli ultimi dati diffusi dalle autorità sanitarie, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 37.678 contagi e 1.075 morti, per un totale di 8,2 milioni di casi e 229.528 decessi. Un'escalation che dura ormai da settimane e che sta coinvolgendo via via anche altri Paesi dell'Est europeo. A Malta invece, che con il 98% è il terzo Paese al mondo per percentuale di popolazione completamente vaccinata, il tasso di contagiosità si mantiene ancora attorno all'1%, come in Italia, mentre nel resto d'Europa cresce ad una media del 7%. Il govern spinge la campagna vaccinale verso la terza dose alle persone fragili e agli anziani.

Il virus si sta facendo rivedere anche nella Cina continentale dove sono stati segnalati 38 nuovi casi a trasmissione locale di Covid-19, ma non vi sono stati decessi correlati alla malattia. A tutta la giornata di ieri il totale dei casi importati nella Cina continentale ammontava a 9.486, tra i quali 9.072 dimessi dagli istituti in cui erano in cura dopo essersi ripresi e 414 pazienti tuttora ricoverati. Il totale dei contagi confermati in Cina continentale al 22 ottobre ha raggiunto quota 96.715, con 549 pazienti ancora in terapia.

Anche l'Emilia-Romagna, il Lazio, la Valle d'Aosta e la Basilicata si aggiungono alle regioni italiane che passano in verde nella mappa aggiornata sull'incidenza del Covid in Europa, curata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). In tutto, sono 12 le regioni italiane "verdi" a basso rischio contagio, oltre alla provincia autonoma di Trento. Rispetto alla scorsa settimana, passa invece da verde a giallo il Friuli, raggiungendo nella fascia di rischio moderato (tra 75 e 200 casi ogni 100mila abitanti) la provincia autonoma di Bolzano, Veneto, Toscana, Marche, Campania, Calabria e Sicilia.