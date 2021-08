In attesa del consueto bollettino Covid di ministero della Salute e Protezione Civile la situazione dei contagi in Italia è tornata a preoccupare, sebbene l'indice Rt si sia stabilizzato sull'1,2% I tamponi giornalieri hanno raggiunto quota 300mila. L'incidenza è oltre i 50 casi per 100mila abitanti in ben 14 regioni, sono in salita, ancheperché i tamponi giornalieri hanno raggiunto quota 300mila. Anche se l'ultimo monitoraggio dell'Iss ha confermato tutte le regioni in zona bianca, Sardegna e Sicilia però rischiano di tornare in zona gialla soprattutto in virtù della pressione ospedaliera: secondo gli ultimi dati dell'Agenas le due isole hanno un tasso di occupazione di posti letto in area medica e in terapia intensiva vicino alle soglie limite.

Intanto è trascorso il primo weekend con green pass obbligatorio, che da oggi è diventato oblbigatorio anche in Francia. Ormai il certificato verde serve per accedere ai bar e ristoranti al chiuso, partecipare a spettacoli, eventi, sagre e competizioni sportive e andare in palestra, in piscina e nei musei (qui tutte le Faq del governo). Il ministro Speranza, ringraziando tutti gli italiani che stanno continuando a vaccinarsi, ha annunciato: "Venti milioni di green pass scaricati negli ultimi tre giorni. È un numero straordinario che dimostra la sensibilità e la partecipazione dei cittadini del nostro Paese alla lotta contro il Covid". Ma restano ancora alcuni nodi da sciogliere: luoghi di lavoro e mense aziendali in primis. Sono 5.735 i nuovi casi di covid in Italia nelle ultime ore. I decessi sono stati 11. L'ultimo bollettino di domenica 8 agosto conferma la risalita del tasso di positività al 2,8% (sabato era al 2,3%).

In attesa dei dati di oggi, lunedì 9 agosto, in Italia nella giornata di ieri si sono registrati 5.735 nuovi contagi e 11 morti in Italia, in flessione rispetto a ieri. Il tasso di positività sale al 2,8%, rispetto al 2,3% della vigilia, essendo stati effettuati meno tamponi nella giornata di sabato, 203.511. Dall'inizio della pandemia i casi sono 4.396.417, i morti 128.220.

Ieri in Lombardia sono stati 637 i nuovi positivi al Covid. Si registra inoltre un decesso, facendo così salire a 33.838 il numero di vittime dall'inizio della pandemia. I tamponi effettuati sono 36.111 mentre il rapporto positivi/tamponi si attesta all'1,7%. Stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 35. Sono 192 i nuovi positivi al coronavirus registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore. Quanto alle altre province lombarde, a Brescia si registrano 79 casi, a Varese 123, a Monza 26, a Como 23, a Bergamo 42, a Pavia 16, a Mantova 53, a Cremona 21, a Lecco 16, a Lodi 7 e a Sondrio 4. Dall'inizio dell'epidemia i decessi in regione sono 33.838. I tamponi processati sono stati 36.111, con un indice di positivita' dell'1,9%. Gli attuali positivi sono 13.314 (+498), mentre i dimessi/guariti 810.908 (+138). I pazienti covid in terapia intensiva sono 35 e i ricoverati 276.

Nessuna vittima da Coviud nelle ultime 24 ore nelle Marche sono stati individuati 46 nuovi casi, il 13,9% rispetto ai soli 331 tamponi processati. Il tasso di incidenza su 100 mila abitanti e' ora di 77,79 mentre ricoveri aumentano di quattro unità (55). In Piemonte 90 nuovi casi pari all'1,2% di 7.299 tamponi eseguiti, di cui5.479 antigenici. I ricoverati in terapia intensiva sono 4 (invariato rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 102 (+12rispetto a ieri). Dei 90 nuovi casi, gli asintomatici sono 42 (46,7%). Nel Lazio 474 nuovi casi positivi, 3 decessi, 438 ricoverati (+40) mentre le terapie intensive sono 62 (+8). I casi a Roma citta' sono a quota 280. In Campania si registrano 315 i nuovi casi di positività e 5 decessi su 6.091 test effettuati, 17 i pazienti ricoverati nelle terapie intensive della regione e 261 degenti nelle aree covid non critiche.Sono 92 in piu', rispetto a ieri, le persone risultate positive al coronavirus in Calabria su 1.659 tamponi eseguiti. Attualmente i ricoveri sono 91 (+3 rispetto a ieri) di cui 4 in terapia intensiva. Gli attualmente positivi sono 2.873 (+53)Un decesso - una donna di 96 anni residente in provincia di Ferrara - e 642 positivi in piu' rispetto a ieri in Emilia Romagna.I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 31 (+5 rispetto a ieri), 306 quelli negli altri reparti Covid (+16). In Friuli Venezia Giulia zero decessi mentre su 1.087 tamponi molecolari sono stati rilevati 7 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,64%. Una persona è ricoverata in terapia intensiva, mentre in altri reparti sono in cura 26 persone. Sono 276 in nuovi positivi in Basilicata, dove a preoccupare è l'aumento delle persone ricoverate negli ospedali di Potenza e di Matera, 25 uno dei quali in terapia intensiva. In Toscana tre morti e 492 nuovi contagiati, lo 0,2% in più rispetto a domenica. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti sono complessivamente 283 (25 in più rispetto a ieri,+9,7%), 30 in terapia intensiva (7 in più rispetto a ieri, +30,4%). Sono 25 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo dove invece non si registrano vittime. Il tasso di positività si attesta sull'1,16%. In Veneto sono 425 i nuovi positivi al Covid nelle ultime 24 ore con due decessi. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia raggiunge i 442.114, quello delle vittime 11.649. Il tasso di incidenza dei contagi (ieri sono stati solo 13mila i tamponi) è del 3,2%. Scende di poco il totale dei ricoverati negli ospedali, 206 (-2); di questi 182 (-3) si trovano nei normali reparti medici, 24 (+1) in terapie intensiva; di questi ultimi la quasi totalità è costituita la pazienti non vaccinati. Nessun decesso e 23 nuovi positivi in Valle d'Aosta da inizio emergenza a 11.852. I positivi attuali sono 128. I guariti rispetto all'ultima rilevazione sono saliti di tre unità a 11.251, i casi testati complessivamente sono 73.473, i decessi di persone risultate positive al Covid da inizio emergenza sono 473.

Anche in Francia è entrato in vigore Green Pass in Francia, dove da oggi sarà necessario esibire la certificazione di vaccino effettuato o un tampone negativo al Covid-19 per poter accedere a diverse strutture al chiuso, tra cui ristoranti o treni intercity. Va avanti, quindi, il piano messo a punto dal presidente francese Emmanuel Macron per incentivare le vaccinazioni nonostante le proteste di piazza che si sono susseguite per quattro fine settimana consecutivi. Nella Cina continentale sono stati segnalati ieri 94 nuovi casi di Covid-19 a trasmissione locale di cui 41 nella provincia dell'Henan, 38 nello Jiangsu, 12 nell'Hunan e 3 nell'Hubei. Alla fine di ieri il totale dei casi importati nella Cina continentale ammontava a 7.674, tra i quali 6.954 dimessi dagli istituti in cui erano in cura dopo essersi ripresi e 720 pazienti tuttora ricoverati. Non sono stati segnalati decessi tra i casi importati. Il totale dei contagi confermati in Cina continentale all'8 agosto ha raggiunto quota 93.826, con 1.603 pazienti ancora in terapia, 49 dei quali in condizioni gravi. Negli Stati Uniti la variante Delta del coronavirus sta provocando un forte aumento del numero di nuovi casi di Covid-19 , con la media sui 7 giorni tornata sopra i 100mila casi al giorno per la prima volta da febbraio. Comnunque il 50 per cento degli americani ha completato l'iter vaccinale contro il coronavirus, ricevendo entrambe le dosi del vaccino. Intanto, l'Amministrazione Biden sta accelerando gli sforzi per proteggere dalla variante Delta del Covid le categorie di cittadini americani più fragili, riferendo che la decisione per autorizzare la terza dose del vaccino per le persone immunodepresse potrebbe essere presa nel giro di pochi giorni, o comunque nelle prossime settimane.