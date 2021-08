Mentre dal 6 agosto, in Italia, sarà obbligatorio mostrare il green pass per accedere ai locali al chiuso (bar, ristoranti, palestre...), il governo pensa di estenderne l'utilizzo per settembre a scuole (personale scolastico) e mezzi di trasporto. Ma non solo. Molti Paesi in relazione ai livelli di copertura vaccinale, aumento (o diminuzione) dei contagi, sviluppo delle varianti introducono restrizioni o vanno verso nuove aperture.

Il Covid in Italia

Dati in aggiornamento : in attesa dei numeri ufficiali di oggi, ieri In Italia sono stati 4.845 i nuovi positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Sono state invece 27 le vittime in un giorno. Sono 209.719 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Il tasso di positività è del 2,3%. Sono invece 249 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid in Italia, 19 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 25. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari tornano sopra i duemila: sono 2.070, 116 in più rispetto a ieri.

La situazione in Lombardia

Dati in aggiornamento: in attesa dei dati ufficiali di Regione Lombardia di oggi, ieri sono stati 586 i nuovi positivi al coronavirus registrati un Lombardia a fronte di 36.010 tamponi effettuati. Nella Regione cala il rapporto tra casi testati e positivita' riscontrate che passa dal 3,1% di ieri al 1,6% di oggi. Aumentano invece, di 27, gli ospedalizzati nei reparti Covid (totale 237) mentre restano stabili i ricoverati in terapia intensiva (totale 32). Nelle ultime 24 ore i decessi sono 3 (ieri erano zero), che portano il totale da inizio pandemia a 33.830. Sono alcuni dei dati diffusi dal consueto bollettino sulla situazione epidemiologica regionale elaborato dal ministero della Salute e Protezione Civile. Nelle province lombarde la situazione e' la seguente: nel Milanese 190 contagi, di cui 74 a Milano citta'; Bergamo: 57; Brescia: 72; Como: 31; Cremona: 9; Lecco: 9; Lodi: 10; Mantova: 32; Monza e Brianza: 48; Pavia: 23; Sondrio: 2; Varese: 72. I tamponi effettuati 24 ore prima erano 10.511, per un tasso di positivi pari al 3,1%. Aumentano di 5 i pazienti in terapia intensiva, a 32, mentre i ricoveri non in terapia intensiva salgono a 210 (+2) Tra le varie province i casi nel Milanese sono 91, di cui 44 nel capoluogo. Nel Varesotto sono 117, 26 a Brescia, 23 a Mantova, 19 a Monza e Brianza, 10 a Como, 8 a Pavia, 4 a Bergamo, 2 a Cremona, Sondrio e Lecco, 1 a Lodi.

Le regioni

Toscana

In Toscana sono 765 i nuovi casi di Coronavirus su 14.286 test. Lo riporta il presidente della Regione, Eugenio Giani, anticipando in una comunicazione social i dati del bollettino giornaliero dell'emergenza pandemia. Nelle ultime 24 ore risultano effettuati, nel dettaglio, 9.440 tamponi molecolari e 4.846 antigenici rapidi. Il tasso dei positivi raggiunge il 5,35% sul totale dei tamponi e l'11,3% sulle prime diagnosi. Sette giorni fa, per un raffronto immediato, i nuovi positivi erano stati 661. L'incremento di casi di oggi, dunque, è del 15,7%. Progredisce, intanto, anche la campagna di vaccinazione con ormai 4.194.833 dosi di preparati anti-Covid somministrate finora in Toscana. Il presidente Giani ancora una volta elogia i traguardi raggiunti: "Oltre nove toscani su 10 over 60 hanno ricevuto la prima dose, l'85% ha già effettuato anche il richiamo- commenta- avanti tutta con i vaccini"

Alto Adige

Trentadue nuovi casi di positività al Covid 19 sono stati accertati in Alto Adige dai laboratori dell'Azienda sanitaria provinciale nelle ultime 24 ore. Quindici sono stati rilevati sulla base di 736 tamponi pcr (212 dei quali nuovi test) e 17 sulla base di 3.235 test antigenici. Ancora una volta le nuove infezioni superano le guarigioni che sono 17 (per un totale di 73.978 dall'inizio dell'emergenza sanitaria). Non si registrano nuovi decessi, mentre i pazienti Covid-19 ricoverati sono sempre 10, ma solo 2 (un in meno rispetto ad ieri) in terapia intensiva. Altri 4 pazienti sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 883 (83 in più rispetto ad ieri).

Puglia

È stabile all'1,8 per cento il tasso di positività in Puglia dove dei 12.668 test processati per accertare l'infezione da coronavirus, 236 hanno dato esito positivo. Più di un terzo dei nuovi casi di contagio è stato rilevato nel barese in cui si contano 98 malati

covid in più rispetto a ieri. Seguono per numero di nuovi contagiati le province di Lecce con 44 casi, Foggia con 24, Bat con 23, Taranto con 22 e Brindisi con 15. Altri 7 casi riguardano residenti fuori regione e di altri 3 non è nota la provincia di residenza. Gli attualmente positivi sono 2.729 di cui 96 ricoverati: 2 in più rispetto a ieri. Non si sono registrati decessi mentre i guariti da inizio pandemia a oggi sono 247.304: 92 in più rispetto a ieri.

Veneto

Sono 779 i nuovi casi di Covid 19 trovati in Veneto nelle ultime 24 ore, il 2% dei 38mila tamponi effettuati. Sfiora quota 13mila il totale dei positivi in isolamento (12.980), piu' del doppio rispetto ai 6mila del dato piu' basso registrato prima di questa nuova ondata. Nove nuovi ricoveri rispetto a ieri. Un nuovo decesso.

Abruzzo

Sono 126 (di età compresa tra 2 e 90 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 76471. Il totale risulta inferiore, in quanto è stato eliminato 1 caso, comunicato nei giorni scorsi e risultato in carico ad altra Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2515.Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità, precisando che Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 72422 dimessi/guariti (+62 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1534 (+63 rispetto a ieri).(nel totale sono ricompresi anche 337 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche). 39 pazienti (-3 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1494 (+66 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.812 tamponi molecolari (1.267.762 in totale dall'inizio dell'emergenza) e 2.362 test antigenici (589971).Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.43 per cento. Del totale dei casi positivi, 19389 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+22 rispetto a ieri), 19763 in provincia di Chieti (+16), 18664 in provincia di Pescara (+39), 17932 in provincia di Teramo (+38), 605 fuori regione (+6) e 118 (+4) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

Basilicata

Sono stati 53 i tamponi positivi sui 480 analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto la task force regionale, aggiungendo che sono guarite altre 23 persone. La situazione è tenuta sotto particolare osservazione in almeno due comuni del Potentino: a Castelgrande, dove sono emersi 15 positivi, e a Pescopagano, dove altri quattro si sono aggiunti a quelli già individuati nei giorni scorsi. Negli ospedali di Potenza e di Matera restano 20 le persone ricoverate e una di loro è in terapia intensiva. I positivi in isolamento domiciliare sono 786. Per quanto riguarda i vaccini (ieri in Basilicata ne sono state consegnate 19 mila dosi), ieri ne sono stati somministrate 5.034 dosi: i lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 360.689 (65,2 per cento), quelli che hanno avuto anche la seconda sono 264.911 (47,9 per cento).

Veneto

Sono stati 779 i nuovi contagi Covid registrati con i tamponi in Veneto nelle ultime 24 ore, un numero che conferma un trend del virus in salita. Anche il numero delle vittime viene aggiornato, con un decesso in più. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia sale a 4438.968, quello dei morti a 11.644. I soggetti attualmente in isolamento sono 12.980 (+ 233). Salgono i ricoveri nelle aree non critiche degli ospedali, 169 (+9), mentre resta stabile a 19 il numero dei pazienti in terapia intensiva.

Marche

Hanno superato i 200 (211) i positivi rilevati nelle ultime 24ore nelle Marche e l'incidenza su 100mila abitanti sale a 66,87 (da 59,61). Numeri in aumento nella regione, fa sapere il Servizio Sanità della Regione, anche per i ricoveri che salgono a 42 (+4) mentre si registra un altro decesso (un 71enne di Gradara in provincia di Pesaro Urbino) che fa salire il totale di vittime nelle Marche a 3.040 Il numero più alto di contagi si è verificato in provincia di Macerata (68), seguita da Ancona (55), Fermo (36), Pesaro Urbino (26) e Ascoli Piceno (12); 14 i casi da fuori regione. Eseguiti nell'ultima giornata 3.316 tamponi: 1.898 nel percorso diagnostico screening, 626 test antigenici (46 positivi) e 1.418 nel percorso guariti con una percentuale positività dell'11,1%. Le persone con sintomi sono 41; i casi comprendono contatti domestici (59), contatti stretti (52), contatti in setting lavorativo (4) e in ambienti di vita e socialità (11). Ricoveri invariati in terapia intensiva (5) e Semintensiva (3), quattro in più invece nei reparti non intensivi (34). I positivi in isolamento domiciliare sono 2.265 (+146) e il totale di positivi (ricoverati più isolati) è di 2.307 (+150) mentre le quarantene passano a 3.761 (+273) e i guariti/dimessi salgono a 100.743 (+61).

Sardegna

Ancora numeri in crescita in Sardegna sul fronte dei contagi da Coronavirus. Nell'aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono 350 i nuovi casi, su 3.848 persone testate. I pazienti ricoverati sono 87 (+7), 19 in terapia intensiva, lo stesso numero registrato ieri. In isolamento domiciliare ci sono 5.574 persone (+273 rispetto a ieri). Si registra il decesso di un uomo di 66 anni, residente nella Provincia Sud Sardegna.

Emilia Romagna

Questi i casi di positivita' sul territorio dall'inizio dell'epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui e' stata fatta la diagnosi: 24.479 a Piacenza (+16 rispetto a ieri, di cui 7 sintomatici), 29.478 a Parma (+44, di cui 19 sintomatici), 48.256 a Reggio Emilia (+69, di cui 55 sintomatici), 66.925 a Modena (+46, di cui 34 sintomatici), 84.021 a Bologna (+61, di cui 44 sintomatici), 12.883 casi a Imola (+18, di cui 10 sintomatici), 23.845 a Ferrara (+40, di cui 15 sintomatici), 31.164 a Ravenna (+73, di cui 45 sintomatici), 17.423 a Forli' (+21, di cui 18 sintomatici), 20.161 a Cesena (+20, di cui 19 sintomatici) e 37.706 a Rimini (+87, di cui 56 sintomatici). Rispetto a quanto comunicato precedentemente sono stati eliminati 4 positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare.