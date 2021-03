Milano, 29 marzo 2021 - Dovrebbe svolgersi mercoledì 31 marzo la riunione del Consiglio dei ministri sul nuovo decreto legge Covid. Oggi intanto il il premier Mario Draghi ha incontrato i presidenti delle Regioni per fare il punto sul piano vaccinale per arrivare il prima possibile alla soglia delle 500 mila dosi al giorno e discutere del futuro decreto Covid che segnerà le nuove linee di indirizzo su chiusure e sostegni economici.

Intanto i dati di oggi, lunedì 29 marzo, come sempre risentono del minor numero di tamponi effettuati ieri domenica 28. Sono 12.916 i nuovi positivi e 417 le vittime in un giorno (297 ieri). Il tasso di positività sale all'8,2%, in aumento di un punto rispetto a ieri, quando era al 7,2%

Rimane sempre "caldo" il fronte dei vaccini. "Siamo in guerra, è vero, e serve forse qualche norma di guerra? Mi pare che qualcosa si stia già facendo: sull'impiego delle farmacie, ad esempio, è stata fatta una norma proprio per questo. Così come è stata fatta una norma per sbloccare l'attività degli infermieri al di là di quello che fanno ordinariamente". Così si è espresso il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, parlando di lotta alla pandemia e di campagna vaccinale. I vaccini di Johnson & Johnson arriveranno in Italia dal 16 aprile aumentanto da disponibilità complessiva mentre alle 15.32 sono 9.413.886 le dosi somministrate



Sono 12.916 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale da febbraio scorso di 3.544.957. Ieri i casi erano stati 19.611. Secondo i dati del ministero della Salute, sono invece 417 le vittime in un giorno (297 ieri), per un totale dall'inizio della pandemia di 108.350. Sono 156.692 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore. Ieri i test erano stati 272.630. Il tasso di positività sale all'8,2%, in aumento di un punto rispetto a ieri, quando era al 7,2%. Sono invece 3.721 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 42 più di ieri , mentre gli ingressi giornalieri in rianimazione sono 192 (ieri erano stati 217). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 29.163 persone, in aumento di 462 unità rispetto a ieri. La regione con più casi giornalieri è l'Emilia Romagna (+2.011), seguita da Lombardia (+1.793), Piemonte (+1.504), Lazio (+1.403), Campania (+1.169) e Toscana (+1.021).

In Lombardia nelle ultime 24 ore si sono registrati 1.793 casi di covid, di cui 85 "debolmente positivi", e 88 morti. Dall'inizio dell'epidemia in regione i decessi sono 30.550. I tamponi effettuati sono stati 21.137 (di cui 17.631 molecolari e 3.506 antigenici), con un tasso di positività all'8,4%. I guariti/dimessi sono 8.591 (totale complessivo: 601.915, di cui 5.667 dimessi e 596.248 guariti). I pazienti covid in terapia intensiva salgono a 870 (+2), mentre i ricoverati scendono a 6.994 (-75). Oggi nel Milanese si sono registrati 608 , di cui 245 a Milano città. Nel resto della Lombardia la situazione è la seguente: Bergamo: 170 positivi; Brescia: 346; Como: 40; Cremona: 72; Lecco: 48; Lodi: 12; Mantova: 57; Monza e Brianza: 226; Pavia: 41; Sondrio: 40; Varese: 83.

Abruzzo

Sono 224 i casi di Covid-19 registrati oggi in Abruzzo e risultati dai 3.584 test effettuati. Il totale dei contagi da inizio emergenza sale a 64.774. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 17 nuovi casi , con il totale che sale a 2.100. Sono 620 pazienti (+7 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 78 (+1 rispetto a ieri con 6 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 9864 (-112 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 52.112 dimessi/guariti (+311 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 10.562 (-104 rispetto a ieri).

Alto Adige



Sono 35 i nuovi casi di Covid-19 emersi nella giornata di ieri su 3.920 tamponi processati. Una persona è deceduta nelle ultime 24 ore ma il bollettino dell'Azienda sanitaria provinciale oggi registra 8 decessi perchè' 7 decessi risalgono al mese di febbraio. Le vittime collegate alla pandemia di coronavirus in provincia di Bolzano salgono così a 1.121.

Basilicata

Sono 35 i nuovi casi di positivi al Sars Cov-2 (33 sono residenti) su un totale di 410 tamponi molecolari e sono 3 i decessi. I lucani guariti o negativizzati sono 51. Gli attualmente positivi scendono a 4.551 (-21), di cui 4.371 in isolamento domiciliare, mentre sono 13.715 le persone guarite dall'inizio dell'emergenza sanitaria e 425 quelle decedute. In aumento i ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane, sono 180

Calabria



In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 621.909 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 661.274 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test). Le persone risultate positive al Coronavirus sono 46.311 (+201 rispetto a ieri), quelle negative 575.598. Sono 36 le persone tin erapia intensiva (stabili rispetto a ieri), +169 guariti/dimessi e 2 i morti.

Campania



Son 1.169 i nuovi positivi al Coronavirus, 2.244 i guariti e 54 i decessi, di cui 31 nelle ultime 48 ore e 23 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Gli asintomatici sono 710 e i sintomatici 459, riferiti ai soli positivi al tampone molecolare. Il totale delle guarigioni è di 232.906, mentre i decessi complessivi 5.261. I tamponi processati ieri sono 10.007, dei quali 1.406 antigenici.

Emilia Romagna



È ancora di poco superiore a duemila l'aumento giornaliero di nuovi casi in Emilia-Romagna (2.011 con 910 asintomatici), seppur a fronte di un numero non elevato di tamponi (11.964). L'età media dei nuovi casi è 43,2 anni. Si contano poi altri 55 morti, di cui 25 a Bologna e un uomo di 46 anni a Reggio Emilia Calano i ricoveri in terapia intensiva, 398 (-3) mentre aumentano quelli negli altri reparti, 3.540 (+100).

Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.841 tamponi molecolari sono stati rilevati 257 nuovi contagi con una percentuale di positività del 9,05%. Sono inoltre 679 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 44 casi (6,48%). I decessi registrati sono 11; i ricoveri nelle terapie intensive ammontano a 86 mentre quelli in altri reparti 680.

Lazio

Superati i 50mila casi attualmente positivi a Covid-19 nel Lazio. Sono 51.233, di cui 3.013 ricoverati, 380 in terapia intensiva e 47.840 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in totale 224.247, i decessi 6.574 e il totale dei casi esaminati è pari a 282.054.

Liguria

Registrati 337 nuovi casi di Coronavirus e altri 4 decessi. Lo ha reso noto la Regione Liguria, sottolineando che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 2.620 tamponi molecolari, ai quali si aggiungono altri 1.345 tamponi antigenici rapidi. Le vittime avevano un'età compresa tra i 51 e gli 85 anni. Al momento in tutto il territorio ligure sono 713 i pazienti Covid ricoverati in ospedale, 10 più di ieri, di cui 72 in terapia intensiva. Sono 7.390, invece, le persone attualmente positive, 28 più di ieri, e 7.275 quelle sottoposte a sorveglianza attiva.

Marche

Sono 232 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore su 1.498 tamponi: 742 nel percorso nuove diagnosi (di cui 42 nello screening con percorso Antigenico) e 756 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 31,3%). Il tasso di positività nel percorso nuove diagnosi è del 31,3%.

Molise

In un mese il numero dei nuovi positivi si è quasi dimezzato. Nella settimana appena trascorsa i nuovi contagiati sono stati 256 su 3.740 tamponi processati. Un mese fa in 7 giorni i positivi erano quasi 500. Scende ancora anche il tasso di positività che ora è al 6,8% (un mese fa superava il 9). Complessivamente il numero degli attualmente positivì passa da 1.768 di fine febbraio a 1.004 di fine marzo. Quadro in miglioramento per la prima volta anche sul fronte dei decessi (in regione 14 morti la settimana scorsa mentre nei 7 giorni precedenti le vittime erano state 23) e su quello dei ricoverati passati in un mese da 110 a 87.

Piemonte

Sono 18 i decessi di persone positive al test del Covid-19. Il totale è ora di 10.208 deceduti risultati positivi al virus. 1.504 i nuovi casi di persone risultate positive (di cui 110 dopo test antigenico), pari al 10.6% dei 14.197 tamponi eseguiti, di cui 6.158 antigenici. Dei 1.504 nuovi casi, gli asintomatici sono 570 (37,9%). Il totale dei casi positivi diventa quindi 309.149. I ricoverati in terapia intensiva sono 364 (-5 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.837 (+61 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 31.584.

Puglia

Il 15,28% dei 5.142 test processati in Puglia ha dato esito positivo. Si tratta di 786 nuovi casi di contagio di cui quasi la meta' (350) accertati in provincia di Bari. Gli attualmente positivi sono 46.494 di cui 2100 ricoverati. Sono stati registrati 33 decessi. Il numero complessivo dei guariti da inizio epidemia a oggi è 138.303.

Toscana



Con i 1.021 nuovi casi individuati nelle ultime ventiquattro ore, salgono a 27.890 (+329) le persone in Toscana in questo momento positive al coronavirus, l'1,2 % in più rispetto a ieri. Crescono di alcune decine i posti occupati nei reparti Covid degli ospedali: i ricoverati sono1.794 (25 in più), di cui 262 in terapia intensiva (due in meno). Gli altri 26.096 ammalati sono in isolamento a casa,. E purtroppo ci sono anche nuovi decessi: trentuno, ventidue uomini e nove donne, con un'eta' media di 79,8 anni.

Trentino

Un decesso per Covid in Trentino. Gli ingressi negli ospedali ieri sono stati 16. Il totale dei pazienti Covid è pari pertanto a 263, di cui ricoverati in 46 in rianimazione. La domenica è il giorno in cui il numero dei tamponi cala: ieri ne sono stati analizzati 677, tutti molecolari e sono stati registrati 84 nuovi positivi. I test hanno confermato anche 14 positività intercettate nei giorni scorsi dai tamponi antigenici. Sono stati inoltre notificati all'Azienda sanitaria anche 288 test rapidi. Ci sono 27 nuovi casi fra bambini e ragazzi in età scolare. Le vaccinazioni stamattina hanno registrato le 90.812 somministrazioni, di cui 30.704 seconde dosi. Quelle riservate ad ultra ottantenni hanno toccato quota 41.042, mentre sono 9.740 le somministrazioni finora effettuate alla categoria 70-79 anni. Dati in aggiornamento

Sardegna

Calo dei contagi in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore a fronte di 9.725 tamponi sono stati riscontrati 164 casi di positività (44.854 complessivamente dall'inizio dell'emergenza), 120 in meno del giorno precedente e con un tasso di positività del 1,6%. Si registrano anche tre decessi (1.229 in tutto). Sono, invece, 200 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+11), mentre sono 31 (+1) i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.747. I guariti sono complessivamente 29.461 (+88), mentre le persone dichiarate guarite clinicamente nell'Isola sono attualmente 186. Sul territorio, dei 44.854 casi positivi complessivamente accertati.

Sicilia

Diminuiscono i contagi in Sicilia. Secondo i dati forniti dal ministero della Salute i nuovi positivi scendono a 799 dai 953 di ieri. I tamponi effettuati sono stati 23.280 (meno rispetto ai 25.247 di ieri), determinando un indice di positività del 3,43%. 24 decessi si sono registrati nelle ultime 24 ore, uno in meno rispetto a ieri. I guariti oggi sono 358. Crescono gli attualmente positivi, 417 persone in più, determinando un numero complessivo di 17.417. Aumentano i ricoveri nei reparti ordinari, 876 (+32), e' di 133 il numero di ricoveri in terapia intensiva, con 7 nuovi ingressi (ieri erano stati 5). In isolamento domiciliare vi sono 16.408 persone.

Umbria

Dopo settimane di decessi, nessun morto per il Covid in Umbria nell'ultimo giorno. Secondo quanto riporta il sito della Regione le vittime sono 1.247 dall'inizio della pandemia, dato stabile tra domenica e lunedì. Tornano poi sotto 5 mila gli attualmente positivi, oggi 4.980, 83 meno di ieri. Legati a 49 nuovi positivi e 132 guariti. Sono stati analizzati 385 tamponi e 47 test antigenici. Con un tasso di positività dell'11,3 per cento sul totale (era 5,1 una settimana fa) e del 12,7 sui soli molecolari (era 13,3). Tornano a salire i ricoverati in ospedale, 432, sette in più, 60 dei quali (dato invariato in terapia intensiva).

Valle d'Aosta

Un decesso e 27 nuovi contagi che portano il totale complessivo da di pazienti positivi al virus da inizio epidemia a 9102. I casi positivi attuali sono 842, + 22 rispetto a ieri, di cui 38 ricoverati in ospedale, 9 in terapia intensiva, e 795 in isolamento domiciliare. I I guariti sono 7839, + 4 rispetto a ieri, il totale dei tamponi effettuati fino a oggi e di 92.907, + 161, di cui 12.298 processati con test antigienico rapido. Da inizio emergenza i decessi di persone positive al Covid registrati in Val d' Aosta sono 421.

Veneto

I positivi a coronavirus in Veneto sono 728 nelle ultime 24 ore, su 12.419 tamponi eseguiti l'incidenza è del 5,86%. Da inizio pandemia i positivi sono 379.391, ad oggi sono 39.644, i ricoverati totali sono 2.176 (+59), in terapia intensiva covid sono 295 (+10), i decessi nelle ultime 24 ore sono stati 10, 17.814 i dimessi

Sono 126.153.250 i casi accertati di Covid-19 a livello globale dall'inizio della pandemia, con 2.767.862 decessi. E' questo l'ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University nel suo costante monitoraggio della pandemia. Le persone guarite a livello globale sono state 71.471.264. Il Paese più colpito sono sempre gli Usa, con 30.159.997 casi di contagio accertati e 548.087 decessi, seguiti dal Brasile, con 307.112 morti e dal Messico, che ha appena superato la soglia dei 200mila decessi, con 200.862 vittime del coronavirus. Nessun decesso per Covid-19 a Londra per la prima volta in sei mesi, secondo i dati ufficiali di Public health England (PhE).

Il commissario straordinario per l'emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo conferma "i circa tre milioni di dosi per fine mese, che ci porteranno a un totale da inizio campagna di 14 milioni e 170 mila dosi, rispetto allo stimato iniziale di 15,6 milioni, ma che è di più rispetto ai cali che inizialmente avevano paventato le aziende. E di questo ritengo si debba dare atto all'intervento del nostro primo ministro". Nei prossimi giorni è previsto l'arrivo di circa 500 mila dosi del vaccino Moderna e di 1,4 milioni di AstraZeneca, che verranno ricevute e immagazzinate nell'hub nazionale della Difesa di Pratica di Mare, prima della distribuzione alle Regioni

Scopri quando potrai vaccinarti



Il rapporto dell'Oms sulle origini del Covid, redatto al termine di una visita in Cina avvenuta secondo alcuni in un contesto fortemente "controllato", avvalora, l'ipotesi di trasmissione del virus all'uomo tramite un animale infettato a sua volta da un pipistrello rispetto alla tesi di una fuoriuscita da un laboratorio cinese, pur senza escluderla del tutto. Conclusioni che coincidono con le ipotesi più accreditate fin dall'inizio della pandemia, a quindici mesi dalla comparsa dei primi casi di nuovo coronavirus diagnosticati alla fine di dicembre 2019 a Wuhan. Una analisi e un'ipotesi che non convincono gli Usa. "Tutta quella mancanza di trasparenza è un profondo problema": ha detto il segretario di Stato, Antony Blinken, parlando in un'intervista alla Cnn di come la Cina ha gestito l'emergenza Covid. Il capo della diplomazia americana ha inoltre mostrato preoccupazione sulla metodologia con cui l'Oms sta stilando il report sull'origine pandemia. Secondo Blinken, "il governo di Pechino apparentemente avrebbe aiutato a scriverlo".

Reinfezioni

Le "reinfezioni" da Covid sono «piuttosto rare» per cinque-sette mesi e «le prime indicazioni» sono «che il rischio di trasmissione sembra essere ridotto in coloro che sono vaccinati». Lo scrive il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) in una nota che riassume la relazione tecnica sul rischio di trasmissione del virus da individui infettati di recente, con precedente infezione o vaccinazione documentata

Nella settimana che va dal 22 al 28 marzo sono stati svolti dalle Forze di polizia 818.954 controlli per il contenimento della diffusione del Covid-19. Le persone controllate sono state 719.785, le sanzioni amministrative per il mancato rispetto delle misure di prevenzione sono state 13.436, mentre 88 persone sono state denunciate per non aver rispettato le misure di isolamento previste dalla quarantena. Controllate inoltre 99.169 attività ed esercizi commerciali; i titolari sanzionati sono stati 757, 186 i provvedimenti di chiusura.